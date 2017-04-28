Футболист «Локомотива» Миранчук заявил, что перерос статус «перспективного игрока»

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Миранчук дебютировал за основной состав «Локомотива» в 2013 году. В текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей и забил четыре мяча.

«В России, видимо, смещение какое-то произошло. Посмотрите на ребят из “Монако”: 19−20 лет, здоровые, в еврокубках рубятся. Никакие они не “надежды”, а уже состоявшиеся футболисты. Мне в этом году исполняется 22. Не хочу, чтобы меня называли “перспективным”. Я покинул эту графу! Спрашивайте с меня по полной прямо сейчас. Что есть, то есть», — цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива».

Контракт Миранчука с московским «Локомотивом» заканчивается в 2017 году, при этом футболист мог покинуть клуб уже зимой. Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев утверждал, что Миранчук хотел перейти в казанский клуб, но «Локомотив» отказался отпускать футболиста. Президент железнодорожников Илья Геркус на прошлой неделе заявил, что «Локо» попытается сохранить 21-летнего хавбека в команде.

«Эта ситуация меня закалила, точно. Не знаю, как бы воспринимал действительность, не будь поддержки близких людей. Они подобрали нужные слова. Адаптировался к ситуации. Эти высказывания, статьи, инсайды… Узнал, что есть СМИ и некоторые люди, которые знают обо мне больше, чем я сам. Но я знаю правду — что и как я делаю, о чем думаю», — сказал футболист.

В ближайшем туре чемпионата России железнодорожники в субботу примут казанский «Рубин», а уже 2 мая в Сочи встретятся с екатеринбургским «Уралом» в финале Кубка страны.