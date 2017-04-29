МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Два матча в Москве и Грозном пройдут в субботу в 26-м туре чемпионата России по футболу. Свои встречи проведут финалисты розыгрыша Кубка России «Урал» и «Локомотив», которые разыграют трофей 2 мая в Сочи.