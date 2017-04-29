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29 апреля 2017, 19:03 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Рубин» обыграл «Локомотив» и прервал семиматчевую серию без побед в РФПЛ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» в гостях обыграли московский «Локомотив» со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата России.

Единственный мяч на 20-й минуте забил Денис Ткачук. Увеличить
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Гол на 20-й минуте забил Денис Ткачук.

Команда Хави Грасии прервала семиматчевую серию без побед, до этого «Рубин» в последний раз побеждал 6 марта в гостевом матче с махачкалинским «Анжи» (1:0).

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Рубин» поднялся на 10-ю строчку с 32 очками в активе. В следующем туре «Рубин» 7 мая примет «Уфу», днем позже «Локомотив» сыграет в гостях с махачкалинским «Анжи».

29.04.2017 16:30 основной раунд: 26-й тур Локомотив
Локомотив М 0:1 Рубин
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Семин Грасия Хави
Голы
31 Денис Ткачук (Ц. Цакташ) 20′
Составы
Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
30′ Джефферсон Фарфан 8
Игорь Денисов 27
55′ Дмитрий Баринов 36
46′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
63′ Александр Коломейцев 18
Артем Галаджан 57
46′ Арикленес да Силва Ари 90
Маркес Битанкур Майкон 7
1 Сергей Рыжиков 90+4′
2 Олег Кузьмин (к)
3 Эльмир Набиуллин
6 Ортега Серхио Санчес 71′
88 Руслан Камболов
9 Максим Канунников
4 Янн М`Вила
20 Мийо Цакташ 82′
96 Рифат Жемалетдинов 90′ 90+2′
23 Мориц Бауэр
31 Денис Ткачук 83′
85 Ильзат Ахметов
21 Рубен Рочина 88′
70 Георгий Махатадзе
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
12 Угловые 2
10 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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