ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче молодежного чемпионата России
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью со столичным «Спартаком» со счетом 2:2 в домашнем матче 26-го тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
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В составе хозяев забитыми мячами отметились Федор Чалов (3-я минута) и Дмитрий Меренчуков (87). У гостей отличились Даниил Горовых (37) и Владлен Бабаев (58).
В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата ЦСКА продолжает лидировать, набрав 59 очков, «Спартак» с 56 баллами идет вторым. У идущего третьим
«Спартак» в следующем туре на своем поле примет «Томь», ЦСКА в гостях сыграет с пермским «Амкаром». Обе встречи пройдут 5 мая.
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