Семин: Игроки «Локомотива» заслуживают неудовлетворительных оценок за матч с «Рубином»

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В субботу в матче 26-го тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле проиграл казанскому «Рубину» со счетом 0:1.

«Я думаю, не играет особенной роли, сколькими защитниками мы играли, а влияет то, как вся команда обороняется. С ЦСКА вся команда плохо оборонялась, а сегодня мы исходили из возможностей после игры с ЦСКА. Баринов на сборах играл неплохо, не допусти он одну ошибку, оценил бы его игру положительно, но, если проиграли, все заслужили неудовлетворительную оценку», — сказал Семин.

«Мы планировали, что Ари и Мануэль Фернандеш будут играть по тайму, как и Алексей Миранчук. Что касается Фарфана, его нужно поддержать и сказать одно: он сражался, молодец, но не получилось забить. Больше претензий к игрокам, которые были неактивные, а это все команда. Сейчас у нас отрицательные эмоции после поражения от ЦСКА, сложного матча с «Амкаром», — отметил тренер.

После этого матча «Локомотив» остался на седьмом месте с 35 очками. «Рубин» поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи состоится финал Кубка России, в котором «Локомотив» сыграет против екатеринбургского «Урала».