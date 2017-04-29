Юрий Семин: У «Локо» сложный период, болельщики должны нам помочь
Тренер «Локомотива» — об очередном поражении и финале Кубка России. Падение Семина продолжается.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Не явилась ли сегодняшняя схема с тремя центральными защитниками запоздалой реакцией на травму Чорлуки? В матче с ЦСКА вы вышли с двумя — и получили в свои ворота четыре гола.
— Это особенной роли не играет — с тремя или двумя. Решает то, как обороняется и атакует вся команда. С ЦСКА мы плохо оборонялись всей группой игроков. А что касается сегодняшней ситуации… Мы исходили из возможностей.
— Отсутствие Кверквелии связано с арендным договором?
— Да, он не имел права играть против «Рубина». Нужно было идти на значительные финансовые затраты.
— Как оцените действия Баринова?
— На сборах Баринов играл неплохо. Не допусти он одну ошибку сегодня, можно было оценить его игру положительно. Но раз проиграли — все заслуживают отрицательной оценки. Хотя провели два разных тайма. Первый — плохой. Второй — лучше, но не смогли реализовать моменты.
— Как изменилась игра после того, как Баринов перебрался в опорную зону?
— В лучшую сторону. Стали появляться моменты, и мы могли забить.
— Что после игры сказали Фарфану, который не реализовал два убойных момента?
— Его нужно поддержать. Ну, не забил. А защитники зато такой мяч дали забить сопернику! Фарфан старался, сражался. Он боец. Не получилось отличиться, бывает. Больше претензий к игрокам, которые выполнили меньший объем работы и играли неактивно. А Фарфан был активен.
— Кто был менее активен?
— Вся команда!
— Замены Ари и Фернандеша связаны с финалом Кубка России?
— Мы планировали дать им поиграть именно по тайму. То же самое касается Миранчука и Майкона.
— У вас не сложилось ощущения, что игроки думали больше о финале, а не о сегодняшнем матче?
— Мы делали все, чтобы этого не произошло. Лучше подходить
— Что ждать от команды в Сочи?
— Ждем там всех наших болельщиков! Приезжайте, нам очень нужна ваша поддержка. Сложный период у команды, и вы должны нам помочь.
ХАВИ ГРАСИЯ: «ПОБЕДА — ЗАСЛУГА ВСЕЙ КОМАНДЫ»
Наставник «Рубина» отдал должное сопернику и похвалил своих игроков.
— Сегодня одержана очень важная и нужная победа, — сказал Грасия. — Перед этим матчем у нас была крайне неудачная серия, имелась негативная динамика. Сегодня хочется отметить общие усилия команды, коллективные. Ребята поработали здорово и добросовестно. У нас было немало потерь в составе. Первый тайм провели достаточно хорошо, у «Локо» было очень немного моментов, вспомнить можно только эпизод с Ари. Мы владели инициативой и проводили хорошие атаки, помимо забитого мяча.
После перерыва соперник перестроился, перешел на 4−4−1−1. Нам пришлось непросто, мы немного отошли назад и, конечно, отталкивались от счета. У соперника уже появились моменты,
— Сегодня
— Рочину я рассматриваю
— В «Рубине» очень много травм. Это стечение обстоятельств или уже хроническая проблема?
— На самом деле здесь все случаи индивидуальны, разные повреждения. В конце сезона количество травм увеличивается, и это общая проблема для всех команд, не только нас. Нужно учитывать и график — три игры в неделю. У
— Хороший матч сегодня провел Серхио Санчес — возможно, один из лучших в сезоне. Возможно, ему помогло то, что он действовал в паре с Камболовым? Не планируете делать упор на эту связку и в дальнейшем, не только в случае многочисленных травм?
— Качество выступлений в том или ином матче зависит не только от самого футболиста или одного его напарника, но и от всех остальных партнеров. Сегодня мы избрали дуэт Серхио — Камболов, сыграли они здорово. Но я хочу отметить заслугу именно всей команды, ребята большие молодцы. Если учесть, что у нас много молодых, наши игроки показали сегодня добросовестную и качественную работу на поле. Несмотря на сложную серию.
— Сегодня впервые за первую команду вышел Махатадзе. Вы учитывали, что это бывший футболист «Локо», когда выпускали его на поле? Или просто так совпало?
— Мы, прежде всего, выпустили его по той причине, что он здорово работает и обладает очень хорошими данными. Поэтому и дали ему игровое время. Безусловно, понимали, что ему приятно дебютировать в основном составе именно на этом стадионе, но это все вторично.
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