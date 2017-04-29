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29 апреля 2017, 19:50 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Хави Грасия: Рад, что «Рубин» прервал неудачную серию

Главный тренер «Рубина» оценил действия своей команды в победном матче 26-го тура РФПЛ над «Локомотивом» (1:0).

Главный тренер Рубина оценил действия своей команды в победном матче 26-го тура <span class=error>РФПЛ</span> над Локомотивом (1:0). Увеличить
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— Важная и нужная победа, перед этим матчем не могли победить 8 игр. Следует отметить общие усилиями, коллективные усилия, ребята поработали добросовестно и здорово. По матчу — первый тайм провели хорошо, не дали почти ничего создать сопернику, только Ари. В целом владели инициативой.

Второй тайм — у соперника произошла перестройка, мы подстроились. Но нам было непросто, мы отошли назад. Отталкивались от счета. У соперника было много голевых моментов, один-два очень опасных, плюс удар в перекладину. Рад, что мы победили.

— Играли в три защитника и одного форварда. Убедил ли матч окончательной перейти на эту схему?
— Рочину не рассматриваю как хавбека, впереди играл Канунников. Все зависит, кто у нас восстановится, какие игроки будут в распоряжении. Всегда выбираем схему исходя из наличия тех или иных футболистов.

Юрий Семин: У команды сложный период. Всех ждем в Сочи на финале кубка.

— В «Рубине» много травм. Это стечение обстоятельств или проблема тренировочного процесса?
— Все случаи индивидуальны. Сейчас такой момент сезона, когда у многих команд число травмированных только растет. График игр у нас был через три дня на четвертый. Есть ребята, которые смогут восстановиться к ближайшему матчу. Травмы не помешают нам готовиться к последующим играм.

— Как оцените связку Камболов-Санчес? Смотрелись они явно не плохо.
— Качество выступление одного футбола зависит от партнеров. Рассматривали разные варианты в центре обороны. Связка сыграла хорошо, но я бы отметил заслугу всей команды. У нас ведь и много молодежи, и все показали большое желание работать на поле качественно, несмотря на сложную серию последних встреч.

— Махатадзе дебютировал за «Рубин». Знали, что он бывший игрок «Локо»?
— Прежде всего, выпустили его, потому что он хорошо работает на тренировках. Мы знали, что он играл за «Локомотив». Но на поле он выходил, потому что этот футболист нам нужен был в конкретном временном отрезке для выполнения конкретных задач.

29.04.2017 16:30 Зрители 7035 основной раунд: 26-й тур Локомотив
Локомотив М 0:1 Рубин
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Семин Грасия Хави
Голы
31 Денис Ткачук (Ц. Цакташ) 20′
Составы
Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
30′ Джефферсон Фарфан 8
Игорь Денисов 27
55′ Дмитрий Баринов 36
46′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
63′ Александр Коломейцев 18
Артем Галаджан 57
46′ Арикленес да Силва Ари 90
Маркес Битанкур Майкон 7
1 Сергей Рыжиков 90+4′
2 Олег Кузьмин (к)
3 Эльмир Набиуллин
6 Ортега Серхио Санчес 71′
88 Руслан Камболов
9 Максим Канунников
4 Янн М`Вила
20 Мийо Цакташ 82′
96 Рифат Жемалетдинов 90′ 90+2′
23 Мориц Бауэр
31 Денис Ткачук 82′
85 Ильзат Ахметов
21 Рубен Рочина 88′
70 Георгий Махатадзе
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
14 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
12 Угловые 2
10 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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