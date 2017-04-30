ЦСКА и «Спартак» выявят сильнейшего в 26-м туре РФПЛ

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ЦСКА — «Спартак» (ВЭБ Арена, 17:00)

Выражаясь боксерской терминологией, всех любителей отечественного футбола в воскресенье ждет крупное шоу, главным событием которого станет титульный бой. Действующий чемпион страны ЦСКА будет защищать свой пояс от посягательств настырного претендента, который моложе, свежее и голоднее, но пару предыдущих поединков провел неважно. ЦСКА предстоит сразиться с соперником, равным ему по росту, но немного превосходящим в весе и размахе рук. Вопреки бойцовской традиции, обладателя титула категорически не устроит ничья: в этом случае трофей перейдет конкуренту.

Едва ли хозяин ринга вправе рассчитывать и на судейскую поддержку.

Приглашенный обслужить соперничество рефери Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга в предыдущем туре удивил назначением трех пенальти в пользу другого домашнего клуба — махачкалинского «Анжи».

Так что теперь его работу разберут под микроскопом.

Среди фанатов нет единой позиции. Одни желают чемпиону остаться на троне и после тяжкого испытания, другие подбадривают на ратный подвиг дерзкого выскочку. В недавнем прошлом оба боксера мучились от травм, но уже практически полностью оправились и сейчас чувствуют себя замечательно. У ЦСКА под вопросом остается участие Алана Дзагоева, получившего повреждение в дерби с «Локомотивом» (4:0), «Спартак» усиленно лечил своих форвардов Луиса Адриано и Зе Луиша, пытаясь подготовить их к важнейшей игре.

Наши оппоненты придерживаются разных тактических моделей. «Спартак» ищет счастье в атаке, забив уже 39 мячей, но зачастую пренебрегает обороной (десять пропущенных голов в восьми весенних встречах). ЦСКА, напротив, весьма аккуратен в защите (лишь два мяча побывало в воротах Игоря Акинфеева на той же дистанции) и вроде бы нащупал удобную дистанцию ведения боя.

Что чересчур увлекаться наступлением тоже не стоит, минувшей ночью доказал пример Владимира Кличко.

Украинский титан бокса едва ли не впервые в жизни пошел вперед с открытым забралом, намереваясь ошеломить британца Энтони Джошуа. До какой-то поры выбранная схема давала успех, но итог все равно получился печальным. Кличко нарвался на контрмеры и проиграл техническим нокаутом, перечеркнув многое из славной биографии….

За клубы, что любопытно, выступают двое из четырех игроков, которые провели в текущем розыгрыше Премьер-лиги все матчи от звонка до звонка. Это защитник красно-синих Виктор Васин, единственный, к слову, полевой, и красно-белый голкипер Артем Ребров.

За пять туров до конца первенства заклятых врагов разделяют в таблице семь очков. В случае успеха армейцев гандикап сократится до четырех — и лидеру «Спартаку» останется сыграть с «Томью», «Амкаром», «Тереком» и «Арсеналом».

Само собой, в стане ЦСКА сегодня ждут победу как манну небесную. Главный преследователь считается фаворитом и у букмекеров. Красно-синие еще не знали поражений при новом тренере Викторе Гончаренко, в последних играх набрали приличный ход и придерживаются понятной концепции. Спартаковцы же, напротив, кажется, несколько сбавили после домашней победы над другим соискателем приза петербургским «Зенитом» (2:1). 0:3 в Ростове-на-Дону и вымученный выигрыш у «Урала» (1:0) озадачили многих, и в первую очередь наставника Массимо Карреру. Он присутствовал на встрече ЦСКА — «Локо», внимательно изучая игру противника и пытаясь найти в ней шероховатости и изъяны.

«Нам предстоит непростой матч, — заявил итальянский специалист в интервью Tutto Juve. — Надеюсь, он получится красивым и зрелищным.

У нас есть преимущество по очкам, которое позволяет дышать свободно. Выйдя на поле, мы обязаны показать свой лучший футбол, ведь невозможно все время только обороняться.

Да, нам порой трудно действовать против закрытых команд, но ЦСКА — явно не тот случай. Будем играть на победу, а там уж как получится.

У армейцев о «Спартаке» рассуждал Алексей Березуцкий, слова которого приводятся в подготовленной клубной пресс-службой программке к матчу.

«Дерби — это всегда особенный матч для любого, кто выходит на поле или даже просто смотрит игру, — отметил он. — Не знаю насчет мандража, но жду потрясающих эмоций, небывалого накала страстей. А если мы еще и победим, да на своем новом стадионе — будет вообще шикарно. Я могу ошибаться, но складывается впечатление, что красно-белые стали играть гораздо более дисциплинированно, чем в последние годы. В этом для меня заключается разительное отличие нынешнего «Спартака» от команды предыдущих сезонов.

Мы будем решать свою задачу. А задача у нас всегда одна — побеждать и занимать первое место. Исходя из положения в таблице шансов на титул у нас не так много, они скорее математические. Но мы будем бороться до конца.

Молодежные составы разошлись накануне результативной ничьей (2:2). Хозяева стадиона «Октябрь» открыли счет в дебюте, когда мяч забил игрок из обоймы основного состава Федор Чалов. В середине второго тайма повели уже гости, но удержать преимущество не сумели, позволив юным армейцам восстановить равновесие на излете игры.

Таким образом, в турнирной таблице стороны сохранили статус-кво: после 26-го тура молодежка ЦСКА опережает спартаковскую на три очка (59 против 56), но преимущество по личным встречам получили красно-белые.

В первом круге они добились победы на своей территории (2:1).

В футбольной среде популярно поверье: кто выигрывает на этом уровне, тот обычно уступает в главном бою. Так что мирный исход лишь дополнил интригу главного, вероятно, противостояния весенней части чемпионата.

Между двумя схватками «Спартака» и ЦСКА прошло ровно полгода. 29 октября красно-белые довольно уверенно повергли своего главного раздражителя на «Открытие Арене» (3:1), прервав серию из трех поражений подряд. Надо признать, осенью армейцы находились не в лучшей форме. Леонид Слуцкий заканчивал свою эпопею и уже попросту не мог дать новые эмоции подопечным, которые жаждали перемен. Нынешняя ситуация в корне иная.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 26, 30.04.2017, 17:00 -:- ЦСКА Спартак М

Единственный гол за ЦСКА в той игре провел в концовке шведский нападающий Карлос Страндберг, незадолго до точного удара заменивший коллегу по амплуа Ласину Траоре. Обоих уже нет в команде, зато добавился бразилец Витиньо, вернувшийся из аренды и явно пришедшийся ко двору. Он оказался из тех, кто стоит двоих.

ЦСКА — один из двух клубов России (наравне с «Зенитом»), имеющих положительный баланс в длинном противостоянии со «Спартаком».

К сегодняшнему дню армейцы выиграли 25 матчей после 1991 года, капитулировав в 19 при 15 ничьих и сумме мячей 89:79 (при этом пять армейских побед приходятся на Кубок и Суперкубок страны).

Слишком далеко в отрыв красно-белым отпускать соперника не по статусу. Надо догонять, а когда это делать, как не в потенциально чемпионском сезоне.

«Ростов» — «Амкар» («Олимп-2», 19:30)

Два других матча дня обречены остаться в тени московского дерби, хотя очень важны для непосредственных участников. «Ростов» рвется на дающее пропуск в Лигу Европы четвертое место, занимающий которое «Краснодар» оторвался на пять очков. Команда Курбана Бердыева не пропускала в девяти предыдущих играх кряду, а вратарь-дебютант РФПЛ Никита Медведев уже имеет вторую по продолжительности «сухую» серию в истории российских чемпионатов. На момент стартового свистка Сергея Лапочкина она будет равняться 862 минутам. Пока что страж ворот проигрывает только Руслану Нигматуллину, который в начале века сохранял свои ворот в неприкосновенности 939 минут.

Слегка осложнит задачу «Ростова» вероятное отсутствие Михи Мевли и Тимофея Калачева, которые имеют повреждения. Ну и слухи вокруг клуба не могут не нервировать игроков и руководство.

На этот раз в сети утверждают, что Бердыев якобы провел переговоры с «Краснодаром», куда переберется по окончании сезона.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 26, 30.04.2017, 19:30 -:- Ростов Амкар

Досужие разговоры моментально приобрели такой масштаб, что вице-президенту-тренеру «Ростова» пришлось даже выступить с официальным заявлением на клубном сайте.

«Я не вел и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с “Ростовом” и предстоящей игрой с “Амкаром”, которая состоится 30 апреля», — сказано в опубликованном коммюнике.

Преимущество в личных встречах на стороне пермяков. Начиная с 2004 года, красно-черные одержали десять побед при восьми поражениях и восьми ничьих. При этом сумма забитых и пропущенных мячей в пользу «Ростова» — 25:24.

«Уфа» — «Арсенал» («Нефтяник», 14:30)

Уфимцы проиграли четырежды в последних пяти матчах (при одной ничьей), скатившись с недавней четвертой позиции уже на девятую. Они больше не решают турнирных задач, что не отменяет тактической цели прервать неудачную серию.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 26, 30.04.2017, 14:30 -:- Уфа Арсенал Т

Победа очень важна и наставнику-дебютанту Сергею Семаку, который в случае усугубления ситуации рискует не сохранить свой пост по завершении чемпионата.