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28 апреля 2017, 20:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко надеется, что в матче ЦСКА — «Спартак» будет показан футбол европейского уровня

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко надеется, что в матче между столичными ЦСКА и «Спартаком» будет продемонстрирован футбол европейского качества, так как обе команды сейчас на ходу. Такое мнение Мутко высказал ТАСС.

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Матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье на стадионе армейцев, начало в 17:00 мск.

«Я бы не стал говорить, что это главный матч года, потому что интересных матчей было очень много, они все главные. Вывеска очень хорошая, жду соответствующей игры. ЦСКА набрал ход, очень мощно играет, и “Спартак” тоже на ходу, несмотря на поражение в Ростове. Ожидаю хорошего качества игры», — сказал Мутко.

«Соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника. В этом году в чемпионате России было с десяток игр европейского качества, хочется, чтобы этот матч тоже таким получился», — добавил он.

После 25-го тура чемпионата России «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. ЦСКА идет на второй строчке, отставая от лидера на семь баллов.

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