ЦСКА и «Спартак» выявят сильнейшего в 26-м туре РФПЛ
ЦСКА даст бой «Спартаку» на своем поле в интригующем матче 26-го тура Российской футбольной
премьер-лиги. Фаворитом игры считаются армейцы, которые уступают лидирующим в таблице красно-белым семь очков.
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ЦСКА — «Спартак» (ВЭБ Арена, 17:00)
Выражаясь боксерской терминологией, всех любителей отечественного футбола в воскресенье ждет крупное шоу, главным событием которого станет титульный бой. Действующий чемпион страны ЦСКА будет защищать свой пояс от посягательств настырного претендента, который моложе, свежее и голоднее, но пару предыдущих поединков провел неважно. ЦСКА предстоит сразиться с соперником, равным ему по росту, но немного превосходящим в весе и размахе рук. Вопреки бойцовской традиции, обладателя титула категорически не устроит ничья: в этом случае трофей перейдет конкуренту.
Едва ли хозяин ринга вправе рассчитывать и на судейскую поддержку.
Приглашенный обслужить соперничество рефери Владислав Безбородов из
Так что теперь его работу разберут под микроскопом.
Среди фанатов нет единой позиции. Одни желают чемпиону остаться на троне и после тяжкого испытания, другие подбадривают на ратный подвиг дерзкого выскочку. В недавнем прошлом оба боксера мучились от травм, но уже практически полностью оправились и сейчас чувствуют себя замечательно. У ЦСКА под вопросом остается участие Алана Дзагоева, получившего повреждение в дерби с «Локомотивом» (4:0), «Спартак» усиленно лечил своих форвардов Луиса Адриано и Зе Луиша, пытаясь подготовить их к важнейшей игре.
Наши оппоненты придерживаются разных тактических моделей. «Спартак» ищет счастье в атаке, забив уже 39 мячей, но зачастую пренебрегает обороной (десять пропущенных голов в восьми весенних встречах). ЦСКА, напротив, весьма аккуратен в защите (лишь два мяча побывало в воротах Игоря Акинфеева на той же дистанции) и вроде бы нащупал удобную дистанцию ведения боя.
Что чересчур увлекаться наступлением тоже не стоит, минувшей ночью доказал пример Владимира Кличко.
Украинский титан бокса едва ли не впервые в жизни пошел вперед с открытым забралом, намереваясь ошеломить британца Энтони Джошуа. До
За клубы, что любопытно, выступают двое из четырех игроков, которые провели в текущем розыгрыше
За пять туров до конца первенства заклятых врагов разделяют в таблице семь очков. В случае успеха армейцев гандикап сократится до четырех — и лидеру «Спартаку» останется сыграть с «Томью», «Амкаром», «Тереком» и «Арсеналом».
Само собой, в стане ЦСКА сегодня ждут победу как манну небесную. Главный преследователь считается фаворитом и у букмекеров.
«Нам предстоит непростой матч, — заявил итальянский специалист в интервью Tutto Juve. — Надеюсь, он получится красивым и зрелищным.
У нас есть преимущество по очкам, которое позволяет дышать свободно. Выйдя на поле, мы обязаны показать свой лучший футбол, ведь невозможно все время только обороняться.
Да, нам порой трудно действовать против закрытых команд, но ЦСКА — явно не тот случай. Будем играть на победу, а там уж как получится.
У армейцев о «Спартаке» рассуждал Алексей Березуцкий, слова которого приводятся в подготовленной клубной
«Дерби — это всегда особенный матч для любого, кто выходит на поле или даже просто смотрит игру, — отметил он. — Не знаю насчет мандража, но жду потрясающих эмоций, небывалого накала страстей. А если мы еще и победим, да на своем новом стадионе — будет вообще шикарно. Я могу ошибаться, но складывается впечатление, что
Мы будем решать свою задачу. А задача у нас всегда одна — побеждать и занимать первое место. Исходя из положения в таблице шансов на титул у нас не так много, они скорее математические. Но мы будем бороться до конца.
Молодежные составы разошлись накануне результативной ничьей (2:2). Хозяева стадиона «Октябрь» открыли счет в дебюте, когда мяч забил игрок из обоймы основного состава Федор Чалов. В середине второго тайма повели уже гости, но удержать преимущество не сумели, позволив юным армейцам восстановить равновесие на излете игры.
Таким образом, в турнирной таблице стороны сохранили статус-кво: после 26-го тура молодежка ЦСКА опережает спартаковскую на три очка (59 против 56), но преимущество по личным встречам получили
В первом круге они добились победы на своей территории (2:1).
В футбольной среде популярно поверье: кто выигрывает на этом уровне, тот обычно уступает в главном бою. Так что мирный исход лишь дополнил интригу главного, вероятно, противостояния весенней части чемпионата.
Между двумя схватками «Спартака» и ЦСКА прошло ровно полгода. 29 октября
Единственный гол за ЦСКА в той игре провел в концовке шведский нападающий Карлос Страндберг, незадолго до точного удара заменивший коллегу по амплуа Ласину Траоре. Обоих уже нет в команде, зато добавился бразилец Витиньо, вернувшийся из аренды и явно пришедшийся ко двору. Он оказался из тех, кто стоит двоих.
ЦСКА — один из двух клубов России (наравне с «Зенитом»), имеющих положительный баланс в длинном противостоянии со «Спартаком».
К сегодняшнему дню армейцы выиграли 25 матчей после 1991 года, капитулировав в 19 при 15 ничьих и сумме мячей 89:79 (при этом пять армейских побед приходятся на Кубок и Суперкубок страны).
Слишком далеко в отрыв
«Ростов» — «Амкар» («Олимп-2», 19:30)
Два других матча дня обречены остаться в тени московского дерби, хотя очень важны для непосредственных участников. «Ростов» рвется на дающее пропуск в Лигу Европы четвертое место, занимающий которое «Краснодар» оторвался на пять очков. Команда Курбана Бердыева не пропускала в девяти предыдущих играх кряду, а
Слегка осложнит задачу «Ростова» вероятное отсутствие Михи Мевли и Тимофея Калачева, которые имеют повреждения. Ну и слухи вокруг клуба не могут не нервировать игроков и руководство.
На этот раз в сети утверждают, что Бердыев якобы провел переговоры с «Краснодаром», куда переберется по окончании сезона.
Досужие разговоры моментально приобрели такой масштаб, что
«Я не вел и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с “Ростовом” и предстоящей игрой с “Амкаром”, которая состоится 30 апреля», — сказано в опубликованном коммюнике.
Преимущество в личных встречах на стороне пермяков. Начиная с 2004 года,
«Уфа» — «Арсенал» («Нефтяник», 14:30)
Уфимцы проиграли четырежды в последних пяти матчах (при одной ничьей), скатившись с недавней четвертой позиции уже на девятую. Они больше не решают турнирных задач, что не отменяет тактической цели прервать неудачную серию.
Победа очень важна и
«Арсенал» едва ли уйдет из зоны стыковых матчей, но ему принципиально спастись от прямого вылета. В прошлом туре «оружейники» одолели у себя в Туле «Крылья Советов», имея теперь с самарцами равное количество очков (по 21) и выведя
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