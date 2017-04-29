Падение Семина продолжается. «Локо» уступил «Рубину» перед финалом Кубка
Вслед за позорным матчем против ЦСКА железнодорожники провалили еще один, проиграв казанской команде, которая до субботы не побеждала семь туров подряд.
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КОЛЛЕГИ ПО НЕСЧАСТЬЮ
Диктор стадиона мелодично объявлял стартовый состав железнодорожников, выкрикивая по традиции имена футболистов и дожидаясь поддержки со стороны трибун. Только вот дополнить его и назвать фамилии было почти некому — еще за 15 минут до стартового свистка арена в Черкизове пугала безлюдьем. Пустовала на две трети даже фанатская трибуна, несмотря на настоящую летнюю солнечную погоду, которая
У «Локомотива» и «Рубина» вообще в этом сезоне много сходств и переплетений. И главной из них видится даже не фигура Миранчука, за которого два клуба жарко спорили зимой (и, по всей видимости, продолжат это увлекательное занятие летом), и не памятный прошлогодний побег Жемалетдинова из Москвы в Казань, а тот факт, что команды совсем не оправдывают ожиданий. Занимают места в таблице, которые не соответствуют потенциалу их составов, плавают в нестабильности и тем самым отталкивают поклонников от стадионов.
Правда, железнодорожники весной хотя бы чуточку пришли в себя и
Способна ли повлиять на будущее испанца победа над разобранным «Локо» — вопрос, скорее, риторический.
ПОДДЕРЖАЛИ ЧОРЛУКУ. ПРОВАЛИЛИ ТАЙМ
У Юрия Семина накануне наверняка возникла дилемма: с одной стороны, команде 2 мая предстоит финал Кубка в Сочи, и лидерам нужно успеть отдохнуть и восстановиться, с другой — неплохо было бы дать шанс всем тем, кто опозорился в среду на 3-й Песчаной улице, реабилитироваться и прийти в себя, поймать уверенность, которая в главном для клуба матче года обязательно пригодится.
В итоге главный тренер железнодорожников остановился на промежуточном варианте: многие антигерои прошлых дней (Тарасов, Янбаев, Майкон, Миранчук) оказались на скамейке, но совсем уж резервный состав выставлять Семин не стал. У «Рубина» тоже не обошлось без перестановок, правда — вынужденных. Травмированы Жонатас, Лестьенн, Самбрано и Сонг, их не оказалось даже в заявке, а список запасных казанцев ужался до шести человек.
На поле все футболисты «Локо» вышли в майках с 14-м номером на спине — так команда решила поддержать Чорлуку, выбывшего
ЗАБИВАЙ, ТКАЧУК! «ЛОКО» НЕ ПРОТИВ
Поначалу железнодорожники играли по схеме с тремя футболистами в центре обороны, куда к Михалику и Пейчиновичу опустился Баринов. Привело экспериментальное построение лишь к постоянным недопониманиям и панике, только за первые 10 минут Ткачук обыкновенными рывками из глубины оставлял соперников в дураках, получал передачи и с пары метров расстреливал ворота. В первый раз он уже обыграл Гильерме, и на самой ленточке мяч успел вынести Пейчинович, а следом полузащитник «Рубина» просто не попал в створ из убойной позиции.
Третий момент Ткачук уже реализовал. Защитники тянули руки вверх, требуя зафиксировать офсайд, однако никакого «вне игры» после передачи Цакташа не было и в помине.
И лишь пропустив, осознав, что с таким «прекрасным» и «отлаженным» взаимодействием можно пропустить целую авоську, «Локо» перестроился. Баринов поднялся в опорную зону, а команда сумела отодвинуть игру от своих ворот. И даже создала в первом тайме две отличные возможности — сначала Ари не переправил мяч в ворота головой после длинного заброса Михалика, затем Фарфан в комичном эпизоде умудрился промазать с метра, неловко распластавшись на траве.
ФАРФАН + ПУСТЫЕ ВОРОТА = ПРОМАХ
Впрочем, креатива в игре хозяев наблюдалось все равно ничтожно мало, центральная зона не справлялась ни с атакующими обязанностями, ни с оборонительными. Старался, бился и обводил лишь Фернандеш — как, собственно, и в матче с ЦСКА. И неудивительно, что в перерыве Семин решился сразу на две замены, выпустив Ари и Миранчука. Странно, что главный тренер убрал при этом с поля как раз португальца. Хотел дать ему дополнительное время для восстановления?
Главным достижением «Локо» во втором тайме стало то, что «Рубин» на чужой половине поля не был замечен совсем. Впереди
А самый шикарный шанс сравнять счет упустил уже в компенсированное время Фарфан. Но перуанец во второй раз в матче умудрился не забить с метра, вместо удара исполнив
|29.04.2017 16:30
|Зрители 7035
|основной раунд: 26-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|0:1
|Рубин
|Первый тайм: 0:1
|Юрий Семин
|Грасия Хави
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|14
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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