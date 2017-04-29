«Рубин» обыграл «Локомотив» и прервал семиматчевую серию без побед в РФПЛ

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Гол на 20-й минуте забил Денис Ткачук.

Команда Хави Грасии прервала семиматчевую серию без побед, до этого «Рубин» в последний раз побеждал 6 марта в гостевом матче с махачкалинским «Анжи» (1:0).

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Рубин» поднялся на 10-ю строчку с 32 очками в активе. В следующем туре «Рубин» 7 мая примет «Уфу», днем позже «Локомотив» сыграет в гостях с махачкалинским «Анжи».