В Турции сообщили, что Таски дал согласие на переход в «Трабзонспор»
Защитник московского «Спартака» Сердар Таски, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.
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Местные СМИ сообщают, что футболист дал предварительное согласие на переход в «Трабзонспор» после встречи, состоявшейся в Москве.
Fanatik пишет, что руководство турецкого клуба готово платить 30-летнему защитнику € 2,5 в год. Контракт Сердара Таски с
Об интересе «Трабзонспора» к турецкому футболисту неоднократно сообщалось в предыдущие трансферные окна, однако до сделки дело так и не дошло. В начале марта Таски заявил, что легко может представить, что останется в «Спартаке» на долгое время.
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