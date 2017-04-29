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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29598594/
29 апреля 2017, 23:38 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

5 голов и возвращение Иванова. «Терек» обыгрывает «Урал»

Главное о сверхрезультативном матче в Грозном.

Главное о <span class=error>сверхрезультативном</span> матче в Грозном. Увеличить
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«Терек» впервые в истории в премьер-лиге забивает пять мячей и обыгрывает «Урал» со счетом 5:2. Команда Рашида Рахимова одержала уверенную победу над гостями из Екатеринбурга и как минимум до воскресенья поднялась на пятую строчку в турнирной таблице.

В непростой момент матча, когда гости вели в счете, именно Мбенг сперва, изящно обыграв соперника, сравнял счет, а затем точным ударом головы вывел «Терек» вперед. Вдохновенная игра сенегальца в первую очередь способствовала успеху грозненцев в последнем домашнем матче сезона.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

На 63-й минуте матча при счете 1:1 Аблай Мбенг замкнул подачу Ризвана Уциева и вывел «Терек» вперед. После этого эпизода характер игры существенно поменялся, гости пошли вперед и пропустили еще три мяча в свои ворота.

ЦИФРЫ

«Терек» впервые обыграл «Урал» дома в рамках премьер-лиги.

Олег Иванов впервые вышел в стартовом составе «Терека» после зимней паузы и отметился двумя результативными передачами.

СЛОВА

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:

— Сказалось то, что играли через два дня на третий. Сначала мы не успевали в борьбу и опаздывали. Второй тайм был другим, хорошо, что мы забили вовремя и повели в счете. 2 пропущенных мяча — это много, но это заслуга «Урала». В целом моя команда выглядела хорошо.

Юрий МАТВЕЕВ, тренер «Урала»:

— Мы хорошо играли, хорошо выходили из обороны и не тушевались перед соперником. Потом играть было непросто, появились ошибки. Для нашей молодежи это огромный опыт, молодежь проявила себя прекрасно, и я горжусь своими ребятами.

Григорий ИВАНОВ, президент «Урала»:

— Мы достойно выглядели, но в концовке подустали. Да и Рашид в перерыве поменял схему, перешел на игру в четыре защитника. Я всегда говорил и говорю, что Олег Иванов — это половина команды. Сегодня он здорово сыграл, солировал на поле. Без него и с ним «Терек» — две разные команды.

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