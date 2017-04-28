«Урал» сыграет с «Тереком» без ряда игроков основного состава

Отметим, что на игру с «Тереком» «Урал» отправится не в полном составе. Некоторые игроки основного состава команды останутся в Екатеринбурге, где будут планомерно готовиться к финальной игре Кубка России.

Напомним, что игра «Терек» — «Урал» состоится в субботу, 29 апреля, начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Финал Кубка России «Урал» — «Локомотив» пройдет в Сочи во вторник, 2 мая, начало игры — в 18:45 по московскому времени.