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29 апреля 2017, 19:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин: Игроки «Локомотива» заслуживают неудовлетворительных оценок за матч с «Рубином»

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты московского «Локомотива» заслужили неудовлетворительные оценки за матч чемпионата России против казанского «Рубина». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В субботу в матче 26-го тура чемпионата России Локомотив на своем поле проиграл казанскому Рубину со счетом 0:1. Увеличить
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В субботу в матче 26-го тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле проиграл казанскому «Рубину» со счетом 0:1.

«Я думаю, не играет особенной роли, сколькими защитниками мы играли, а влияет то, как вся команда обороняется. С ЦСКА вся команда плохо оборонялась, а сегодня мы исходили из возможностей после игры с ЦСКА. Баринов на сборах играл неплохо, не допусти он одну ошибку, оценил бы его игру положительно, но, если проиграли, все заслужили неудовлетворительную оценку», — сказал Семин.

«Мы планировали, что Ари и Мануэль Фернандеш будут играть по тайму, как и Алексей Миранчук. Что касается Фарфана, его нужно поддержать и сказать одно: он сражался, молодец, но не получилось забить. Больше претензий к игрокам, которые были неактивные, а это все команда. Сейчас у нас отрицательные эмоции после поражения от ЦСКА, сложного матча с «Амкаром», — отметил тренер.

После этого матча «Локомотив» остался на седьмом месте с 35 очками. «Рубин» поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи состоится финал Кубка России, в котором «Локомотив» сыграет против екатеринбургского «Урала».

29.04.2017 16:30 Зрители 7035 основной раунд: 26-й тур Локомотив
Локомотив М 0:1 Рубин
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Семин Грасия Хави
Голы
31 Денис Ткачук (Ц. Цакташ) 20′
Составы
Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
30′ Джефферсон Фарфан 8
Игорь Денисов 27
55′ Дмитрий Баринов 36
46′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
63′ Александр Коломейцев 18
Артем Галаджан 57
46′ Арикленес да Силва Ари 90
Маркес Битанкур Майкон 7
1 Сергей Рыжиков 90+4′
2 Олег Кузьмин (к)
3 Эльмир Набиуллин
6 Ортега Серхио Санчес 71′
88 Руслан Камболов
9 Максим Канунников
4 Янн М`Вила
20 Мийо Цакташ 82′
96 Рифат Жемалетдинов 90′ 90+2′
23 Мориц Бауэр
31 Денис Ткачук 82′
85 Ильзат Ахметов
21 Рубен Рочина 88′
70 Георгий Махатадзе
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
14 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
12 Угловые 2
10 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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