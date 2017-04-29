Все решит Глушаков. Колонка Ловчева перед дерби
Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о предстоящем матче между ЦСКА и «Спартаком».
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Как бы ни завершился матч с ЦСКА, «Спартак» все равно станет чемпионом. Календарь на финише у него благоприятный — свои очки с «Томью» и «Арсеналом» он все равно возьмет. Да, у команды были провалы по ходу сезона, как, например, разгромы в Самаре или
Понятно, что игроки сейчас, конечно, нервничают — «Спартак» 16 лет не становился чемпионом. Все это видно по тому, как они даже принимают мяч, и как он иногда отскакивает от футболистов в сторону. Это все мандраж. Но через это нужно пройти.
Еще один аргумент в пользу «Спартака»: как говорил наш патриарх Николай Петрович Старостин еще моему поколению, а сейчас скажу я — плохая игра перед хорошей. А у «Спартака» было уже два не очень хороших матча подряд — с «Ростовом» и с «Уралом». Теперь должна быть хорошая игра.
И вот еще какой момент —
Важно, что будет играть
Я в последнее время много говорил, что ЦСКА — хорошая, дисциплинированная, выстроенная команда, но у которой нет атаки. Что ни больше работают, а не получают удовольствие на поле. Так вот, в матче с «Локомотивом» я первый раз увидел, за что в ЦСКА взяли Витиньо. Парень много чего умеет. Но это только одна игра. Нужно еще.
Как сложится матч? Есть уверенность, что «Спартак» не проиграет. Возможно, в начале встреча будет закрытой, немного скучноватой. Но «Спартаку» это только на руку — это же ЦСКА, а не им нужно обязательно побеждать. В любом случае, зрителей ждет яркий матч, а решит все, как обычно, Глушаков. Есть такое предчувствие.
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