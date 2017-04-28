«Рубин» на выезде обыграл «Локомотив» в 26-м туре молодежного первенства России
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Футболисты казанского «Рубина» на выезде обыграли московский «Локомотив» в матче 26-го тура чемпионата России.
Игра, состоявшаяся в пятницу в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Рубина». Дубль в составе победителей сделал Дмитрий Каменщиков (22-я и 45-я минуты), еще один гол на счету Даниила Макеева (39). У «Локомотива» отличился Ислам Вагабов (33). На 42-й минуте красную карточку получил полузащитник «Локо» Даниил Куликов.
Матч основных составов команд пройдет в Москве в субботу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter