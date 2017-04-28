Александр Ширко: Сюрпризов от Карреры ждать не стоит

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— Где будете наблюдать за дерби?

— Я на спартаковский стадион не всегда могу попасть, а уж на гостевой вряд ли пойду.

— Почему не удается посещать Тушино?

— Ходил на несколько матчей, покупая билеты в кассах. Не поверите, как тяжело смотреть футбол в окружении спартаковских болельщиков (смеется). Автографы, фотографии — пока уделишь людям внимание, на поле толком и не посмотришь. Поэтому спокойно слежу за «Спартаком» дома.

— Беспокоитесь перед игрой с ЦСКА?

— Волнения нет. Очковый запас позволяет чувствовать себя спокойно. Игра красно-белых в последних матчах отходит на второй план, до финиша остается чуть-чуть, и самое главное сейчас — результат. Да, с «Ростовом» вышло не очень, крупно уступили, но ничего страшного. Исправились во встрече с «Уралом».

— Неужели качество игры совсем не волнует?

— Конечно, хочется видеть определенный стиль и шарм, получать удовольствие от увиденного на поле. Но сейчас на кону титул чемпиона России — нужны очки и результат. Еще пару туров назад «Спартак» показал классный футбол в матче с «Зенитом». В футбол команда играть умеет, мы это знаем. Не знаю, почему с «Ростовом» Каррера решил сыграть с шашками наголо, позабыв об обороне.

— КДК РФС не стал дополнительно наказывать Глушакова за красную карточку в Ростове. Решение справедливое?

— Да. В дерби каждый футболист на вес золота, тем более — капитан. «Спартак» остался практически без нападающих, не хватало еще и потерь в опорной зоне. В воскресенье нужны все бойцы, борьба предстоит нешуточная.

— Важную роль в построении атак играет Промес, но с «Ростовом» и «Уралом» голландец напоминал бледную тень самого себя. В чем причина?

— Повышенное внимание со стороны соперников. Квинси находится под плотной опекой нескольких игроков, не всегда удается проявить себя. Уверен, в дерби мы увидим прежнего Промеса.

— Давно вне заявки ударное звено команды Зе Луиш — Луиз Адриану. В воскресенье без них придется туго?

— У ЦСКА тоже хватает проблем в организационном плане. Гончаренко строит команду заново, от обороны. За успехи в последних матчах армейцы должны благодарить Акинфеева, голкипер тащит пенальти, спасает от голов. ЦСКА дает играть другим, позволяет у своих ворот многое. Так что отсутствие Зе Луиша и Адриану не страшно.

— Какую тактику изберет Каррера?

— Не думаю, что он изменит себе и сыграет в три центральных защитника. Итальянец попросит команду действовать построже в обороне.

— Ждете сюрпризы от итальянца? Например, появление Давыдова в стартовом составе.

— Если у Мельгарехо и Попова не получается, то дерби — не время для экспериментов. На поле выйдут проверенные люди, те, кто знает требования тренера и постоянно играет.

— Кто фаворит в матче?

— «Спартак». Несмотря на яркую победу ЦСКА над «Локо», красно-белые остаются номером один.

— Каким будет счет?

— 2:0 или 2:1 в пользу «Спартака».