Падение Семина продолжается. «Локо» уступил «Рубину» перед финалом Кубка

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КОЛЛЕГИ ПО НЕСЧАСТЬЮ

Диктор стадиона мелодично объявлял стартовый состав железнодорожников, выкрикивая по традиции имена футболистов и дожидаясь поддержки со стороны трибун. Только вот дополнить его и назвать фамилии было почти некому — еще за 15 минут до стартового свистка арена в Черкизове пугала безлюдьем. Пустовала на две трети даже фанатская трибуна, несмотря на настоящую летнюю солнечную погоду, которая пришла-таки в столицу к выходным. Уже по ходу матча народу стало чуть больше, но атмосфера все равно напоминала камерную. Чудовищное поражение от ЦСКА настроения болельщикам не прибавило.

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У «Локомотива» и «Рубина» вообще в этом сезоне много сходств и переплетений. И главной из них видится даже не фигура Миранчука, за которого два клуба жарко спорили зимой (и, по всей видимости, продолжат это увлекательное занятие летом), и не памятный прошлогодний побег Жемалетдинова из Москвы в Казань, а тот факт, что команды совсем не оправдывают ожиданий. Занимают места в таблице, которые не соответствуют потенциалу их составов, плавают в нестабильности и тем самым отталкивают поклонников от стадионов.

Правда, железнодорожники весной хотя бы чуточку пришли в себя и провели-таки несколько хороших матчей — последний кошмар в матче с ЦСКА пока, до субботы, можно было списать на разовый провал. Тогда как у «Рубина» наблюдался полный и беспросветный полет вниз. У детища Хави Грасии нет не игры, ни результата, сами футболисты уже не стесняются выражений в стиле: «С каждым днем — все хуже и хуже», руководство красноречиво называет происходящее позором, но главный тренер все еще держится на своем посту.

Способна ли повлиять на будущее испанца победа над разобранным «Локо» — вопрос, скорее, риторический.

ПОДДЕРЖАЛИ ЧОРЛУКУ. ПРОВАЛИЛИ ТАЙМ

У Юрия Семина накануне наверняка возникла дилемма: с одной стороны, команде 2 мая предстоит финал Кубка в Сочи, и лидерам нужно успеть отдохнуть и восстановиться, с другой — неплохо было бы дать шанс всем тем, кто опозорился в среду на 3-й Песчаной улице, реабилитироваться и прийти в себя, поймать уверенность, которая в главном для клуба матче года обязательно пригодится.

В итоге главный тренер железнодорожников остановился на промежуточном варианте: многие антигерои прошлых дней (Тарасов, Янбаев, Майкон, Миранчук) оказались на скамейке, но совсем уж резервный состав выставлять Семин не стал. У «Рубина» тоже не обошлось без перестановок, правда — вынужденных. Травмированы Жонатас, Лестьенн, Самбрано и Сонг, их не оказалось даже в заявке, а список запасных казанцев ужался до шести человек.

На поле все футболисты «Локо» вышли в майках с 14-м номером на спине — так команда решила поддержать Чорлуку, выбывшего из-за травмы ахилла на длительный срок. И эта теплая акция стала едва ли не единственным похвальным положительным событием, которое порадовало болельщиков до перерыва. В остальном в действиях красно-зеленых наблюдался полнейший мрак. Команда выглядело зажато, скучно и безыдейно, напоминая саму себя образца трехдневной давности.

ЗАБИВАЙ, ТКАЧУК! «ЛОКО» НЕ ПРОТИВ

Поначалу железнодорожники играли по схеме с тремя футболистами в центре обороны, куда к Михалику и Пейчиновичу опустился Баринов. Привело экспериментальное построение лишь к постоянным недопониманиям и панике, только за первые 10 минут Ткачук обыкновенными рывками из глубины оставлял соперников в дураках, получал передачи и с пары метров расстреливал ворота. В первый раз он уже обыграл Гильерме, и на самой ленточке мяч успел вынести Пейчинович, а следом полузащитник «Рубина» просто не попал в створ из убойной позиции.

Третий момент Ткачук уже реализовал. Защитники тянули руки вверх, требуя зафиксировать офсайд, однако никакого «вне игры» после передачи Цакташа не было и в помине.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcrk">@fcrk</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 26-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD?src=hash">#ЛокоРубин</a> 0:1 20' Денис Ткачук <a href="https://t.co/Oa6vh7nGSd">pic.twitter.com/Oa6vh7nGSd</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/858319559513821184">29 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И лишь пропустив, осознав, что с таким «прекрасным» и «отлаженным» взаимодействием можно пропустить целую авоську, «Локо» перестроился. Баринов поднялся в опорную зону, а команда сумела отодвинуть игру от своих ворот. И даже создала в первом тайме две отличные возможности — сначала Ари не переправил мяч в ворота головой после длинного заброса Михалика, затем Фарфан в комичном эпизоде умудрился промазать с метра, неловко распластавшись на траве.

ФАРФАН + ПУСТЫЕ ВОРОТА = ПРОМАХ

Впрочем, креатива в игре хозяев наблюдалось все равно ничтожно мало, центральная зона не справлялась ни с атакующими обязанностями, ни с оборонительными. Старался, бился и обводил лишь Фернандеш — как, собственно, и в матче с ЦСКА. И неудивительно, что в перерыве Семин решился сразу на две замены, выпустив Ари и Миранчука. Странно, что главный тренер убрал при этом с поля как раз португальца. Хотел дать ему дополнительное время для восстановления?

Главным достижением «Локо» во втором тайме стало то, что «Рубин» на чужой половине поля не был замечен совсем. Впереди красно-зеленые несколько раз пытались выжать что-то из «стандартов», Баринов могучим дальним ударом даже сотряс штангу, но на этом атакующие успехи хозяев и иссякли. Третьей заменой Семин отправил спасать положение юного Галаджана, но свой полумомент молодой футболист за 10 минут до конца упустил.

А самый шикарный шанс сравнять счет упустил уже в компенсированное время Фарфан. Но перуанец во второй раз в матче умудрился не забить с метра, вместо удара исполнив что-то непонятное. Как? Почему? Болельщики этого так и не поняли, схватившись за голову. И теперь, когда с перспективами в чемпионате все более-менее ясно, у Семина осталась только одна возможность спасти сезон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Физкультурники, идите сюда!", -настойчиво позвал с трибуны громофон. Пришли. Кое-как помирились. До Сочи. <a href="https://t.co/MgiJUsMxH6">pic.twitter.com/MgiJUsMxH6</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/858342333598846976">29 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>