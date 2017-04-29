Опять тройка? Как Каррера сыграет в дерби
Сергей Титов предвкушает план Массимо Карреры на дерби ЦСКА и «Спартака».
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Один из самых ярких матчей в сезоне и точно лучший в плане атакующих действий «Спартак» Массимо Карреры сыграл в Уфе. «Мы выбирали схему, исходя из соперника», — сказал Каррера после матча, где его тактический эксперимент породил тотальное доминирование на поле. Сыграли все решения Карреры: переход на 3−4−3 под «Уфу», до Семака бывшую одним из образцов игры в три центральных защитника; одновременное появление в составе Зе Луиша и Луиса Адриано, выигравших всё воздушное пространство; выход Георгия Джикии. «Он больше привык играть в три защитника», — говорил Каррера в Уфе, а потом начал адаптировать Джикию под традиционную тактику.
У «Спартака» накопился и неудачный опыт использования 3−4−3 — в
Почему «Спартак» должен сыграть в 3 центральных?
1. Банальная логика. Смотрите — впервые «Спартак» сыграл 3−4−3 от соперника против «Уфы», чью тактику строил Виктор Гончаренко, а Сергей Семак лишь начал аккуратно надламывать (у Семака очевидно есть свои идеи, но пока они идут «Уфе» в негатив). Гончаренко закладывал базис оборонительной игры и там, и в ЦСКА, а значит, у двух команд есть системные сходства.
2. Лишение ЦСКА численного преимущества. Ещё один логический тезис, основанный на математике начальных классов. Два нападающих окажутся против двух центральных защитников в равных условиях — значит, нужно добавить лишнего защитника, чтобы создать численный перевес против соперника. У ЦСКА в центре обороны сразу три игрока, выпускать против такой защиты одного нападающего — самоубийство, двух — более реальный вариант вскрыть соперника. Правоту тезиса в мартовской игре с «армейцами» доказал «Зенит»: пока с обороной ЦСКА толкался один Дзюба, моментов из штрафной у «Зенита» не было, но стоило Луческу переместить в атаку Кокорина, как петербуржцы создали сразу два опасных момента.
Трое нападающих «Спартака» против троих защитников ЦСКА — уже размен, гарантирующий отсутствие у соперника численного преимущества. Примерно так устроены тактические игры в нынешнем сезоне АПЛ: когда схема 3−4−3 «Челси» только набирала ход, первым под неё своими 3−4−3 решился ответить Рональд Куман — при традиционной тактике «Эвертона», 4−2−3−1, численный перевес получала бы и атака соперника (три форварда против двух центральных защитников), и защита (три защитника против одного Лукаку). Куману не помогло, но с тех пор под Конте отзеркалили свою тактику Почеттино, Гвардиола, Моуринью — совместными усилиями они нашли недостатки «Челси» при таком плане соперника на игру.
3. Противодействие нападающим. Гончаренко должен держать в голове вариант с мощным Оланаре, но в отличие от уфимского и ростовского прототипов, Фатаи и Бухарова, Аарон — малоподвижный форвард при игре без мяча: против «Зенита» Оланаре почти не прессинговал на флангах, стабильно встречал атаки соперника в центральном круге, а при наступлении ЦСКА тоже был максимально привязан к штрафной площадке. Пара Витиньо — Ионов смотрится выигрышно: оба не являются чистыми нападающими, но активны, много двигаются и качественно прессингуют. 9 отборов Витиньо в матче с «Ростовом» — впечатляющая статистика (хотя против «Ростова» Витиньо был одним из центральных полузащитников).
3−4−3 — умный ход против регулярных смещений Витиньо и Ионова на фланги. Традиционная система защиты при фланговых атаках по такой тактике выглядит так: латераль играет с игроком, сместившимся на бровку, центральный хавбек караулит открывания из глубины, крайний центральный защитник страхует латераля на случай удачной обводки или открывания за его спиной. Когда соперник играет в четыре и плохо тактически готов, порой случается так.
Чтобы избежать подобных провалов, «Спартаку» не помешает насытить защиту — иначе такие свободные зоны, как в ситуации с голом Дзагоева, появятся обязательно.
Какие недостатки «Спартака» заметны при 3−4−3?
Атакующий футбол и регулярная острота у ворот ЦСКА — главный ключ к успеху «Спартака». Плюсы 3−4−3
Проблемы с заполнением зон при обороне. И в Уфе, и в
Если у «Ростова» функцию страхующего сильно выполняет Сесар Навас, то у «Спартака» страхует Илья Кутепов, явно тяжело переживающий психологический груз.
Ненадёжность
Статистика длинных передач Джикии в «Спартаке» ещё хуже. В Уфе Георгий сделал лишь 1 точный
Конкретно в нынешнем состоянии — отсутствие мощи. Проблема, порождающая предыдущую — за длинные передачи некому будет цепляться. У Мельгарехо натренирован прыжок, он работал над прыжком в высоту с детства, но и в недавнем матче с «Уралом», и в целом по сезону бросилось в глаза, что Лоренсо при сильном прыжке часто не хватает нескольких сантиметров роста. Мельгарехо не дотягивается за теми подачами, которые могут поймать Зе Луиш и Адриано. Появление одного из нападающих решит проблему: против «Уфы» Зе и Адриано выиграли 16 единоборств из 20, против «Ростова» тройка форвардов отвоевала мяч всего в 40% стыков.
Явная фланговая асимметрия. Если «Спартак» сыграет 3−4−3 против ЦСКА, правым латералем снова выйдет не Ещенко или Тигиев, а Зобнин. Он будет традиционно хорош в разрушении и традиционно принесёт мало пользы при атаках своим флангом — Зобнин предпочитает насыщать центр, на фланг при этом смещается или Попов, или даже Глушаков. Заметно, насколько Комбаров активнее Зобнина на фланговых участках: если главный универсал «Спартака» в.
Ещё сильнее акцент на фланговую асимметрию сделает Квинси Промес. Каррера уже говорил, что тактика 3−5−2 не подходит Промесу, потому что ограничивает его функции. В 3−4−3 Квинси проще влиться: он исполняет роль
Как «Спартак» должен вести игру?
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