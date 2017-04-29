Юрий Семин: У «Локо» сложный период, болельщики должны нам помочь

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— Не явилась ли сегодняшняя схема с тремя центральными защитниками запоздалой реакцией на травму Чорлуки? В матче с ЦСКА вы вышли с двумя — и получили в свои ворота четыре гола.

— Это особенной роли не играет — с тремя или двумя. Решает то, как обороняется и атакует вся команда. С ЦСКА мы плохо оборонялись всей группой игроков. А что касается сегодняшней ситуации… Мы исходили из возможностей. Все-таки перерыв был маленьким. Кверквелия играть не мог, поэтому выбрали и такой состав.

— Отсутствие Кверквелии связано с арендным договором?

— Да, он не имел права играть против «Рубина». Нужно было идти на значительные финансовые затраты.

— Как оцените действия Баринова?

— На сборах Баринов играл неплохо. Не допусти он одну ошибку сегодня, можно было оценить его игру положительно. Но раз проиграли — все заслуживают отрицательной оценки. Хотя провели два разных тайма. Первый — плохой. Второй — лучше, но не смогли реализовать моменты.

— Как изменилась игра после того, как Баринов перебрался в опорную зону?

— В лучшую сторону. Стали появляться моменты, и мы могли забить.

— Что после игры сказали Фарфану, который не реализовал два убойных момента?

— Его нужно поддержать. Ну, не забил. А защитники зато такой мяч дали забить сопернику! Фарфан старался, сражался. Он боец. Не получилось отличиться, бывает. Больше претензий к игрокам, которые выполнили меньший объем работы и играли неактивно. А Фарфан был активен.

— Кто был менее активен?

— Вся команда!

— Замены Ари и Фернандеша связаны с финалом Кубка России?

— Мы планировали дать им поиграть именно по тайму. То же самое касается Миранчука и Майкона.

— У вас не сложилось ощущения, что игроки думали больше о финале, а не о сегодняшнем матче?

— Мы делали все, чтобы этого не произошло. Лучше подходить все-таки к нему было с положительными эмоциями. А после двух поражений у нас они отрицательные… Еще был сложный матч с «Амкаром». Хотя сегодня, на мой взгляд, мы поражения не заслуживали.

— Что ждать от команды в Сочи?

— Ждем там всех наших болельщиков! Приезжайте, нам очень нужна ваша поддержка. Сложный период у команды, и вы должны нам помочь.

ХАВИ ГРАСИЯ: «ПОБЕДА — ЗАСЛУГА ВСЕЙ КОМАНДЫ»

Наставник «Рубина» отдал должное сопернику и похвалил своих игроков.

— Сегодня одержана очень важная и нужная победа, — сказал Грасия. — Перед этим матчем у нас была крайне неудачная серия, имелась негативная динамика. Сегодня хочется отметить общие усилия команды, коллективные. Ребята поработали здорово и добросовестно. У нас было немало потерь в составе. Первый тайм провели достаточно хорошо, у «Локо» было очень немного моментов, вспомнить можно только эпизод с Ари. Мы владели инициативой и проводили хорошие атаки, помимо забитого мяча.

После перерыва соперник перестроился, перешел на 4−4−1−1. Нам пришлось непросто, мы немного отошли назад и, конечно, отталкивались от счета. У соперника уже появились моменты, один-два очень опасных, плюс удар в перекладину. Но я рад, что мы смогли одержать победу. В предыдущих матчах нам не удавалось порой отыграться, сегодня же мы забили первыми и удержали счет.

— Сегодня из-за потерь вы играли в три центральных полузащитника и одного форварда. Убедил ли ваш матч перейти на эту схему окончательно?

— Рочину я рассматриваю все-таки не совсем как игрока полузащиты, он действовал под нападающим. Вперед был выдвинут Канунников. Сохраним ли мы эту схему? Все зависит во многом от того, какие игроки смогут восстановиться и вернуться в обойму. Построения выбираются из имеющихся в наличии кадров, а не только от результата.

— В «Рубине» очень много травм. Это стечение обстоятельств или уже хроническая проблема?

— На самом деле здесь все случаи индивидуальны, разные повреждения. В конце сезона количество травм увеличивается, и это общая проблема для всех команд, не только нас. Нужно учитывать и график — три игры в неделю. У кое-кого недомогания. Среди выбывших есть футболисты, которые должны восстановиться к ближайшему матчу.

— Хороший матч сегодня провел Серхио Санчес — возможно, один из лучших в сезоне. Возможно, ему помогло то, что он действовал в паре с Камболовым? Не планируете делать упор на эту связку и в дальнейшем, не только в случае многочисленных травм?

— Качество выступлений в том или ином матче зависит не только от самого футболиста или одного его напарника, но и от всех остальных партнеров. Сегодня мы избрали дуэт Серхио — Камболов, сыграли они здорово. Но я хочу отметить заслугу именно всей команды, ребята большие молодцы. Если учесть, что у нас много молодых, наши игроки показали сегодня добросовестную и качественную работу на поле. Несмотря на сложную серию.

— Сегодня впервые за первую команду вышел Махатадзе. Вы учитывали, что это бывший футболист «Локо», когда выпускали его на поле? Или просто так совпало?

— Мы, прежде всего, выпустили его по той причине, что он здорово работает и обладает очень хорошими данными. Поэтому и дали ему игровое время. Безусловно, понимали, что ему приятно дебютировать в основном составе именно на этом стадионе, но это все вторично.