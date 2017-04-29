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29 апреля 2017, 19:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» вырвало победу над «Кубанью» в концовке, «Балтика» обыграла «Мордовию»

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Кубань» на своём поле принимала московское «Динамо».

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги Кубань на своём поле принимала московское Динамо. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Кубань» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в концовке записал на свой счёт защитник «Динамо» Иван Темников, который отличился на второй компенсированной минуте.

В другом матче дня, который проходил параллельно, «Балтика» на выезде благодаря голу Артёма Сердюка одержала победу со счётом 1:0 над «Мордовией».

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