Футболист «Локомотива» Миранчук заявил, что перерос статус «перспективного игрока»
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что перерос статус «перспективного футболиста».
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Миранчук дебютировал за основной состав «Локомотива» в 2013 году. В текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей и забил четыре мяча.
«В России, видимо, смещение
Контракт Миранчука с московским «Локомотивом» заканчивается в 2017 году, при этом футболист мог покинуть клуб уже зимой. Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев утверждал, что Миранчук хотел перейти в казанский клуб, но «Локомотив» отказался отпускать футболиста. Президент железнодорожников Илья Геркус на прошлой неделе заявил, что «Локо» попытается сохранить 21-летнего хавбека в команде.
«Эта ситуация меня закалила, точно. Не знаю, как бы воспринимал действительность, не будь поддержки близких людей. Они подобрали нужные слова. Адаптировался к ситуации. Эти высказывания, статьи, инсайды… Узнал, что есть СМИ и некоторые люди, которые знают обо мне больше, чем я сам. Но я знаю правду — что и как я делаю, о чем думаю», — сказал футболист.
В ближайшем туре чемпионата России железнодорожники в субботу примут казанский «Рубин», а уже 2 мая в Сочи встретятся с екатеринбургским «Уралом» в финале Кубка страны.
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