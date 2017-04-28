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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29582488/
28 апреля 2017, 10:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бердыев: Не веду переговоров с другими клубами, мои мысли связаны с «Ростовом»

Вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев сообщил, что в настоящее время не ведёт никаких переговоров с другими командами и сфокусирован только на предстоящей игре с «Амкаром».

<nobr>Вице-президент-тренер</nobr> Ростова <span class=error>Курбан</span> <span class=error>Бердыев</span> сообщил что в настоящее время не ведёт никаких переговоров с другими командами и сфокусирован только на предстоящей игре с <span class=error>Амкаром</span>. Увеличить
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«Я не вёл и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с “Ростовом” и предстоящей игрой с “Амкаром”, которая состоится 30 апреля», — приводит слова Бердыева официальный сайт ростовской команды.

«Ростов» после 25 туров занимает в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги пятое место.

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