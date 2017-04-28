Бердыев: Не веду переговоров с другими клубами, мои мысли связаны с «Ростовом»
Вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев сообщил, что в настоящее время не ведёт никаких переговоров с другими командами и сфокусирован только на предстоящей игре с «Амкаром».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я не вёл и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с “Ростовом” и предстоящей игрой с “Амкаром”, которая состоится 30 апреля», — приводит слова Бердыева официальный сайт ростовской команды.
«Ростов» после 25 туров занимает в турнирной таблице Российской футбольной
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter