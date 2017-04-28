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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29590072/
28 апреля 2017, 18:55 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Дзагоев готовится к «Спартаку» по индивидуальной программе

ЦСКА начал подготовку к матчу 26-го тура чемпионата России против «Спартака» на следующий день после разгрома «Локомотива» (4:0), информирует официальный сайт красно-синих.

ЦСКА начал подготовку к матчу 26-го тура чемпионата России против Спартака на следующий день после разгрома Локомотива (4:0). Увеличить
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В общей группе работали все футболисты, за исключением полузащитника Алана Дзагоева, который занимался по индивидуальной программе.

Напомним, что в среду Дзагоев открыл счет в игре против «Локо», но провел на поле всего 17 минут и был заменен из-за проблем с задней поверхностью бедра. По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, врачи армейцев сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против «Спартака».

Напомним, что матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры — в 17.00 по московскому времени.

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