«Урал» без ряда основных футболистов проиграл на выезде «Тереку» в чемпионате России

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В составе победителей голы забили Аблай Мбенге (33-я и 63-я минуты), Заур Садаев (67), Игорь Лебеденко (83) и Милад Мохаммади (90). У гостей отличился Роман Павлюченко (21) и Эдгар Манучарян (87).

«Урал» не привез на игру сразу нескольких футболистов основного состава. В заявке на матч не было вратаря Николая Заболотного, защитников Грегора Балажица, Александра Данцева и Джемала Табидзе, полузащитников Романа Емельянова, Артема Фидлера, Эрика Бикфалви и Николая Димитрова, а также нападающих Владимира Ильина и Чисамбы Лунгу.

Как пояснил ТАСС главный тренер «Урала» Тарханов, также не полетевший с командой из-за болезни, такое решение было принято ради подготовки к финалу Кубка России, который пройдет 2 мая в Сочи. «Не полетели все те, кто играл регулярно. “Локомотив” тоже провел ротацию (в матче с “Рубином” в субботу. — Прим. ТАСС) — Алексей Миранчук и Фернандеш сыграли по тайму, Янбаев не играл. Если бы играли дома, мы так же бы сделали, а так как на выезде, а потом еще ночью лететь обратно, поэтому с этим возникла проблема», — добавил он.