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28 апреля 2017, 21:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Чемпион мира и Европы Десайи посетит дерби ЦСКА — «Спартак»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи сообщил, что намерен посетить московское дерби ЦСКА — «Спартак», которое состоится 30 апреля в рамках 26-го тура российской Премьер-Лиги (начало — в 17:00 по московскому времени).

Десайи уже прибыл в Москву и станет почётным гостем на открытии парка Кубка конфедераций 2017 года, которое пройдёт 29 и 30 апреля. Кроме того, француз разыграет два билета на матч Кубка конфедераций в Москве.

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Новости Премьер-лиги

Мутко надеется, что в матче ЦСКА — «Спартак» будет показан футбол европейского уровня

Мутко надеется, что в матче ЦСКА — «Спартак» будет показан футбол европейского уровня

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко надеется, что в матче между столичными ЦСКА и «Спартаком» будет продемонстрирован футбол европейского качества, так как обе команды сейчас на ходу. Такое мнение Мутко высказал ТАСС.
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