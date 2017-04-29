ЦСКА: последний бастион, который не взял Промес
Цифровой расклад 26-го тура чемпионата России.
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0 голов забили хозяева в противостоянии «Уфы» и «Арсенала» в
1 раз «Рубин» сумел добиться победы над «Локомотивом» на стадионе в Черкизове. В первом туре чемпионского сезона-2008 успех казанцам принес единственный гол Романа Шаронова. В остальных 13 встречах
2 очка набрал «Терек» в домашних матчах против «Урала» (+0=2−1, мячи 3−5). Две встречи между этими соперниками на «Ахмат Арене» завершились вничью — 1:1, еще однажды (в последнем туре сезона-2014/15) «шмели» были сильнее 3:1.
2 гола в текущем чемпионате пропустил на своем поле «Ростов» (+9=4−0, мячи 19−2). Огорчить публику на стадионе «Олимп-2» смогли только туляк Игорь Шевченко и Александр Ерохин, поразивший собственные ворота в игре с «Крыльями». Второе место по пропущенным дома мячам делят ЦСКА и приезжающий на Дон «Амкар» — по четыре.
3 пенальти назначил арбитр дерби ЦСКА — «Спартак» Владислав Безбородов в ворота «Томи» в матче предыдущего тура против «Анжи». Судья из
4 матча подряд забивает лучший бомбардир чемпионата Федор Смолов. Если форвард «Краснодара» найдет путь и к воротам «Анжи», то установит сезонный рекорд результативной серии, превзойдя показатели Артема Дзюбы, Жонатаса и Квинси Промеса.
5 футболистов провели без замен все 25 игр нынешнего чемпионата. Ни одной минуты до сих пор не пропустили вратари Александр Беленов («Анжи"/"Уфа»), Артем Ребров («Спартак») и Сергей Рыжиков («Рубин»), а также защитники Виктор Васин («Уфа"/ЦСКА) и Денис Кулаков («Урал»). В 25-м туре список незаменимых покинули Ризван Уциев («Терек») и Адесойе Ойеволе («Оренбург»).
7 голов пропустил в двух последних турах «Локомотив». Железнодорожники поделили очки с «Амкаром» (3:3) и крупно проиграли ЦСКА (0:4). Любопытно, что в 23 предыдущих матчах
8 пенальти забил в нынешнем сезоне «Зенит». Переиграв вратаря уральцев Александра Руденко, Жулиану вывел
9 матчей не пропускает «Ростов» (+3=6−0, мячи 10−0). Сдержав «Амкар», команда Ивана Данильянца сумеет установить новый рекорд турнира по числу последовательных «сухарей», установленный «Локомотивом» в сезонах-1999/2000.
13 матчей составляет беспроигрышная серия ЦСКА (+8=5−0, мячи 23−4). Разгромив «Локомотив»,
17 командам
18 лет «Спартак» не побеждал в главном московском дебри дважды за сезон. В последний раз полное превосходство
30 игроков «Томи» наказаны желтыми карточками в нынешнем чемпионате. Из томичей, выходивших на поле, не получали предупреждений только Сергей Кузнецов, Кирилл Погребняк, Даниил Большунов, Александр Науменко и Руслан Салахутдинов. Рекорд по числу предупрежденных футболистов принадлежит «Волги"-2011/12 — 35.
78 минут нужно продержать свои ворота в неприкосновенности в матче против «Амкара» вратарю «Ростова» Никите Медведеву, чтобы побить рекорд Руслана Нигматуллина, не пропускавшего на протяжении 939 минут в сезонах-1999/2000.
199 голов забили футболисты «Спартака» в играх с ЦСКА в чемпионатах СССР и России. Общий баланс противостояния сейчас на стороне
400-й матч в высшем дивизионе проведет в
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