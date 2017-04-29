Хави Грасия: Рад, что «Рубин» прервал неудачную серию

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— Важная и нужная победа, перед этим матчем не могли победить 8 игр. Следует отметить общие усилиями, коллективные усилия, ребята поработали добросовестно и здорово. По матчу — первый тайм провели хорошо, не дали почти ничего создать сопернику, только Ари. В целом владели инициативой.

Второй тайм — у соперника произошла перестройка, мы подстроились. Но нам было непросто, мы отошли назад. Отталкивались от счета. У соперника было много голевых моментов, один-два очень опасных, плюс удар в перекладину. Рад, что мы победили.

— Играли в три защитника и одного форварда. Убедил ли матч окончательной перейти на эту схему?

— Рочину не рассматриваю как хавбека, впереди играл Канунников. Все зависит, кто у нас восстановится, какие игроки будут в распоряжении. Всегда выбираем схему исходя из наличия тех или иных футболистов.

Юрий Семин: У команды сложный период. Всех ждем в Сочи на финале кубка.

— В «Рубине» много травм. Это стечение обстоятельств или проблема тренировочного процесса?

— Все случаи индивидуальны. Сейчас такой момент сезона, когда у многих команд число травмированных только растет. График игр у нас был через три дня на четвертый. Есть ребята, которые смогут восстановиться к ближайшему матчу. Травмы не помешают нам готовиться к последующим играм.

— Как оцените связку Камболов-Санчес? Смотрелись они явно не плохо.

— Качество выступление одного футбола зависит от партнеров. Рассматривали разные варианты в центре обороны. Связка сыграла хорошо, но я бы отметил заслугу всей команды. У нас ведь и много молодежи, и все показали большое желание работать на поле качественно, несмотря на сложную серию последних встреч.

— Махатадзе дебютировал за «Рубин». Знали, что он бывший игрок «Локо»?

— Прежде всего, выпустили его, потому что он хорошо работает на тренировках. Мы знали, что он играл за «Локомотив». Но на поле он выходил, потому что этот футболист нам нужен был в конкретном временном отрезке для выполнения конкретных задач.