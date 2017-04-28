«Зенит» начал переговоры с лучшим бомбардиром чемпионата Израиля

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Форвард привлек внимание селекционной службы «Зенита» по ходу матчей Лиги Европы, в которой петербургский клуб в этом сезоне дважды обыграл «Маккаби» (4:3 и 2:0). В домашней встрече Кьяртанссон стал автором одного из голов своей команды.

После 32 туров в чемпионате Израиля «Маккаби» занимает второе место в турнирной таблице, отставая на восемь очка от «Хапоэля» из Беер-Шевы. Кьяртанссон лидирует в списке лучших бомбардиров первенства, забив 17 мячей.

«Видар счастлив в “Маккаби”. Сейчас он лучший бомбардир чемпионата Израиля. То же самое было и в Исландии, и в Норвегии, и в Швеции. Но ничего исключать нельзя», — заявил агент футболиста Олафур Гардарссон.

Кьяртанссон дебютировал во взрослом футболе в возрасте 16 лет, выйдя на поле в составе «Селфосса». На родине он также выступал за «Вестманнаэйяр» и «Филкир». В 2014 году нападающий перешел в норвежскую «Волеренгу», став лучшим бомбардиром чемпионата страны.

В 2015 году он за €3,5 млн перебрался в китайский «Цзянсу Сайнти». Забив четыре гола в Кубке страны, он принес клубу первый трофей в его истории. В январе 2016 года Кьяртанссон стал игроком «Мальме», внеся свой вклад в завоевание золотых медалей в чемпионате Швеции. В августе он заключил четырехлетний контракт с «Маккаби».

За сборную Исландии Кьяртанссон выступает с 2014 года. В составе национальной команды он провел 14 матчей, забив один гол — в товарищеском матче против ОАЭ в январе 2016 года (1:2). На Евро-2016 нападающий не поехал, оставшись вне официальной заявки.