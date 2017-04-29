ЦСКА — «Спартак»: титульный бой
В воскресенье состоится главное дерби страны: действующий чемпион ЦСКА попытается отстоять уже почти потерянный титул в схватке с главным претендентом сезона — «Спартаком». А одной из главных интриг матча станет противостояние лучшего полевого игрока РФПЛ Квинси Промеса с лучшим вратарем
премьер-лиги Игорем Акинфеевым.
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Это еще не финал, а по большому счету — вообще не финал, но вот уже которую неделю предстоящее дерби отсвечивает «финальными» оттенками и имеет всецело «финальный» подтекст. Да что неделю — который месяц! Еще не возобновился после паузы чемпионат, и март лишь робко заглядывал в окна, а о матче 26-го тура, практически первомайском, уже заговорили, как о центральном событии весны, после которого многое, если не все, прояснится, хотя до него тогда было — как до настоящей весны. И ничего с тех пор не изменилось, как ни старались «Спартак», ЦСКА и их соперники приуменьшить значимость этой долгожданной встречи. Мы
Да, это не финал. Он не поставит точку, чем бы дело ни кончилось. Но более емкого, содержательного вывода к событиям и итогам чемпионата не даст впоследствии, в оставшихся четырех турах, ни какая другая игра. Хотя среди них будут и подлинно «финальные» — для одной из сторон, а то и для обеих. Но те финалы получатся, назовем их так,
Выиграет ЦСКА — и обобщающая трактовка приобретет совсем иные акценты, с уклоном в недоверие к чемпионству «Спартака», случись оно в конце концов. Сдюжат
Внутри этого дерби тоже много своеобразных «финалов»: противостояний один на один, двое на двое и толпа на толпу, которые определят не только сюжет, суть игры, но и наверняка расставят футболистов по классовой иерархии. Каждое из этих соперничеств — слагаемое возможной победы одной из команд. Чья сумма окажется больше? Какое значение превысит все остальные?
Возможно, таковым станет главная звезда «Спартака» Квинси Промес. Для него ЦСКА — соперник до сих пор неприступный: из 18 команд
Ну да, впрочем, неправильно сводить матч к отдельному, индивидуальному противостоянию. В дерби сразятся команды, и успеха в нем тоже добьется команда. И только в этом случае личные успехи, голы и сэйвы, финты и перехваты, будут иметь вес и важность.
ШЕСТАЯ ПОПЫТКА
Другое дело, что судьба дерби в любом случае будет вершиться не в середине поля и не на боковых линиях, а вблизи ворот. И в этом разрезе соревнование Промеса и Акинфеева вызывает повышенное внимание, поскольку их удачи и неудачи во многом повлияют не только на ход матча и тактические расклады, но и на настроение партнеров. Куда качнется маятник успеха — к форварду или к вратарю?
Нынешней весной Квинси старательно закрывает «белые пятна» в бомбардирском реестре. В марте голландец впервые забил «Локомотиву», в апреле — «Уфе» и «Зениту». Теперь, как уже сказано выше, из 18 соперников «Спартака», против которых Промес сыграл за три сезона, его голами помечены 17, и «незапятнанным» остался
Интересно, что во встречах с «Локомотивом», «Уфой» и «Зенитом» счастливой для него стала шестая «попытка». Окажется ли она таковой и в отношении ЦСКА?
«ПРОМЗОНА»
Если сличить способы, какими этой весной, на новых витках командного развития, забивал Промес и пропускали армейцы, то ответ получится неутешительным для форварда. С игры чемпионов огорчили только «Крылья Советов», когда Корниленко предложился рывком по месту левого инсайда, получил продольный пас и пробил под углом к воротам, а на отскок от вратаря первым поспел Паскуато. Надо вспомнить, что и «Краснодар» получил право на пенальти, реализованный Смоловым, после того как Классон поспешил к отскочившему мячу и был незаконно задержан Березуцким.
На роль добивающего Промес не годится. Он редко обнаруживается в
Именно оттуда, собственно, Квинси забил «Локо» с «Зенитом»: незаметно для окружающих открылся на позиции инсайда, получил передачу за спины защитникам и с ходу пробил в дальний угол. Вот это — его хлеб, причем с маслом. Но оборона ЦСКА пускает соперников в указанные зоны чрезвычайно редко, а Акинфеев уверенно реагирует на диагональные удары, особенно низом.
Другое дело, что армейцы могут не уследить, скажем, за несущимся на добивание Зе Луишем. Вот на это «Спартак» вполне может сделать ставку, выводя Промеса на удар и доигрывая момент на отскоке.
ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС
Повторить гол «Оренбургу» в ворота ЦСКА голландцу тоже будет сложновато: на линии штрафной, где Промес накрутил соперников и — опять же — пробил наискось под дальнюю штангу, у чемпионов России надежный заслон, и обороняющиеся не реагируют на финты, а действуют «по мячу». Но и здесь нападающий может выступить ассистентом, как это произошло в концовке встречи с «Зенитом», когда он вырвался из объятий Нету и выложил мяч набегающему Самедову. За счет быстроты ног и тонкого обращения с мячом Квинси наверняка найдет лазейку в плотной армейской защите, а потому
Не будем забывать и тот немного смешной в условиях нынешнего сезона факт, что Промес — главный пенальтист «Спартака» и конкурентов у него в этой должности пока не замечено. Учитывая, как щедр на 11-метровые судья Безбородов, почему бы и не предположить, что голландцу предоставится шанс именно этим способом закрыть последнее «белое пятно» в своем голевом каталоге?
СЛИШКОМ ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР
Нужно только иметь в виду, что в предыдущих встречах с ЦСКА Промес не только не забивал, но и голевых передач не отдавал — настолько бдительно и цепко его стерегли.
Может быть, в воскресенье получится?
Евгений ЗЫРЯНКИН.
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