Егор Титов: «Спартак» победит — 2:1
Экс-капитан и тренер красно-белых оценил перспективы родной команды и ее соперника в главном дерби страны.
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ПРОСТО ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО
— Шансы равны?
— Безусловно.
— Но «Спартак» не без труда и с минимальным счетом обыграл «Урал», а ЦСКА просто смел «Локомотив».
— То, что сделали армейцы в преддверии дерби, — хорошо для этой команды. «Спартак» же взял очки на жилах. Но это сейчас ничего не значит, как и потери в составе.
— Думаете, потеря Дзагоева у ЦСКА не столь серьезна?
— Серьезна, конечно. Но вот о чем подумалось: говорили, что
— Нравится он вам?
— Очень, интересный мальчишка. Ворвался в нашу
— Например?
— Команда может сыграть вничью — и ничего не поменяется. Я, кстати, просто исключаю, что «Спартак» может не стать чемпионом. Если же
ЕСЬКОВ ТО, ЕСЬКОВ СЕ… ДА НОРМАЛЬНО ОН ОТСУДИЛ!
— Возвращается после дисквалификации Денис Глушаков. Согласны с тем, что фол Денис на Нобоа тянул на красную?
— Тут все зависит от того, что увидел арбитр. Денис пошел агрессивно на соперника. Но настолько ли силен был удар? Даже по повторам непонятно. Честно говоря, сидел у телевизора и тоже гадал. Так понимаю, что Вилков потом увидел царапины от шипов на ноге Нобоа и принял решение. На желтую — да, нарушение тянуло. На красную? Если Денис сам согласился, значит, да.
— У вас возникло ощущение, что он согласился? У меня наоборот — такое впечатление, Денис разозлился на то, что Нобоа немного «нарисовал» травму.
— Как понял, арбитр ориентировался на улики — следы от шипов на ноге Нобоа.
— Как считаете, почему счет 1:0 — самый популярный для «Спартака» в этом году?
— Не стану говорить, что это любимый счет и команда на него играет. После первого гола «Спартак» пытается забить еще и еще. Моменты есть, футболистов атакующих достаточно — Джано, Самедов, Промес, Попов… Почему не забивают? Может быть, есть в конце чемпионата усталость. Мне кажется, это больше психология. Двести процентов даю, что «Спартак» всегда хочет забить больше одного гола. Моментов создается достаточно. Хотя вот по последнему матчу так не скажешь — не реализовал свой момент только, может быть, Попов, и все. Этот матч из разряда «выиграли — и забыли». Правильно сказал Карреры: эту встречу, если станем чемпионами, через некоторое время никто и не вспомнит.
— Главным арбитром дерби назначен Владислав Безбородов. Ваше мнение об этом решении и в целом о судействе в текущем сезоне?
— Завершив карьеру футболиста, стал немного иначе смотреть на судей. Вот Рома Павлюченко получил красную карточку — это же просто эмоции, потом он извинился. Смотрю чемпионаты других стран, там то же самое. Возьмите класико «Реал» — «Барселона»: на третьей минуте сбивают Роналду, это пенальти, но судья не свистит. И никто особо не говорит, играют дальше. У нас же ошибки раздуваются до небес! Честно говоря, это уже бесит. Все — и футболисты, и эксперты говорят только о Еськове. Еськов то, Еськов се… Да он нормально отсудил! Единственное, ему на будущее надо психологически подковаться, чтобы от доброжелателей заработать бронежилет.
— Против Павлюченко он не убегал, стоял мужиком.
— Да, бывают ведь и другие случаи. Помните, Сухина
ПОЛУЧАЕТСЯ, «СПАРТАК» И БЕЗ ПОМОЩИ СУДЕЙ ИДЕТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
— Разделяете лозунг «В Питере ныть»?
— Это касается господина Луческу, который действительно иногда перебарщивает, сразу начинает говорить про судей. Немного непонятно.
— Понимаете, почему «Спартак» пробил один пенальти в сезоне, а «Зенит» существенно больше? Неужели «Спартак» меньше атакует?
— «Спартак» должен бить намного больше 11-метровых, но ошибки судей… Ну получается, «Спартак» и без помощи арбитров идет на первом месте — вот и ответ на ваш вопрос.
— Знаете, что ЦСКА единственная команда, которой не забивал Промес?
— Нет. Что ж, это для него маленький повод совершить подвиг. Но, на мой взгляд, личные цели в отойдут на второй план, главное — сохранить отрыв от ЦСКА.
— Думаете, именно ЦСКА главный конкурент «Спартака»?
— Да, по игре «Зенит» уступает. Если отрыв после этого тура сохранится, все станет ясно. У
— ЦСКА сейчас выглядит угрожающе?
— Если брать последний матч, то да. Но «Локо» игру провалил. Для «Спартака» это самый важный матч за последние 14 лет, его нельзя отдавать.
КОММЕНТАРИИ ОРЛОВА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ НЕ ВЫЗЫВАЮТ
— Промеса зовут в Англию — надо ли уезжать уже летом?
— Летом — нет. Осенью уже Лига чемпионов, Квинси нужно остаться. Я бы на месте Промеса не спешил — его здесь любят, впереди не только Лига, но и чемпионат мира в России. Самое то!
— Почему он не может так долго забить ЦСКА?
— А не надо на этом делать акцент! Серии больше для статистиков. Если Промес не забьет, а «Спартак» станет чемпионом, все забудут, что он не поражал ворота армейцев.
— После высказываний Василия Березуцкого, назвавшего комментарии Геннадия Орлова отвратительными, развернулась дискуссия. Вам нравится работа Орлова?
— У меня комментарии Геннадия Сергеевича отрицательных эмоций не вызывает. Мы с ним работали на Euro-2004 в Португалии, он очень достойный человек, профессионал. Слушаю и получаю удовольствие. Бывает, что, как и все мы, он
— Как считаете, в чем причина такого явного прогресса Джикии?
— Подождите. «Спартак» много пропускает, Карреру это устраивать не может. Пануччи в обороне у нас нет, и Каррера ищет оптимальный вариант. В матче с «Уралом» оборона выглядела очень неплохо, но
— Самому загадочному члену штаба Карреры в четверг исполнилось 50. Кто привел в команду Романа Пилипчука и действительно ли его роль в успехах так велика, как об этом говорят?
— Вопрос больше Дмитрию Анатольевичу надо задать. Перед приглашением советовались с Андреем Лексаковым (главой Высшей школы тренеров. — Прим. «СЭ»), он дал хорошие характеристики Пилипчуку — сильный аналитик, что и подтвердилось. Кстати, пытался ему дозвониться, чтобы поздравить, но не смог. Может быть,
— В каком туре «Спартак» станет чемпионом?
— Я не Ванга и не Ваенга, песни петь не умею. Но надеюсь, это будут ближайшие туры. Давайте потерпим, тура через два все поймем.
— Ваш прогноз на исход и забьет ли Промес?
— Пусть он не забьет, но «Спартак» победит — 2:1.
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