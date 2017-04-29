«Рубин» определился со стартовым составом на матч с «Локомотивом»
Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч 26-го тура российской
Премьер-Лиги с «Локомотивом».
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«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М’Вила, Цакташ, Ткачук, Жемалетдинов, Рочина, Канунников.
Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Ахметов.
Начало — в 16:30 мск.
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