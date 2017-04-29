Фанаты «Локомотива» — игрокам: «Физкультурники, идите сюда!»
Болельщики «Локомотива» после поражения команды в домашнем матче 26-го тура чемпионата России от «Рубина» (0:1) позвали игроков подойти к трибунам, назвав их физкультурниками, передает корреспондент «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ.
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Железнодорожники потерпели второе поражение в
|29.04.2017 16:30
|Зрители 7035
|основной раунд: 26-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|0:1
|Рубин
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Грасия Хави
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|14
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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