Это еще не финал, а по большому счету — вообще не финал, но вот уже которую неделю предстоящее дерби отсвечивает «финальными» оттенками и имеет всецело «финальный» подтекст. Да что неделю — который месяц! Еще не возобновился после паузы чемпионат, и март лишь робко заглядывал в окна, а о матче 26-го тура, практически первомайском, уже заговорили, как о центральном событии весны, после которого многое, если не все, прояснится, хотя до него тогда было — как до настоящей весны. И ничего с тех пор не изменилось, как ни старались «Спартак», ЦСКА и их соперники приуменьшить значимость этой долгожданной встречи. Мы по-прежнему обращаемся к ней, как к гуру, который даст ответы на все сложные вопросы, как к арбитру, который, быть может, рассудит все споры. Мы все так же ищем в ней недостающие звенья логических цепей и дополнительные сведения, необходимые для решения сложной задачи.

Да, это не финал. Он не поставит точку, чем бы дело ни кончилось. Но более емкого, содержательного вывода к событиям и итогам чемпионата не даст впоследствии, в оставшихся четырех турах, ни какая другая игра. Хотя среди них будут и подлинно «финальные» — для одной из сторон, а то и для обеих. Но те финалы получатся, назовем их так, показательно-числовыми. А этот, «досрочный» и «не совсем финал», — показательно-смысловой.

Выиграет ЦСКА — и обобщающая трактовка приобретет совсем иные акценты, с уклоном в недоверие к чемпионству «Спартака», случись оно в конце концов. Сдюжат красно-белые, того пуще — добьются победы, — и моментально развеются последние сомнения в том, кто сейчас сильнейший клуб страны, безо всяких «но» и «если». Такие балансы обычно подводит финал. Просто у нас он в этом сезоне — за четыре тура до финиша.

Внутри этого дерби тоже много своеобразных «финалов»: противостояний один на один, двое на двое и толпа на толпу, которые определят не только сюжет, суть игры, но и наверняка расставят футболистов по классовой иерархии. Каждое из этих соперничеств — слагаемое возможной победы одной из команд. Чья сумма окажется больше? Какое значение превысит все остальные?

Возможно, таковым станет главная звезда «Спартака» Квинси Промес. Для него ЦСКА — соперник до сих пор неприступный: из 18 команд премьер-лиги, против которых ему доводилось выходить на поле в чемпионате России, только армейцам голландец пока не забивал. Этот факт, в свою очередь, означает, что во всех предыдущих «дуэлях» со спартаковским бомбардиром победителем неизменно выходил Игорь Акинфеев. Учитывая, что нынешней весной он почти не пропускает — в восьми турах один гол с игры да один с пенальти, — можно осторожно предположить, что и в воскресенье априори он — фаворит. Даже несмотря на то, что Промес в последнее время огорчает голкиперов регулярно.

Ну да, впрочем, неправильно сводить матч к отдельному, индивидуальному противостоянию. В дерби сразятся команды, и успеха в нем тоже добьется команда. И только в этом случае личные успехи, голы и сэйвы, финты и перехваты, будут иметь вес и важность.

ШЕСТАЯ ПОПЫТКА

Другое дело, что судьба дерби в любом случае будет вершиться не в середине поля и не на боковых линиях, а вблизи ворот. И в этом разрезе соревнование Промеса и Акинфеева вызывает повышенное внимание, поскольку их удачи и неудачи во многом повлияют не только на ход матча и тактические расклады, но и на настроение партнеров. Куда качнется маятник успеха — к форварду или к вратарю?

Нынешней весной Квинси старательно закрывает «белые пятна» в бомбардирском реестре. В марте голландец впервые забил «Локомотиву», в апреле — «Уфе» и «Зениту». Теперь, как уже сказано выше, из 18 соперников «Спартака», против которых Промес сыграл за три сезона, его голами помечены 17, и «незапятнанным» остался один-единственный — ЦСКА. В пяти предыдущих дерби ему так и не удалось распечатать ворота армейцев.

Интересно, что во встречах с «Локомотивом», «Уфой» и «Зенитом» счастливой для него стала шестая «попытка». Окажется ли она таковой и в отношении ЦСКА?

«ПРОМЗОНА»

Если сличить способы, какими этой весной, на новых витках командного развития, забивал Промес и пропускали армейцы, то ответ получится неутешительным для форварда. С игры чемпионов огорчили только «Крылья Советов», когда Корниленко предложился рывком по месту левого инсайда, получил продольный пас и пробил под углом к воротам, а на отскок от вратаря первым поспел Паскуато. Надо вспомнить, что и «Краснодар» получил право на пенальти, реализованный Смоловым, после того как Классон поспешил к отскочившему мячу и был незаконно задержан Березуцким.

На роль добивающего Промес не годится. Он редко обнаруживается в двух-трех шагах от ворот, зона его действий чуть дальше, между 11-метровой отметкой и дугой перед штрафной. Еще важнее тот факт, что голландец не приучен в момент удара кого-то из партнеров автоматически выбрасываться к вратарю и притормаживать неподалеку, чтобы сыграть на добивании, как это делают снайперы-профессионалы. Поэтому в эпизоде, похожем на самарский гол, он наверняка окажется на месте Корниленко, но не Паскуато.

Именно оттуда, собственно, Квинси забил «Локо» с «Зенитом»: незаметно для окружающих открылся на позиции инсайда, получил передачу за спины защитникам и с ходу пробил в дальний угол. Вот это — его хлеб, причем с маслом. Но оборона ЦСКА пускает соперников в указанные зоны чрезвычайно редко, а Акинфеев уверенно реагирует на диагональные удары, особенно низом.

Другое дело, что армейцы могут не уследить, скажем, за несущимся на добивание Зе Луишем. Вот на это «Спартак» вполне может сделать ставку, выводя Промеса на удар и доигрывая момент на отскоке.

Главный тренер ЦСКА Виктор ГОНЧАРЕНКО. Спорт-Экспресс

ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС

Повторить гол «Оренбургу» в ворота ЦСКА голландцу тоже будет сложновато: на линии штрафной, где Промес накрутил соперников и — опять же — пробил наискось под дальнюю штангу, у чемпионов России надежный заслон, и обороняющиеся не реагируют на финты, а действуют «по мячу». Но и здесь нападающий может выступить ассистентом, как это произошло в концовке встречи с «Зенитом», когда он вырвался из объятий Нету и выложил мяч набегающему Самедову. За счет быстроты ног и тонкого обращения с мячом Квинси наверняка найдет лазейку в плотной армейской защите, а потому красно-синим необходимо зорко следить в эти секунды за его соратниками. В чем и ценность Промеса — получая мяч вблизи ворот, он заставляет службы безопасности выполнять весь комплекс работ, а не какие-то выборочные. А это далеко не всякой охране по плечу.

Не будем забывать и тот немного смешной в условиях нынешнего сезона факт, что Промес — главный пенальтист «Спартака» и конкурентов у него в этой должности пока не замечено. Учитывая, как щедр на 11-метровые судья Безбородов, почему бы и не предположить, что голландцу предоставится шанс именно этим способом закрыть последнее «белое пятно» в своем голевом каталоге?

Наставник «Спартака» Массимо КАРРЕРА. Спорт-Экспресс

СЛИШКОМ ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР

Нужно только иметь в виду, что в предыдущих встречах с ЦСКА Промес не только не забивал, но и голевых передач не отдавал — настолько бдительно и цепко его стерегли. Защитники-чемпионы определенно в курсе, как действовать против Квинси. Да и Акинфеев, как правило, пропускает после неожиданных ударов, порой даже неправильных, корявых. А у Квинси удар поставленный и потому, как ни парадоксально это прозвучит, классному вратарю его проще прочесть — по движению бьющей ноги, по направлению носка опорной, по наклону корпуса, даже и по взгляду. Не случайно за сборную Голландии Промес тоже до недавних пор не забивал и только в последнем матче наконец-то прорезался, дважды поразив ворота белорусов. Не исключено, по той же самой причине: вратарей международного уровня ему пока сложно застать врасплох.

Может быть, в воскресенье получится?

Евгений ЗЫРЯНКИН.