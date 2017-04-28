«Рубин» на выезде обыграл «Локомотив» в 26-м туре молодежного первенства России

Игра, состоявшаяся в пятницу в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Рубина». Дубль в составе победителей сделал Дмитрий Каменщиков (22-я и 45-я минуты), еще один гол на счету Даниила Макеева (39). У «Локомотива» отличился Ислам Вагабов (33). На 42-й минуте красную карточку получил полузащитник «Локо» Даниил Куликов.

Матч основных составов команд пройдет в Москве в субботу.