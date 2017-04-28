Мутко надеется, что в матче ЦСКА — «Спартак» будет показан футбол европейского уровня
МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Президент Российского футбольного союза (РФС),
вице-премьер РФ Виталий Мутко надеется, что в матче между столичными ЦСКА и «Спартаком» будет продемонстрирован футбол европейского качества, так как обе команды сейчас на ходу. Такое мнение Мутко высказал ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье на стадионе армейцев, начало в 17:00 мск.
«Я бы не стал говорить, что это главный матч года, потому что интересных матчей было очень много, они все главные. Вывеска очень хорошая, жду соответствующей игры. ЦСКА набрал ход, очень мощно играет, и “Спартак” тоже на ходу, несмотря на поражение в Ростове. Ожидаю хорошего качества игры», — сказал Мутко.
«Соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника. В этом году в чемпионате России было с десяток игр европейского качества, хочется, чтобы этот матч тоже таким получился», — добавил он.
После 25-го тура чемпионата России «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. ЦСКА идет на второй строчке, отставая от лидера на семь баллов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter