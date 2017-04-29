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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29596052/
29 апреля 2017, 16:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» определился со стартовым составом на матч с «Локомотивом»

Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч 26-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

Стал известен стартовый состав Рубина на матч 26-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с Локомотивом. Увеличить
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«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М’Вила, Цакташ, Ткачук, Жемалетдинов, Рочина, Канунников.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Ахметов.

Начало — в 16:30 мск.
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