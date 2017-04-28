Десайи уже прибыл в Москву и станет почётным гостем на открытии парка Кубка конфедераций 2017 года, которое пройдёт 29 и 30 апреля. Кроме того, француз разыграет два билета на матч Кубка конфедераций в Москве.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I am already in Moscow ?looking forward for a nice weekend in the <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> park?? and attending big Russian derby CSKA-Spartak. <a href="https://twitter.com/hashtag/KK2017?src=hash">#KK2017</a> <a href="https://t.co/MvBJTeJshv">pic.twitter.com/MvBJTeJshv</a></p>— Marcel Desailly (@marceldesailly) <a href="https://twitter.com/marceldesailly/status/857985069436239872">28 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>