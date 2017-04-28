Александр Ширко: Сюрпризов от Карреры ждать не стоит
Бывший нападающий
красно-белых верит в успех своей команды в игре с ЦСКА.
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Видимо, что-то случилось...
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— Где будете наблюдать за дерби?
— Я на спартаковский стадион не всегда могу попасть, а уж на гостевой вряд ли пойду.
— Почему не удается посещать Тушино?
— Ходил на несколько матчей, покупая билеты в кассах. Не поверите, как тяжело смотреть футбол в окружении спартаковских болельщиков (смеется). Автографы, фотографии — пока уделишь людям внимание, на поле толком и не посмотришь. Поэтому спокойно слежу за «Спартаком» дома.
— Беспокоитесь перед игрой с ЦСКА?
— Волнения нет. Очковый запас позволяет чувствовать себя спокойно. Игра
— Неужели качество игры совсем не волнует?
— Конечно, хочется видеть определенный стиль и шарм, получать удовольствие от увиденного на поле. Но сейчас на кону титул чемпиона России — нужны очки и результат. Еще пару туров назад «Спартак» показал классный футбол в матче с «Зенитом». В футбол команда играть умеет, мы это знаем. Не знаю, почему с «Ростовом» Каррера решил сыграть с шашками наголо, позабыв об обороне.
— КДК РФС не стал дополнительно наказывать Глушакова за красную карточку в Ростове. Решение справедливое?
— Да. В дерби каждый футболист на вес золота, тем более — капитан. «Спартак» остался практически без нападающих, не хватало еще и потерь в опорной зоне. В воскресенье нужны все бойцы, борьба предстоит нешуточная.
— Важную роль в построении атак играет Промес, но с «Ростовом» и «Уралом» голландец напоминал бледную тень самого себя. В чем причина?
— Повышенное внимание со стороны соперников. Квинси находится под плотной опекой нескольких игроков, не всегда удается проявить себя. Уверен, в дерби мы увидим прежнего Промеса.
— Давно вне заявки ударное звено команды Зе Луиш — Луиз Адриану. В воскресенье без них придется туго?
— У ЦСКА тоже хватает проблем в организационном плане. Гончаренко строит команду заново, от обороны. За успехи в последних матчах армейцы должны благодарить Акинфеева, голкипер тащит пенальти, спасает от голов. ЦСКА дает играть другим, позволяет у своих ворот многое. Так что отсутствие Зе Луиша и Адриану не страшно.
— Какую тактику изберет Каррера?
— Не думаю, что он изменит себе и сыграет в три центральных защитника. Итальянец попросит команду действовать построже в обороне.
— Ждете сюрпризы от итальянца? Например, появление Давыдова в стартовом составе.
— Если у Мельгарехо и Попова не получается, то дерби — не время для экспериментов. На поле выйдут проверенные люди, те, кто знает требования тренера и постоянно играет.
— Кто фаворит в матче?
— «Спартак». Несмотря на яркую победу ЦСКА над «Локо»,
— Каким будет счет?
— 2:0 или 2:1 в пользу «Спартака».
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