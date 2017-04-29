Дейвидас Шемберас: Даже если ЦСКА выиграет, чемпионом станет «Спартак»

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ПРИЯТНО, ЧТО «СПАРТАК» ВЫШЕЛ ИЗ КОМЫ

— Вы только в чемпионатах России провели 15 дерби против «Спартака». Какое стало самым ярким?

— Ох… Все эти матчи стоят для меня особняком. Все-таки самое главное противостояние в России. Накал, адреналин, драйв, настрой, болельщики, агрессия, аура… Выделить какую-то одну встречу сложно.

— В курсе, сколько раз при вас армейцы проиграли красно-белым в РФПЛ?

— Кажется, уступили только однажды.

— Два раза.

— Помню, проиграли в 2008-м. Причем владели большим преимуществом, но Баженов забил. А второй случай….

— В 2009-м. Вы тогда, кстати, забили свой первый гол за ЦСКА.

— Точно! Вели 1:0, но в итоге потерпели поражение — 1:2.

— Вы как-то сказали: «Когда не проигрывали “Спартаку” 7 лет подряд, нам уже было смешно». Издевались над красно-белыми в те годы?

— Может быть, в том интервью немного преувеличил. Не то что бы смешно… Но мы действительно долго не уступали. А перед каждым следующим дерби спартаковцы кричали, что победят. Нам оставалось просто улыбаться.

— Почему?

— Потому что чувствовали, что намного сильнее. Понимали, что если покажем свой максимум, то у «Спартака» шансов нет.

— В этом сезоне все по-другому? «Спартак» можно считать фаворитом в предстоящем поединке?

— Скажу так. «Спартак» очень здорово выглядит. Красно-белые, наверное, заслужили чемпионство. Но дерби всегда стоит особняком. Армейцев не может устроить ничья. Этот матч вызывает у меня огромнейший интерес. В прошлые годы мог даже не смотреть дерби — заранее знал результат. А сейчас много вопросов без ответа.

— Приведем еще одну вашу цитату однолетней давности: «Игра “Спартака” вызывает смех». А сейчас — уважение?

— Красно-белые выглядят здорово, и сейчас их есть за что уважать. И это нормально. Нужно быть объективным. Это совсем другая команда по сравнению с предыдущими годами. Раньше только одни слова шли, разговоры. Мол, мы сильные, всех порвем. А на деле… Теперь у «Спартака» есть дух победителя.

— И вам не завидно?

— Нет, о чем вы говорите? Приятно, что «Спартак» наконец-то вышел из многолетней комы. И теперь достойно может бороться с ЦСКА и «Зенитом». Раньше в стране было две команды топ-уровня, теперь третья появилась. Это большой плюс для всего российского футбола.

ДЗАГОЕВ — НЕ ХРУСТАЛЬНЫЙ

— Крупная победа ЦСКА над «Локо» о чем говорит — о силе армейцев или скорее о слабости железнодорожников?

— Признаюсь, целиком этот матч не видел. Мне сложно делать выводы. Но думаю, что в воскресенье армейцы покажут свой максимум.

— Но ведь Дзагоев рискует не восстановиться к дерби после травмы…

— Согласен, если Алан, не дай бог, не поправится, это, конечно, станет для ЦСКА серьезной потерей. Но армейцы всегда были сильны именно командой. Они могли компенсировать отсутствие одного или двух ключевых игроков коллективными действиями, самоотдачей, драйвом. Это дерби не станет исключением. Хорошо сбалансированный коллектив, футболисты не первый год выступают вместе, понимают друг друга с полуслова, знают, как кого подстраховывать.

— Дзагоев часто получает травмы. Не боитесь, что может стать вторым Маратом Измайловым?

— Некоторые больше остальных склонны к травмам. Конечно, надо разбираться в причинах его частых повреждений. Но я не могу назвать Алана хрустальным. Он большой профессионал, добросовестно относится к подготовке к матчам.

— Головин может заменить Дзагоева на позиции атакующего полузащитника?

— Не хочется загадывать. Я на это очень надеюсь. Способный парень.

— Витинью, похоже, освоился в ЦСКА — забивает, отбирает, отдает. Видите в нем будущего Вагнера Лав?

— Ну… Вагнера заменить не так-то просто. На мой взгляд, это лучший легионер в истории российского футбола. Витинью нужно еще показывать стабильную игру на протяжении нескольких лет, а не пару месяцев.

Селекционеры клуба всегда находили неизвестных футболистов, которые потом раскрывались в полной мере и превосходили дорогостоящих легионеров других команд. Думаю, с Витинью они уже не ошиблись. Бразилец прибавляет от матча к матчу.

БЕРЕЗУЦКИЕ КАК БЕЖАЛИ СО СКОРОСТЬЮ 34 КМ/Ч, ТАК И БЕГУТ

— В строй у «Спартака» могут вернуться Луиз Адриану и Зе Луиш. Справятся ли с ними возрастные Игнашевич и Березуцкий?

— Мне всегда смешно слушать про возрастные категории.

— Почему?

— Березуцкие и Игнашевич как бежали 10 лет назад со скоростью 33 — 34 километра в час, так и бегут сейчас. Я в этом даже не сомневаюсь. Луиз Адриану не летит быстрее! Березуцкие и Игнашевич вполне готовы справиться с быстрыми спартаковскими нападающими и полузащитниками. Уж поверьте мне, они видели гораздо более сильных форвардов. Не раз и не два. И не уступали им.

Я не умаляю заслуг Луиза Адриану или Зе Луиша. Но на стороне ветеранов ЦСКА огромный опыт. Вася, Леша, Сергей читают игру, могут здорово выбирать позицию.

— Но ведь в составе спартаковцев есть еще и Промес. Лучший в нашем чемпионате?

— Очень хороший футболист! Яркая фигура в премьер-лиге. Если «Спартаку» удастся его сохранить на следующий сезон, он еще принесет немало пользы.

— А реально ли его удержать?

— Голландец действительно перерос уровень чемпионата РФПЛ. Наверное, уже готов перебраться в серьезный европейский клуб. Буду только рад, если он не потеряется на Западе.

— Сергей Горлукович не видит, за счет чего ЦСКА может победить «Спартак» в дерби. Есть что ответить знаменитому Деду?

— Я с большим уважением отношусь к Горлуковичу. Когда был маленьким, смотрел на него как на Бога. Но у ЦСКА есть что предъявить сопернику. Не вижу, что в чем-то армейцы могут уступить. Хотя в футболе все возможно. Вспоминаю опять 2008 год. Мы доминировали, доминировали, но уступили… В воскресенье ни у кого не будет явного преимущества. Нас ждет равная игра.

— И к какому результату вы склоняетесь?

— Конечно, буду болеть за ЦСКА. Но внутри что-то подсказывает, что будет все же ничья. Допустим, 1:1.

— А если ЦСКА выиграет, допускаете, что армейцы в итоге достанут «Спартак» в золотой гонке?