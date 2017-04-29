ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче молодежного чемпионата России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе хозяев забитыми мячами отметились Федор Чалов (3-я минута) и Дмитрий Меренчуков (87). У гостей отличились Даниил Горовых (37) и Владлен Бабаев (58). Красно-белые прервали свою семиматчевую победную серию.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 26, 30.04.2017, 17:00 -:- ЦСКА Спартак М

В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата ЦСКА продолжает лидировать, набрав 59 очков, «Спартак» с 56 баллами идет вторым. У идущего третьим санкт-петербургского «Зенита» в активе 47 очков, свой матч тура сине-бело- голубые проведут в воскресенье.

«Спартак» в следующем туре на своем поле примет «Томь», ЦСКА в гостях сыграет с пермским «Амкаром». Обе встречи пройдут 5 мая.