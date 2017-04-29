Все решит Глушаков. Колонка Ловчева перед дерби

Как бы ни завершился матч с ЦСКА, «Спартак» все равно станет чемпионом. Календарь на финише у него благоприятный — свои очки с «Томью» и «Арсеналом» он все равно возьмет. Да, у команды были провалы по ходу сезона, как, например, разгромы в Самаре или Ростове-на-Дону, но всякий раз «Спартак» находил в себе силы восстанавливаться. Сейчас вот победили «Урал» — крепкую, сильную команду, пусть она и играла без нескольких ведущих футболистов.

Понятно, что игроки сейчас, конечно, нервничают — «Спартак» 16 лет не становился чемпионом. Все это видно по тому, как они даже принимают мяч, и как он иногда отскакивает от футболистов в сторону. Это все мандраж. Но через это нужно пройти.

Еще один аргумент в пользу «Спартака»: как говорил наш патриарх Николай Петрович Старостин еще моему поколению, а сейчас скажу я — плохая игра перед хорошей. А у «Спартака» было уже два не очень хороших матча подряд — с «Ростовом» и с «Уралом». Теперь должна быть хорошая игра.

И вот еще какой момент — красно-белые не чувствуют никакой робости в матчах против сильных соперников. Со слабыми — да, есть какие-то опасения, мысли «как бы чего ни вышло», и это сказывается. А против сильных «Спартак» очень хорош.

Важно, что будет играть кто-то из высоких, мощных центральных нападающих — есть информация, что Зе Луиш восстановился и готов. А Промес будет рядом с ним. Осенью эта пара очень хорошо смотрелась вместе.

Я в последнее время много говорил, что ЦСКА — хорошая, дисциплинированная, выстроенная команда, но у которой нет атаки. Что ни больше работают, а не получают удовольствие на поле. Так вот, в матче с «Локомотивом» я первый раз увидел, за что в ЦСКА взяли Витиньо. Парень много чего умеет. Но это только одна игра. Нужно еще.

Как сложится матч? Есть уверенность, что «Спартак» не проиграет. Возможно, в начале встреча будет закрытой, немного скучноватой. Но «Спартаку» это только на руку — это же ЦСКА, а не им нужно обязательно побеждать. В любом случае, зрителей ждет яркий матч, а решит все, как обычно, Глушаков. Есть такое предчувствие.