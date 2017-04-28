Вячеслав Малафеев — о Безбородове: Влад следует духу футбола, а не занимается перестраховкой
Раскрыть арбитра матча ЦСКА — «Спартак» нам помог бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев. Ведь с Владиславом Безбородовым они не просто друзья, но и родственники.
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— Не секрет, что вы с Владиславом в родстве — он является дядей для ваших старших детей Ксюши и Максима. На этой почве общаетесь?
— Конечно. У нас вообще прекрасные
— Часто смотрите вместе футбол?
— Бывает. Ключевые эпизоды игры обязательно обсуждаем. Причем как связанные с действиями футболистов, так и судейские моменты. Правда, каждый смотрит на них через свою призму. Но по большому счету разбираем ошибки и их психологическую подоплеку.
— Если можно, расскажите, как вы поддерживали друг друга после трагического ухода из жизни вашей первой супруги — Марины.
— На эту тему много говорить не хотелось бы. Мы всегда с Владом поддерживали друг друга. Тот период — не исключение. И со временем наши отношения ничуть не ухудшились. Мы
— Влад Безбородов — лучшая кандидатура для дерби ЦСКА — «Спартак»?
— Не мне определять, кому работать на таком матче. Но понятно, что это должен быть тот арбитр, у кого выше авторитет, кто лучше других выглядел на данном отрезке сезона, кто психологически устойчив. Ведь давление будет колоссальным. Как в прессе до игры, так и на самом стадионе. Да и на поле страсти начнут кипеть.
— Какую черту выделите у судьи Безбородова?
— У Влада по сравнению со многими конкурентами большой опыт, в том числе международный. За рубежом матчи тоже проходят достаточно нервно и сопровождаются большим ажиотажем. Еще Влад сам долго играл в футбол и понимает психологию игроков. Добавим к этому стрессоустойчивость и умение уверенно вести игру. Последние два качества и выделю как основные.
— Сам Владислав рассказывал в интервью «СЭ», что его главным принципом на поле является стремление отработать безупречно любой матч.
— Он такой человек, который считает, что все должно быть идеально, грамотно и правильно. При этом Влад прекрасно понимает: футбол — это зрелище, которое должно нравиться болельщикам и судья не должен ему мешать. Да, страсти надо останавливать, но и темп при этом сохранять. Влад дает играть командам, следует духу футбола, а не занимается перестраховкой.
— Когда вы были вратарем, подсказывал ли вам Безбородов, как благодаря футбольным хитростям обратить правила игры в свою пользу?
— Конечно. Всегда советовался с Владом на эту тему. Меня, например, интересовала психология арбитра — как он реагирует на те или иные моменты. Как оценивает действия вратаря, когда тот бросается в ноги? В каком случае рефери, скорее всего, назначит 11-метровый, а в каком — нет. Интересовался, до какого предела можно потянуть резину и в то же время не получить карточку. Понятно, что это маленькие футбольные хитрости, но они тоже часть тактики и стратегии.
— В семейном кругу или кругу друзей доводилось выходить на поле вместе?
— Раньше мы часто играли вместе в футбол. Собирались большой замечательной компанией. Это был прекрасный повод встретиться, пообщаться, обсудить новости. Сейчас, по завершении карьеры, моя жизнь стала еще активнее. Поэтому реже собираемся. Но с Владом иногда на даче играем.
— Владислав судил
— Бывало, и не раз. Это были в основном товарищеские игры. Помню, однажды он мне желтую карточку выписал. Дело шло к концу матча, и я
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