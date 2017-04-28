Дзагоев готовится к «Спартаку» по индивидуальной программе
ЦСКА начал подготовку к матчу 26-го тура чемпионата России против «Спартака» на следующий день после разгрома «Локомотива» (4:0), информирует официальный сайт
красно-синих.
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В общей группе работали все футболисты, за исключением полузащитника Алана Дзагоева, который занимался по индивидуальной программе.
Напомним, что в среду Дзагоев открыл счет в игре против «Локо», но провел на поле всего 17 минут и был заменен
Напомним, что матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры — в 17.00 по московскому времени.
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