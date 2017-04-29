«Локомотив» и «Урал» проведут матчи чемпионата России по футболу

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«Локомотиву» за три дня до кубкового финала предстоит домашняя игра с «Рубином», тогда как уральцы отправятся в гости к «Тереку». Подопечные Юрия Семина в среду были разгромлены в столичном дерби ЦСКА со счетом 0:4, а после игры опытный тренер отметил, что теперь и не знает, кого считать основными футболистами, а кого — резервом. Хотя игроки «Локомотива» не могли не держать в уме предстоящий кубковый финал, действовали «железнодорожники» очень неудачно — особенно в центральной зоне, где провалили игру опытные Игорь Денисов и Дмитрий Тарасов.

После домашней ничьей с «Амкаром» (3:3) и поражения от ЦСКА «Локомотив» фактически лишился надежд на четвертое место и путевку в Лигу Европы, — отставание от «Краснодара» составляет уже девять очков. Выступить в групповой стадии второго по значимости еврокубкового турнира «Локомотив» может лишь, победив в кубковом финале «Урал».

Встреча с «Рубином» для хозяев будет иметь важное моральное значение — серия неудач перед главным матчем сезона может надломить команду Семина. К тому же ближайший соперник попал в настоящую игровую и психологическую яму — «Рубин» не может выиграть уже на протяжении семи матчей и приблизился к опасной зоне. От 13-й строчки и переходных матчей казанцев отделяет всего семь очков. А ведь полгода назад, 31 октября, «Рубин» провел на своем поле против «Локомотива» один из лучших матчей в сезоне, победив со счетом 2:0 благодаря мячам Максима Канунникова и Жонатаса.

Учитывая, что предыдущий тур был сыгран посреди недели, в составах команд ожидаются серьезные изменения, особенно в «Локомотиве». Из-за дисквалификации пропустит игру лишь перуанский защитник гостей Карлос Самбрано. Матч пройдет на стадионе «Локомотив», начало — 16:30 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Урал» в Грозном

«Урал» начнет свой матч тура в 19:00 мск — на грозненской «Ахмат-Арене» с «Тереком». Потерпев два поражения подряд от «Зенита» и «Спартака», уральцы утратили лидерство по итогам весенней части турнира, однако даже в этих неудачных по счету матчах с фаворитами сезона подопечные Александра Тарханова смотрелись неплохо. В Грозном могут сыграть отбывшие дисквалификации Эрик Бикфалви, Роман Емельянов и Роман Павлюченко, однако, не исключено, что некоторых основных футболистов перед кубковым финалом Тарханов побережет.

В первом круге «Урал» на своем поле проиграл «Тереку» со счетом 1:4, после чего команду покинул белорусский специалист Вадим Скрипченко, возглавивший вскоре «Крылья Советов». При этом «Урал» выиграл два предыдущих матча в Грозном, а успех в последнем туре сезона-2014/15 позволил команде, которую также возглавлял Тарханов, сохранить место в премьер-лиге. На данный момент «Урал» имеет столько же очков, сколько и «Рубин» (29), опережая казанцев лишь по количеству побед, так что сохранение места в премьер-лиге команде из Екатеринбурга еще не гарантировано.

Очередной матч команд пропустят из-за дисквалификации два футболиста «Терека» — бразильский защитник Родолфо и полузащитник Далер Кузяев. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым из Азова.

26-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют «Уфа» — «Арсенал», ЦСКА — «Спартак» и «Ростов» — «Амкар». В понедельник тур завершится матчами «Томь» — «Зенит», «Крылья Советов» — «Оренбург» и «Краснодар» — «Анжи».

После 25 туров в чемпионате России лидирует «Спартак» — 57 очков. 50 очков у ЦСКА, 49 — у «Зенита».