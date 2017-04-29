ЦСКА: последний бастион, который не взял Промес

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0 голов забили хозяева в противостоянии «Уфы» и «Арсенала» в премьер-лиге. В Туле дважды были сильнее уфимцы (1:0 и 2:0), а в Саранске (где в сезоне-2014/15 принимала своих соперников «Уфа») победили, наоборот, туляки (1:0).

1 раз «Рубин» сумел добиться победы над «Локомотивом» на стадионе в Черкизове. В первом туре чемпионского сезона-2008 успех казанцам принес единственный гол Романа Шаронова. В остальных 13 встречах красно-зеленые неизменно добывали очки (+6=7−0, мячи 16−8), причем за последние семь лет они пропустили всего однажды.

2 очка набрал «Терек» в домашних матчах против «Урала» (+0=2−1, мячи 3−5). Две встречи между этими соперниками на «Ахмат Арене» завершились вничью — 1:1, еще однажды (в последнем туре сезона-2014/15) «шмели» были сильнее 3:1.

2 гола в текущем чемпионате пропустил на своем поле «Ростов» (+9=4−0, мячи 19−2). Огорчить публику на стадионе «Олимп-2» смогли только туляк Игорь Шевченко и Александр Ерохин, поразивший собственные ворота в игре с «Крыльями». Второе место по пропущенным дома мячам делят ЦСКА и приезжающий на Дон «Амкар» — по четыре.

3 пенальти назначил арбитр дерби ЦСКА — «Спартак» Владислав Безбородов в ворота «Томи» в матче предыдущего тура против «Анжи». Судья из Санкт-Петербурга повторил рекорд чемпионатов России, установленный Валентином Ивановым. Москвич, в 1999 году работавший на встрече «Ротор» — «Черноморец», трижды наказал 11-метровыми новороссийцев.

4 матча подряд забивает лучший бомбардир чемпионата Федор Смолов. Если форвард «Краснодара» найдет путь и к воротам «Анжи», то установит сезонный рекорд результативной серии, превзойдя показатели Артема Дзюбы, Жонатаса и Квинси Промеса.

5 футболистов провели без замен все 25 игр нынешнего чемпионата. Ни одной минуты до сих пор не пропустили вратари Александр Беленов («Анжи"/"Уфа»), Артем Ребров («Спартак») и Сергей Рыжиков («Рубин»), а также защитники Виктор Васин («Уфа"/ЦСКА) и Денис Кулаков («Урал»). В 25-м туре список незаменимых покинули Ризван Уциев («Терек») и Адесойе Ойеволе («Оренбург»).

7 голов пропустил в двух последних турах «Локомотив». Железнодорожники поделили очки с «Амкаром» (3:3) и крупно проиграли ЦСКА (0:4). Любопытно, что в 23 предыдущих матчах красно-зеленые, имевшие одну из лучших линий обороны, позволили соперникам огорчить себя всего 16 раз.

8 пенальти забил в нынешнем сезоне «Зенит». Переиграв вратаря уральцев Александра Руденко, Жулиану вывел сине-бело-голубых на первое место по числу голов с пенальти. Однако по количеству пробитых 11-метровых питерцы все еще уступают «Локомотиву» — девять (семь точно).

9 матчей не пропускает «Ростов» (+3=6−0, мячи 10−0). Сдержав «Амкар», команда Ивана Данильянца сумеет установить новый рекорд турнира по числу последовательных «сухарей», установленный «Локомотивом» в сезонах-1999/2000.

13 матчей составляет беспроигрышная серия ЦСКА (+8=5−0, мячи 23−4). Разгромив «Локомотив», красно-синие побили прежний рекорд нынешнего чемпионата, установленный на старте «Зенитом», — 12 встреч. Любопытно, что последнюю на данный момент неудачу армейцы потерпели как раз в поединке со «Спартаком» (1:3).

17 командам премьер-лиги забивал за три сезона в «Спартаке» Квинси Промес. Единственным клубом, в матчах с которым голландец не отмечался результативными действиями, остается ЦСКА. Стоит отметить, что нынешней весной лидер красно-белых уже открыл свой счет во встречах с неудобными ранее «Локомотивом», «Уфой» и «Зенитом».

18 лет «Спартак» не побеждал в главном московском дебри дважды за сезон. В последний раз полное превосходство красно-белых над ЦСКА было зафиксировано в 1999 году, когда команда Олега Романцева довольствовалась минимальной победой над подопечными Олега Долматова, а затем разбила соперника — 4:0.

30 игроков «Томи» наказаны желтыми карточками в нынешнем чемпионате. Из томичей, выходивших на поле, не получали предупреждений только Сергей Кузнецов, Кирилл Погребняк, Даниил Большунов, Александр Науменко и Руслан Салахутдинов. Рекорд по числу предупрежденных футболистов принадлежит «Волги"-2011/12 — 35.

78 минут нужно продержать свои ворота в неприкосновенности в матче против «Амкара» вратарю «Ростова» Никите Медведеву, чтобы побить рекорд Руслана Нигматуллина, не пропускавшего на протяжении 939 минут в сезонах-1999/2000.

199 голов забили футболисты «Спартака» в играх с ЦСКА в чемпионатах СССР и России. Общий баланс противостояния сейчас на стороне красно-белых (+57=30−54, мячи 199−183). А вот российский период остается за армейцами (+20=13−18, мячи 68−68).