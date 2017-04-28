Бердыев: Не веду переговоров с другими клубами, мои мысли связаны с «Ростовом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я не вёл и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с “Ростовом” и предстоящей игрой с “Амкаром”, которая состоится 30 апреля», — приводит слова Бердыева официальный сайт ростовской команды.