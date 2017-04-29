«Терек» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Терека» и «Урала» на матч 26-го тура российской
Премьер-Лиги.
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«Терек»: Городов, Семёнов, Анхель, Дьёмбер, Мохаммади, Уциев, Пирис, Иванов, Лебеденко, Митришев, Мбенге.
Запасные: Годзюр, Гудиев, Садаев, Плиев, Грозав, Кадыров, Торже, Оздоев, Балай, Роши, Бериша.
«Урал»: Тимофеев, Меркулов, Динга, Панков, Ломакин, Серченков, Коробов, Щербаков, Кулаков, Глушков, Павлюченко.
Запасные: Арапов, Шубин, Павленко, Новиков, Манучарян, Ставпец, Юсупов, Бугуи.
Начало — в 19:00 мск.
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