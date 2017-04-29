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29 апреля 2017, 19:22 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Фанаты «Локомотива» — игрокам: «Физкультурники, идите сюда!»

Болельщики «Локомотива» после поражения команды в домашнем матче 26-го тура чемпионата России от «Рубина» (0:1) позвали игроков подойти к трибунам, назвав их физкультурниками, передает корреспондент «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ.

Болельщики Локомотива после поражения команды в домашнем матче 26-го тура чемпионата России от Рубина (0:1) позвали игроков подойти к трибунам назвав их физкультурниками. Увеличить
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Железнодорожники потерпели второе поражение в премьер-лиге подряд (после 0:4 от ЦСКА) перед финалом Кубка России против «Урала» (2 мая в Сочи, начало встречи — в 18:45).

29.04.2017 16:30 Зрители 7035 основной раунд: 26-й тур Локомотив
Локомотив М 0:1 Рубин
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Семин Грасия Хави
Голы
31 Денис Ткачук (Ц. Цакташ) 20′
Составы
Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
30′ Джефферсон Фарфан 8
Игорь Денисов 27
55′ Дмитрий Баринов 36
46′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
63′ Александр Коломейцев 18
Артем Галаджан 57
46′ Арикленес да Силва Ари 90
Маркес Битанкур Майкон 7
1 Сергей Рыжиков 90+4′
2 Олег Кузьмин (к)
3 Эльмир Набиуллин
6 Ортега Серхио Санчес 71′
88 Руслан Камболов
9 Максим Канунников
4 Янн М`Вила
20 Мийо Цакташ 82′
96 Рифат Жемалетдинов 90′ 90+2′
23 Мориц Бауэр
31 Денис Ткачук 82′
85 Ильзат Ахметов
21 Рубен Рочина 88′
70 Георгий Махатадзе
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
14 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
12 Угловые 2
10 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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