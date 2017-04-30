Все готовы? Дерби ЦСКА и «Спартака» украсит 26-й тур чемпионата России по футболу

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Матч пройдет в воскресенье на стадионе ЦСКА, начало в 17:00 мск.

50 на 50, ничья…

«Спартак» является единоличным лидером чемпионата, имея после 25 туров 57 очков. ЦСКА идет на второй позиции, отставая от «красно-белых» на семь баллов. «В таких дерби шансы всегда 50 на 50», — поделился мнением главный тренер молодежного состава армейцев Александр Гришин. «При этом глупо спорить, что “Спартак” и ЦСКА на данный момент являются сильнейшими командами России», — добавил специалист, не упомянув санкт-петербургский «Зенит», который отстает от армейцев на одно очко и в понедельник сыграет на выезде с томской «Томью».

Встреча молодежных команд прошла в субботу и завершилась вничью со счетом 2:2. В этом первенстве лидируют «красно-синие», опережающие спартаковцев на три очка. «Все всё понимают. Думаю, в воскресенье будет самый важный матч, — сказал полузащитник армейской “молодежки” Астемир Гордюшенко, привлекающийся к играм за основную команду. — Эта встреча будет боевой, интересной. Реально ли догнать “Спартак”? Почему нет?».

Бывший главный тренер ЦСКА и тренер «Спартака» Александр Тарханов, возглавляющий ныне екатеринбургский «Урал», считает, что в воскресном дерби будет зафиксирована ничья. «В ЦСКА более опытные игроки, армейцы уже давно набрали приличный ход и выигрывают почти все матчи. Но у “Спартака” также хорошая команда, которая лидирует и обладает серьезным запасом прочности. Поэтому они, возможно, будут действовать более спокойно. В то же время “Спартаку” надо играть с акцентом на атаку, потому что если они будут действовать от обороны, то преимущество будет у ЦСКА. Думаю, что игра завершится со счетом 1:1», — резюмировал прогноз Тарханов.

Дзагоев не восстановлен? А Зе Луиш и Луис Адриано?

Главная кадровая проблема хозяев — вновь травма Алана Дзагоева, который был заменен в начале первого тайма матча с «Локомотивом». «Если Дзагоев не сыграет со “Спартаком”, это будет серьезной потерей для ЦСКА. Но армейцы смогут заменить его. Ранее им уже удавалось это сделать», — выразил надежду экс-главный тренер армейцев Олег Долматов. В пятницу Дзагоев тренировался на базе ЦСКА в Ватутинках по индивидуальной программе, в то время как все остальные футболисты работали в общей группе.

«Спартак» ожидает подкрепления в переднюю линию, но восстановились ли после травм Зе Луиш и Луис Адриано? Официальной информации на сей счет до самого матча наверняка не появится. «Это будет тяжелый матч. Надеюсь, он получится красивым и зрелищным. Мы имеем некоторое преимущество по очкам, что позволяет нам дышать свободно. Мы должны выйти на поле и показать свою игру, так как мы не можем только защищаться», — заявил главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера.

Главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко подчеркнул, что разгромная победа его команды в предыдущем туре над московским «Локомотивом» (4:0) не скажется на подготовке к дерби. «У нас достаточно опытная команда. На нее не оказывает влияние победный результат или, не дай бог, какой-то отрицательный. В равной степени подходим к любому сопернику. Поэтому не думаю, что какое-то влияние (на игру со «Спартаком») окажет (матч с «Локомотивом)», — признался тренер.

«Конечно, надо обыгрывать “Спартак” на своей арене и попортить ему нервы», — заметил экс-защитник ЦСКА Валерий Минько. Бывший спартаковский нападающий Максим Бузникин отметил, что «победы достаются “Спартаку” достаточно тяжело, и сейчас сказывается отсутствие двух нападающих (Зе Луиша и Адриано)». При этом он сделал вывод, что «армейцы в атаке играют более разнообразно».

Судит Безбородов

Встречу обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым, который отметился в четверг резонансным арбитражем игры между махачкалинским «Анжи» и томской «Томью» (3:3), назначив три пенальти в ворота сибиряков и показав в их сторону 7 желтых карточек. «Безбородов продолжает судить 30 апреля», — однозначно заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в ответ тем, кто подозревает петербургского рефери в несоответствии этому дерби. К слову, Безбородов наряду с Сергеем Карасевым и Сергеем Лапочкиным рекомендованы исполкомом РФС в список актуальных арбитров ФИФА.

Счет личных встреч команд в чемпионатах России в пользу ЦСКА. Армейцы победили в 20 матчах, «Спартак» — в 18-ти. 13 раз была зафиксирована ничья. В воскресенье ЦСКА и «Спартак» встретятся в 52-й раз. В первом круге команды сошлись в 12-м туре на стадионе «Спартак» в Тушино, победили «красно-белые» со счетом 3:1.