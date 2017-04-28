Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29590244/
28 апреля 2017, 19:35 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Рубин» на выезде обыграл «Локомотив» в 26-м туре молодежного первенства России

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Футболисты казанского «Рубина» на выезде обыграли московский «Локомотив» в матче 26-го тура чемпионата России.

Игра, состоявшаяся в пятницу в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Рубина». Дубль в составе победителей сделал Дмитрий Каменщиков (22-я и 45-я минуты), еще один гол на счету Даниила Макеева (39). У «Локомотива» отличился Ислам Вагабов (33). На 42-й минуте красную карточку получил полузащитник «Локо» Даниил Куликов.

Матч основных составов команд пройдет в Москве в субботу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
28 апреля

На грани революции: как россиянки изменят фигурное катание в ближайшие годы

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

15-летняя российская фигуристка с редким генетическим заболеванием