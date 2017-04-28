Дзагоев готовится к «Спартаку» по индивидуальной программе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В общей группе работали все футболисты, за исключением полузащитника Алана Дзагоева, который занимался по индивидуальной программе.

Напомним, что в среду Дзагоев открыл счет в игре против «Локо», но провел на поле всего 17 минут и был заменен из-за проблем с задней поверхностью бедра. По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, врачи армейцев сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против «Спартака».

Напомним, что матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры — в 17.00 по московскому времени.