Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29582228/
28 апреля 2017, 10:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В Турции сообщили, что Таски дал согласие на переход в «Трабзонспор»

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.

Защитник московского Спартака Сердар Таски скорее всего продолжит карьеру в Турции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Местные СМИ сообщают, что футболист дал предварительное согласие на переход в «Трабзонспор» после встречи, состоявшейся в Москве.

Fanatik пишет, что руководство турецкого клуба готово платить 30-летнему защитнику € 2,5 в год. Контракт Сердара Таски с красно-белыми действует до июня 2017 года.

Об интересе «Трабзонспора» к турецкому футболисту неоднократно сообщалось в предыдущие трансферные окна, однако до сделки дело так и не дошло. В начале марта Таски заявил, что легко может представить, что останется в «Спартаке» на долгое время.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Трабзонспор
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов