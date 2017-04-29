Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29598060/
29 апреля 2017, 21:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Урал» без ряда основных футболистов проиграл на выезде «Тереку» в чемпионате России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» проиграл грозненскому «Тереку» со счетом 2:5 в гостевом матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Урал не привез на игру сразу нескольких футболистов основного состава <nobr>из-за </nobr>подготовки к финалу Кубка России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей голы забили Аблай Мбенге (33-я и 63-я минуты), Заур Садаев (67), Игорь Лебеденко (83) и Милад Мохаммади (90). У гостей отличился Роман Павлюченко (21) и Эдгар Манучарян (87).

«Урал» не привез на игру сразу нескольких футболистов основного состава. В заявке на матч не было вратаря Николая Заболотного, защитников Грегора Балажица, Александра Данцева и Джемала Табидзе, полузащитников Романа Емельянова, Артема Фидлера, Эрика Бикфалви и Николая Димитрова, а также нападающих Владимира Ильина и Чисамбы Лунгу.

Как пояснил ТАСС главный тренер «Урала» Тарханов, также не полетевший с командой из-за болезни, такое решение было принято ради подготовки к финалу Кубка России, который пройдет 2 мая в Сочи. «Не полетели все те, кто играл регулярно. “Локомотив” тоже провел ротацию (в матче с “Рубином” в субботу. — Прим. ТАСС) — Алексей Миранчук и Фернандеш сыграли по тайму, Янбаев не играл. Если бы играли дома, мы так же бы сделали, а так как на выезде, а потом еще ночью лететь обратно, поэтому с этим возникла проблема», — добавил он.

«Терек» благодаря победе вышел на пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Урал» с 29 очками в активе идет 11-м. В следующем туре «Урал» 8 мая примет самарские «Крылья Советов», днем ранее «Терек» сыграет в гостях с санкт-петербургским «Зенитом».

29.04.2017 19:00 основной раунд: 26-й тур Ахмат Арена
Терек 5:2 Урал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Рашид Рахимов Александр Тарханов
Голы
33′ Аблай Мбенг (А.С. Семенов) 17
63′ Аблай Мбенг (Риз. Уциев, Г. Торже) 17
67′ Заур Садаев (О. Иванов) 9
83′ Игорь Лебеденко 55
90+2′ Милад Мохаммади (О. Иванов) 13
9 Роман Павлюченко (А. Ломакин) 21′
99 Эдгар Манучарян (Д. Коробов) 87′
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Игорь Лебеденко 55
Олег Иванов 19
Факундо Пирис 23
75′ Норберт Дьембер 3
Магомед Оздоев 27
46′ Магомед Митришев 95
Габриэл Торже 20
66′ Аблай Мбенг 17
Заур Садаев 9
96 Андрей Тимофеев
27 Михаил Меркулов
5 Доминик Динга
13 Радован Панков 36′
77 Дмитрий Коробов
32 Никита Глушков
90 Александр Щербаков 56′
85 Сергей Серченков
15 Денис Кулаков 46′
12 Александр Новиков
80 Александр Ломакин 69′
79 Артем Юсупов
9 Роман Павлюченко (к) 46′
99 Эдгар Манучарян
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 1
16 Фолы 8
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
29 апреля

Мутко: Шарапова после дисквалификации может заиграть лучше, чем раньше

"Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу

"Урал" без ряда основных футболистов проиграл на выезде "Тереку" в чемпионате России