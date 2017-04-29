Опять тройка? Как Каррера сыграет в дерби

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Один из самых ярких матчей в сезоне и точно лучший в плане атакующих действий «Спартак» Массимо Карреры сыграл в Уфе. «Мы выбирали схему, исходя из соперника», — сказал Каррера после матча, где его тактический эксперимент породил тотальное доминирование на поле. Сыграли все решения Карреры: переход на 3−4−3 под «Уфу», до Семака бывшую одним из образцов игры в три центральных защитника; одновременное появление в составе Зе Луиша и Луиса Адриано, выигравших всё воздушное пространство; выход Георгия Джикии. «Он больше привык играть в три защитника», — говорил Каррера в Уфе, а потом начал адаптировать Джикию под традиционную тактику.

У «Спартака» накопился и неудачный опыт использования 3−4−3 — в Ростове-на-Дону Каррера снова отзеркалил тактику и получил болезненное поражение. Но в «дерби всея Руси», где чуть ли не впервые мозгов будет больше, чем эмоций, Каррера снова должен сыграть в три защитника.

Почему «Спартак» должен сыграть в 3 центральных?

1. Банальная логика. Смотрите — впервые «Спартак» сыграл 3−4−3 от соперника против «Уфы», чью тактику строил Виктор Гончаренко, а Сергей Семак лишь начал аккуратно надламывать (у Семака очевидно есть свои идеи, но пока они идут «Уфе» в негатив). Гончаренко закладывал базис оборонительной игры и там, и в ЦСКА, а значит, у двух команд есть системные сходства.

2. Лишение ЦСКА численного преимущества. Ещё один логический тезис, основанный на математике начальных классов. Два нападающих окажутся против двух центральных защитников в равных условиях — значит, нужно добавить лишнего защитника, чтобы создать численный перевес против соперника. У ЦСКА в центре обороны сразу три игрока, выпускать против такой защиты одного нападающего — самоубийство, двух — более реальный вариант вскрыть соперника. Правоту тезиса в мартовской игре с «армейцами» доказал «Зенит»: пока с обороной ЦСКА толкался один Дзюба, моментов из штрафной у «Зенита» не было, но стоило Луческу переместить в атаку Кокорина, как петербуржцы создали сразу два опасных момента.

Трое нападающих «Спартака» против троих защитников ЦСКА — уже размен, гарантирующий отсутствие у соперника численного преимущества. Примерно так устроены тактические игры в нынешнем сезоне АПЛ: когда схема 3−4−3 «Челси» только набирала ход, первым под неё своими 3−4−3 решился ответить Рональд Куман — при традиционной тактике «Эвертона», 4−2−3−1, численный перевес получала бы и атака соперника (три форварда против двух центральных защитников), и защита (три защитника против одного Лукаку). Куману не помогло, но с тех пор под Конте отзеркалили свою тактику Почеттино, Гвардиола, Моуринью — совместными усилиями они нашли недостатки «Челси» при таком плане соперника на игру.

3. Противодействие нападающим. Гончаренко должен держать в голове вариант с мощным Оланаре, но в отличие от уфимского и ростовского прототипов, Фатаи и Бухарова, Аарон — малоподвижный форвард при игре без мяча: против «Зенита» Оланаре почти не прессинговал на флангах, стабильно встречал атаки соперника в центральном круге, а при наступлении ЦСКА тоже был максимально привязан к штрафной площадке. Пара Витиньо — Ионов смотрится выигрышно: оба не являются чистыми нападающими, но активны, много двигаются и качественно прессингуют. 9 отборов Витиньо в матче с «Ростовом» — впечатляющая статистика (хотя против «Ростова» Витиньо был одним из центральных полузащитников).

3−4−3 — умный ход против регулярных смещений Витиньо и Ионова на фланги. Традиционная система защиты при фланговых атаках по такой тактике выглядит так: латераль играет с игроком, сместившимся на бровку, центральный хавбек караулит открывания из глубины, крайний центральный защитник страхует латераля на случай удачной обводки или открывания за его спиной. Когда соперник играет в четыре и плохо тактически готов, порой случается так.

Чтобы избежать подобных провалов, «Спартаку» не помешает насытить защиту — иначе такие свободные зоны, как в ситуации с голом Дзагоева, появятся обязательно.

Какие недостатки «Спартака» заметны при 3−4−3?

Атакующий футбол и регулярная острота у ворот ЦСКА — главный ключ к успеху «Спартака». Плюсы 3−4−3 красно-белых мы расписывали после «Уфы», но есть и ряд моментов, где команда Карреры действует не слишком качественно, и часть минусов связана с обороной.

Проблемы с заполнением зон при обороне. И в Уфе, и в Ростове-на-Дону было заметно, что «Спартак» при 3−4−3 несложно взломать. Во-первых, красно-белые плохо перестраиваются в переходной фазе из атаки в оборону и теряют центр — Глушаков и Фернандо часто синхронно реагировали на подключения соперника по флангу, оставленному Комбаровым, двигались в одной связке, но часто оказывались отыгранными. По набору умений Фернандо подходит под требования схемы 3−4−3, где обязательно нужен один силач, грамотно разрушающий атаки, но и ему при такой тактике недостаёт позиционного чутья.

Во-вторых, плохо страхуют крайних центральных защитников. В обоих матчах Таски и Джикия выдёргивались чуть выше за нападающими, а соперники закидывали мяч за спину красно-белым.

Если у «Ростова» функцию страхующего сильно выполняет Сесар Навас, то у «Спартака» страхует Илья Кутепов, явно тяжело переживающий психологический груз.

Ненадёжность лонг-боллов. Одним из выигравших от тактической перестройки «Спартака» стал Георгий Джикия — в Уфе он дебютировал за красно-белых и клещами вцепился в свой шанс. Однако к тройке защитников «Спартака» ему ещё нужно адаптироваться. Во-первых, Каррера видит Джикию левым центральным, а не самым центральным, как Гаджиев. Во-вторых, «Спартак» отличается от «Амкара» в плане философии — если красно-белым при 3−4−3 было важно выигрывать верховую борьбу, то в «Амкаре» требовалось собирать подборы, а не выигрывать борьбу. Гаджиев высоко ценил умение Джикии пулять мяч в нужную точку, однако точности его лонг-боллам не хватало — 36,2% доходили до своего игрока.

Статистика длинных передач Джикии в «Спартаке» ещё хуже. В Уфе Георгий сделал лишь 1 точный лонг-болл из 17, в Ростове-на-Дону — 0 из 9. Ожидаемый шаг Карреры — переложить обязанности Джикии на плечи Ильи Кутепова: несмотря на свои ошибки, Кутепов хорошо начинал атаки против мощного «Ростова», 13 из 16 его длинных передач были точными.

Конкретно в нынешнем состоянии — отсутствие мощи. Проблема, порождающая предыдущую — за длинные передачи некому будет цепляться. У Мельгарехо натренирован прыжок, он работал над прыжком в высоту с детства, но и в недавнем матче с «Уралом», и в целом по сезону бросилось в глаза, что Лоренсо при сильном прыжке часто не хватает нескольких сантиметров роста. Мельгарехо не дотягивается за теми подачами, которые могут поймать Зе Луиш и Адриано. Появление одного из нападающих решит проблему: против «Уфы» Зе и Адриано выиграли 16 единоборств из 20, против «Ростова» тройка форвардов отвоевала мяч всего в 40% стыков.

Явная фланговая асимметрия. Если «Спартак» сыграет 3−4−3 против ЦСКА, правым латералем снова выйдет не Ещенко или Тигиев, а Зобнин. Он будет традиционно хорош в разрушении и традиционно принесёт мало пользы при атаках своим флангом — Зобнин предпочитает насыщать центр, на фланг при этом смещается или Попов, или даже Глушаков. Заметно, насколько Комбаров активнее Зобнина на фланговых участках: если главный универсал «Спартака» в.

Ростове-на-Дону сделал 20 касаний на своём фланге за центральным кругом, то Комбаров сделал те же 20 касаний на четвёртой части фланговой зоны.

Ещё сильнее акцент на фланговую асимметрию сделает Квинси Промес. Каррера уже говорил, что тактика 3−5−2 не подходит Промесу, потому что ограничивает его функции. В 3−4−3 Квинси проще влиться: он исполняет роль красно-белого Азара, играющего инсайдом и постоянно смещающегося с фланга в центр. Приоритетный вариант построения атаки пока выглядит так: на острие — Мельгарехо, который развяжет Промесу руки, Квинси — левее, правее — Самедов, способный насытить правый край. При других вариантах — с Промесом ближе к правой бровке, с Джано или Поповым на этой позиции — перекос на один фланг будет очевидным.

Как «Спартак» должен вести игру?

Во-первых, активнее использовать оба фланга. Давить на левый край защиты ЦСКА нужно обязательно, кто бы там ни вышел — Набабкин любит сваливаться в центр, Щенников тоже часто допускает позиционные ошибки, а оборонительные качества латераля Тошича пока не выявлены до конца. Пока сценарий матча видится односторонним — в том плане, что вся острота будет возникать с одного фланга. Фернандес, Комбаров, смещающиеся на тот же фланг Ионов и Промес должны обеспечить перекос на одну бровку — на другой, возможно, будут Набабкин и Зобнин.