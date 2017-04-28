Гончаренко vs. Каррера, Медведев vs. рекорд Нигматуллина. Интриги 26-го тура РФПЛ

ЛОКОМОТИВ — РУБИН

Прогноз Winline — П1 1.91 — Н 3.18 — П2 4.13.

Железнодорожникам, тем более, после унижения в дерби, пора, наконец, выиграть в родном Черкизове. Пока же, если вынести за скобки кубковую победу над «Уфой», поклонники красно-зеленых видели в этом календарном году три ничьих и поражение. Казанцы в их нынешнем состоянии «Локо» вполне по силам, ведь с учетом Кубка России они не побеждали в Черкизове на протяжении девяти матчей (=5−4), а последний гол забили в сентябре 2011-го. С другой стороны, за гостей могут сыграть мысли подопечных Юрия Семина о кубковом финале.

ТЕРЕК — УРАЛ

Прогноз Winline — П1 1.42 — Н 3.86 — П2 8.73

Уже во вторник команду из Екатеринбурга ждет главный матч в истории клуба, и как это повлияет на команду в Грозном, неизвестно. Тем более, в памяти постоянно всплывает поражение «Урала» в матче первого круга. Но значит ли это, что «Терек» сумеет одолеть «шмелей» на своем поле после 11-летней паузы, ведь прошлый раз команда Александра Тарханова проиграла в столице Чеченской республики еще в ранге клуба первого дивизиона? Уж слишком непредсказуемы по весне подопечные Рашида Рахимова: то кавказское дерби дома проиграют, то в Казани победят. Какие они настоящие — не угадаешь.

Форвард «шмелей» Роман ПАВЛЮЧЕНКО не получил многоматчевую дисквалификацию после удаления в игре с «Зенитом». Спорт-Экспресс

УФА — АРСЕНАЛ

Прогноз Winline — П1 2.19 — Н 2.92 — П2 3.56

Уфимцы не знают побед на протяжении сами туров (=1−6). Туляки потерпели семь гостевых поражений подряд. Впору говорить о кризисной полосе, в которую угодили «Уфа» и «Арсенал». Хотя, оружейники получили глоток свежего воздуха в домашней встрече с «Крыльями», обыграв прямого конкурента в борьбе за выживание и покинув зону прямого вылета. Последует ли за четвертой в последних пяти домашних матчах победой долгожданный успех на чужом поле? Все может быть, потому что в этой паре наблюдается любопытная тенденция: в премьер-лиге побеждают исключительно гости.

ЦСКА — СПАРТАК

Прогноз Winline — П1 2.32 — Н 3.16 — П2 3.02

В главном дерби России всегда много интересного. Например, любопытно: сумеет ли Массимо Каррера взять реванш у Виктора Гончаренко, который в первом круге обыграл итальянца в Тушино со своей «Уфой», нанеся красно-белым единственное домашнее поражение в текущем сезоне. Вспоминается и то, как ЦСКА первый визит на новый спартаковский стадион превратил в унижение принципиального соперника со счетом 4:0. Чем на ту не такую давнюю историю ответит «Спартак» в день первого визита на новенькую армейскую арену, где в среду был показательно разгромлен «Локомотив» и где пока еще действующий чемпион никогда не проигрывал?

РОСТОВ — АМКАР

Прогноз Winline — П2 1.49 — Н 3.51 — П2 8.02

78 минут отделяют голкипера «Ростова» Медведева от побития, казалось, вечного рекорда непробиваемости Руслана Нигматуллина. Это событие более чем реально, ведь на «Олимпе» нас ждет партия гроссмейстеров тактики Курбана Бердыева и Гаджи Гаджиева. Те, кто смотрят на футбол через призму общекомандных перестроений, принципов выхода из обороны в атаку и применения прессинга на различных участках поля, в воскресенье получат гарантированное удовольствие. А вот лихой музыки атаки и града забитых мячей ждать не приходится: прошлый раз в матчах дончан и пермяков по два гола забивали в сезоне-2014/15, когда места на тренерских скамейках занимали Игорь Гамула и Славолюб Мулин. Три дуэли нынешних наставников вылились в обмен минимальными победами и нулевую ничью. Будет ли нарушена традиция?

ТОМЬ — ЗЕНИТ

Прогноз Winline — П1 28.0 — Н 10.0 — П2 1.05

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 26, 1.05.2017, 13:00 -:- Томь Зенит

Можно сколько угодно критиковать игру сине-бело-голубых и не менее эмоционально восхищаться характером сражающейся за свое имя и болельщиков сибирской молодежи. И все равно в понедельник у большинства любителей футбола вопросы вызывает лишь счет, с которым «Зенит» обязан обыгрывать покидающую премьер-лигу команду Валерия Петракова. Даже после самоотверженной и результативной игры «Томи» в Махачкале в возможность сенсации мало кто верит. Тем более, когда одна команда регулярно исполняет пенальти, а другая — столь же стабильно наказывается 11-метровыми. Так стоит ли ждать чудес и сенсаций?

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ОРЕНБУРГ

Прогноз Winline — П1 2.31 — Н 2.89 — П2 3.32

Артем ДЕЛЬКИН и Роберт ЕВДОКИМОВ. Спорт-Экспресс

На «Металлурге» покажут новый эпизод многосерийной саги «Битва за выживание». «Крылья» на неделе опустились в зону прямого вылета. «Оренбург» находится на дающей право сыграть в «стыках» тринадцатой позиции, но опережает волжан всего на одно очко. Кто сделает, возможно, решающий шаг к спасению? Если вспомнить историю взаимоотношений Самары и Оренбурга в российский период, выяснится: «Крылья» дважды выбивали тогда еще «Газовик» из Кубка России в сериях пенальти и дважды же обыгрывали его в первенстве ФНЛ. А вот в премьер-лиге судьбу единственного пока матча в пользу «Оренбурга» решил гол перешедшего зимой в «Тамбов» уроженца Самары Делькина.

КРАСНОДАР — АНЖИ

Прогноз Winline — П1 1.42 — Н 4.14 — П2 7.57

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 26, 1.05.2017, 18:00 -:- Краснодар Анжи

Одна команда удерживает за собой четвертое еврокубковое место и в глубине души еще сохраняет надежду занять дающую право стартовать в Лиге чемпионов вторую строчку. Вторая отодвинулась на комфортное расстояние от зоны «стыковых» матчей, но поразительно нестабильна. То есть, все в пользу «быков». Плюс, «Краснодар» не уступает махачкалинцам с сентября 2012 года. Но означает ли это, что «Анжи» обречен? В первом круге краснодарцы приехали в Махачкалу в гости к сопернику, которому на протяжении трех матчей забивали не менее трех мячей, а довольствовались нулевой ничьей.