Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29590400/
28 апреля 2017, 19:25 | Футбол: Премьер-лига | РБК-Спорт

«Зенит» начал переговоры с лучшим бомбардиром чемпионата Израиля

Исландский нападающий «Маккаби» из Тель-Авива может нынешним летом перейти в петербургский «Зенит», сообщает «Спорт День за Днем». По информации издания, клубы уже начали переговоры о переходе 27-летнего футболиста.

Петербургский Зенит планирует предстоящим летом усилить свой состав нападающим <nobr>тель-авивского</nobr> <span class=error>Маккаби</span> и сборной Исландии <span class=error>Видаром</span> <span class=error>Эрном</span> Кьяртанссоном. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Форвард привлек внимание селекционной службы «Зенита» по ходу матчей Лиги Европы, в которой петербургский клуб в этом сезоне дважды обыграл «Маккаби» (4:3 и 2:0). В домашней встрече Кьяртанссон стал автором одного из голов своей команды.

После 32 туров в чемпионате Израиля «Маккаби» занимает второе место в турнирной таблице, отставая на восемь очка от «Хапоэля» из Беер-Шевы. Кьяртанссон лидирует в списке лучших бомбардиров первенства, забив 17 мячей.

«Видар счастлив в “Маккаби”. Сейчас он лучший бомбардир чемпионата Израиля. То же самое было и в Исландии, и в Норвегии, и в Швеции. Но ничего исключать нельзя», — заявил агент футболиста Олафур Гардарссон.

Кьяртанссон дебютировал во взрослом футболе в возрасте 16 лет, выйдя на поле в составе «Селфосса». На родине он также выступал за «Вестманнаэйяр» и «Филкир». В 2014 году нападающий перешел в норвежскую «Волеренгу», став лучшим бомбардиром чемпионата страны.

В 2015 году он за €3,5 млн перебрался в китайский «Цзянсу Сайнти». Забив четыре гола в Кубке страны, он принес клубу первый трофей в его истории. В январе 2016 года Кьяртанссон стал игроком «Мальме», внеся свой вклад в завоевание золотых медалей в чемпионате Швеции. В августе он заключил четырехлетний контракт с «Маккаби».

За сборную Исландии Кьяртанссон выступает с 2014 года. В составе национальной команды он провел 14 матчей, забив один гол — в товарищеском матче против ОАЭ в январе 2016 года (1:2). На Евро-2016 нападающий не поехал, оставшись вне официальной заявки.

Маккаби Тель-Авив
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
28 апреля

Медведев поговорил с Мутко об «удивительном» судействе в матче «Зенита»

Футболист «Спартака» согласился на переход в турецкий клуб

Власти Петербурга ответили на ролик Навального о стоимости «Зенит Арены»