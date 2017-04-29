Мутко: Российская футбольная общественность слишком много говорит о судействе
МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Проблема судейства назрела в российском футболе, однако часто ей уделяется слишком много внимания. Такое мнение ТАСС высказал
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы просто слишком много говорим о судействе, — сказал он. — Конечно, оно не идеальное, так же, как и игра команд; да, надо готовить судей, мы этим слабо занимались. Задача судейства — отобрать арбитра, подготовить и удержать. Сейчас появляется ряд молодых арбитров;
«Поэтому мы сейчас обратимся в ФИФА по техническим средствам, которые будут использованы на Кубке конфедераций (система видеопомощи судьям — прим. ТАСС), чтобы, возможно, в виде эксперимента оставить их на этих стадионах. Но
«У нас новый руководитель судейского комитета, экспертная комиссия,
Матчи 26-го тура чемпионата пройдут с 29 апреля по 1 мая.
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