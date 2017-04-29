«Динамо» вырвало победу над «Кубанью» в концовке, «Балтика» обыграла «Мордовию»
В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Кубань» на своём поле принимала московское «Динамо».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча проходила на стадионе «Кубань» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в концовке записал на свой счёт защитник «Динамо» Иван Темников, который отличился на второй компенсированной минуте.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Балтика» на выезде благодаря голу Артёма Сердюка одержала победу со счётом 1:0 над «Мордовией».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter