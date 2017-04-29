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ПРОСТО ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО КРАСНО-БЕЛЫЕ НЕ ВОЗЬМУТ ТИТУЛ

— Шансы равны?

— Безусловно.

— Но «Спартак» не без труда и с минимальным счетом обыграл «Урал», а ЦСКА просто смел «Локомотив».

— То, что сделали армейцы в преддверии дерби, — хорошо для этой команды. «Спартак» же взял очки на жилах. Но это сейчас ничего не значит, как и потери в составе.

— Думаете, потеря Дзагоева у ЦСКА не столь серьезна?

— Серьезна, конечно. Но вот о чем подумалось: говорили, что красно-синим будет тяжело без Еременко, но те справились. Матч с «Локо» показал, что могут справиться и без такого крайне важного игрока, как Дзагоев. Получается, в нашем чемпионате можно со временем компенсировать отсутствие любого футболиста. Нет Дзагоева, но есть Головин.

— Нравится он вам?

— Очень, интересный мальчишка. Ворвался в нашу премьер-лигу, можно только аплодировать и ему, и тем, кто его вел. В ЦСКА сейчас такая ситуация, что выстрелить, забить, может любой. Нашли новую позицию Ионову, прибавил Витинью — получается, что нынешний ЦСКА загадка для многих, в том числе и для меня. Не думал, что красно-синие настолько легко разберутся с «Локо». Но что бы я ни говорил, как бы здорово ЦСКА ни выглядел в этой встрече, «Спартаку» отрыв в семь очков многое позволяет.

— Например?

— Команда может сыграть вничью — и ничего не поменяется. Я, кстати, просто исключаю, что «Спартак» может не стать чемпионом. Если же все-таки это, не дай бог, случится, то все футболисты могут винить лишь самих себя.

ЕСЬКОВ ТО, ЕСЬКОВ СЕ… ДА НОРМАЛЬНО ОН ОТСУДИЛ!

— Возвращается после дисквалификации Денис Глушаков. Согласны с тем, что фол Денис на Нобоа тянул на красную?

— Тут все зависит от того, что увидел арбитр. Денис пошел агрессивно на соперника. Но настолько ли силен был удар? Даже по повторам непонятно. Честно говоря, сидел у телевизора и тоже гадал. Так понимаю, что Вилков потом увидел царапины от шипов на ноге Нобоа и принял решение. На желтую — да, нарушение тянуло. На красную? Если Денис сам согласился, значит, да.

— У вас возникло ощущение, что он согласился? У меня наоборот — такое впечатление, Денис разозлился на то, что Нобоа немного «нарисовал» травму.

— Как понял, арбитр ориентировался на улики — следы от шипов на ноге Нобоа.

— Как считаете, почему счет 1:0 — самый популярный для «Спартака» в этом году?

— Не стану говорить, что это любимый счет и команда на него играет. После первого гола «Спартак» пытается забить еще и еще. Моменты есть, футболистов атакующих достаточно — Джано, Самедов, Промес, Попов… Почему не забивают? Может быть, есть в конце чемпионата усталость. Мне кажется, это больше психология. Двести процентов даю, что «Спартак» всегда хочет забить больше одного гола. Моментов создается достаточно. Хотя вот по последнему матчу так не скажешь — не реализовал свой момент только, может быть, Попов, и все. Этот матч из разряда «выиграли — и забыли». Правильно сказал Карреры: эту встречу, если станем чемпионами, через некоторое время никто и не вспомнит.

— Главным арбитром дерби назначен Владислав Безбородов. Ваше мнение об этом решении и в целом о судействе в текущем сезоне?

— Завершив карьеру футболиста, стал немного иначе смотреть на судей. Вот Рома Павлюченко получил красную карточку — это же просто эмоции, потом он извинился. Смотрю чемпионаты других стран, там то же самое. Возьмите класико «Реал» — «Барселона»: на третьей минуте сбивают Роналду, это пенальти, но судья не свистит. И никто особо не говорит, играют дальше. У нас же ошибки раздуваются до небес! Честно говоря, это уже бесит. Все — и футболисты, и эксперты говорят только о Еськове. Еськов то, Еськов се… Да он нормально отсудил! Единственное, ему на будущее надо психологически подковаться, чтобы от доброжелателей заработать бронежилет.

— Против Павлюченко он не убегал, стоял мужиком.

— Да, бывают ведь и другие случаи. Помните, Сухина как-то в Питере от болельщика «Зенита» убегал? Я там пытался его догнать, но Сухина молодец — бегает быстро! Судьи — это отдельная каста. А Безбородов один из лучших наших рефери, и то, где он живет, в Питере или другом городе, не должно волновать. Это очень качественный арбитр, никаких вопросов нет.

ПОЛУЧАЕТСЯ, «СПАРТАК» И БЕЗ ПОМОЩИ СУДЕЙ ИДЕТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

— Разделяете лозунг «В Питере ныть»?

— Это касается господина Луческу, который действительно иногда перебарщивает, сразу начинает говорить про судей. Немного непонятно.

— Понимаете, почему «Спартак» пробил один пенальти в сезоне, а «Зенит» существенно больше? Неужели «Спартак» меньше атакует?

— «Спартак» должен бить намного больше 11-метровых, но ошибки судей… Ну получается, «Спартак» и без помощи арбитров идет на первом месте — вот и ответ на ваш вопрос.

— Знаете, что ЦСКА единственная команда, которой не забивал Промес?

— Нет. Что ж, это для него маленький повод совершить подвиг. Но, на мой взгляд, личные цели в отойдут на второй план, главное — сохранить отрыв от ЦСКА.

— Думаете, именно ЦСКА главный конкурент «Спартака»?

— Да, по игре «Зенит» уступает. Если отрыв после этого тура сохранится, все станет ясно. У красно-белых останутся не самые сложные соперники, вопрос даже в случае ничьей будет решен — «Спартак» чемпион.

— ЦСКА сейчас выглядит угрожающе?

— Если брать последний матч, то да. Но «Локо» игру провалил. Для «Спартака» это самый важный матч за последние 14 лет, его нельзя отдавать.

КОММЕНТАРИИ ОРЛОВА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ НЕ ВЫЗЫВАЮТ

— Промеса зовут в Англию — надо ли уезжать уже летом?

— Летом — нет. Осенью уже Лига чемпионов, Квинси нужно остаться. Я бы на месте Промеса не спешил — его здесь любят, впереди не только Лига, но и чемпионат мира в России. Самое то!

— Почему он не может так долго забить ЦСКА?

— А не надо на этом делать акцент! Серии больше для статистиков. Если Промес не забьет, а «Спартак» станет чемпионом, все забудут, что он не поражал ворота армейцев.

— После высказываний Василия Березуцкого, назвавшего комментарии Геннадия Орлова отвратительными, развернулась дискуссия. Вам нравится работа Орлова?

— У меня комментарии Геннадия Сергеевича отрицательных эмоций не вызывает. Мы с ним работали на Euro-2004 в Португалии, он очень достойный человек, профессионал. Слушаю и получаю удовольствие. Бывает, что, как и все мы, он где-то допускает ошибки. Но страшного в этом нет ничего. Он болеет за свой клуб, его и комментирует — но заметьте, Орлов его и критикует, и по делу. Думаю, когда Геннадий Сергеевич и Василий Березуцкий увидятся, то просто пожмут друг другу руку.

— Как считаете, в чем причина такого явного прогресса Джикии?

— Подождите. «Спартак» много пропускает, Карреру это устраивать не может. Пануччи в обороне у нас нет, и Каррера ищет оптимальный вариант. В матче с «Уралом» оборона выглядела очень неплохо, но противостояли-то обескровленному сопернику. Но Массимо есть над чем подумать — в два или три центральных защитника играть. Наверное, учитывая двух форвардов у ЦСКА, все-таки в три.

— Самому загадочному члену штаба Карреры в четверг исполнилось 50. Кто привел в команду Романа Пилипчука и действительно ли его роль в успехах так велика, как об этом говорят?

— Вопрос больше Дмитрию Анатольевичу надо задать. Перед приглашением советовались с Андреем Лексаковым (главой Высшей школы тренеров. — Прим. «СЭ»), он дал хорошие характеристики Пилипчуку — сильный аналитик, что и подтвердилось. Кстати, пытался ему дозвониться, чтобы поздравить, но не смог. Может быть, чем-то обидел? Поздравляю через газету.

— В каком туре «Спартак» станет чемпионом?

— Я не Ванга и не Ваенга, песни петь не умею. Но надеюсь, это будут ближайшие туры. Давайте потерпим, тура через два все поймем.

— Ваш прогноз на исход и забьет ли Промес?

— Пусть он не забьет, но «Спартак» победит — 2:1.