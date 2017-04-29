«Урал» без ряда основных футболистов проиграл на выезде «Тереку» в чемпионате России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
В составе победителей голы забили Аблай Мбенге (33-я и 63-я минуты), Заур Садаев (67), Игорь Лебеденко (83) и Милад Мохаммади (90). У гостей отличился Роман Павлюченко (21) и Эдгар Манучарян (87).
«Урал» не привез на игру сразу нескольких футболистов основного состава. В заявке на матч не было вратаря Николая Заболотного, защитников Грегора Балажица, Александра Данцева и Джемала Табидзе, полузащитников Романа Емельянова, Артема Фидлера, Эрика Бикфалви и Николая Димитрова, а также нападающих Владимира Ильина и Чисамбы Лунгу.
Как пояснил ТАСС главный тренер «Урала» Тарханов, также не полетевший с командой из-за болезни, такое решение было принято ради подготовки к финалу Кубка России, который пройдет 2 мая в Сочи. «Не полетели все те, кто играл регулярно. “Локомотив” тоже провел ротацию (в матче с “Рубином” в субботу. — Прим. ТАСС) — Алексей Миранчук и Фернандеш сыграли по тайму, Янбаев не играл. Если бы играли дома, мы так же бы сделали, а так как на выезде, а потом еще ночью лететь обратно, поэтому с этим возникла проблема», — добавил он.
«Терек» благодаря победе вышел на пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Урал» с 29 очками в активе идет 11-м. В следующем туре «Урал» 8 мая примет самарские «Крылья Советов», днем ранее «Терек» сыграет в гостях с санкт-петербургским «Зенитом».