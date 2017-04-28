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— Не секрет, что вы с Владиславом в родстве — он является дядей для ваших старших детей Ксюши и Максима. На этой почве общаетесь?

— Конечно. У нас вообще прекрасные семейно-дружеские отношения. Дни рождения, да и другие праздники вместе отмечаем. Помимо всего прочего, Влад — «крестный» моего Максима, а я — его Гриши.

— Часто смотрите вместе футбол?

— Бывает. Ключевые эпизоды игры обязательно обсуждаем. Причем как связанные с действиями футболистов, так и судейские моменты. Правда, каждый смотрит на них через свою призму. Но по большому счету разбираем ошибки и их психологическую подоплеку.

— Если можно, расскажите, как вы поддерживали друг друга после трагического ухода из жизни вашей первой супруги — Марины.

— На эту тему много говорить не хотелось бы. Мы всегда с Владом поддерживали друг друга. Тот период — не исключение. И со временем наши отношения ничуть не ухудшились. Мы по-прежнему считаем себя одной большой семей.

— Влад Безбородов — лучшая кандидатура для дерби ЦСКА — «Спартак»?

— Не мне определять, кому работать на таком матче. Но понятно, что это должен быть тот арбитр, у кого выше авторитет, кто лучше других выглядел на данном отрезке сезона, кто психологически устойчив. Ведь давление будет колоссальным. Как в прессе до игры, так и на самом стадионе. Да и на поле страсти начнут кипеть.

— Какую черту выделите у судьи Безбородова?

— У Влада по сравнению со многими конкурентами большой опыт, в том числе международный. За рубежом матчи тоже проходят достаточно нервно и сопровождаются большим ажиотажем. Еще Влад сам долго играл в футбол и понимает психологию игроков. Добавим к этому стрессоустойчивость и умение уверенно вести игру. Последние два качества и выделю как основные.

— Сам Владислав рассказывал в интервью «СЭ», что его главным принципом на поле является стремление отработать безупречно любой матч.

— Он такой человек, который считает, что все должно быть идеально, грамотно и правильно. При этом Влад прекрасно понимает: футбол — это зрелище, которое должно нравиться болельщикам и судья не должен ему мешать. Да, страсти надо останавливать, но и темп при этом сохранять. Влад дает играть командам, следует духу футбола, а не занимается перестраховкой.

— Когда вы были вратарем, подсказывал ли вам Безбородов, как благодаря футбольным хитростям обратить правила игры в свою пользу?

— Конечно. Всегда советовался с Владом на эту тему. Меня, например, интересовала психология арбитра — как он реагирует на те или иные моменты. Как оценивает действия вратаря, когда тот бросается в ноги? В каком случае рефери, скорее всего, назначит 11-метровый, а в каком — нет. Интересовался, до какого предела можно потянуть резину и в то же время не получить карточку. Понятно, что это маленькие футбольные хитрости, но они тоже часть тактики и стратегии.

— В семейном кругу или кругу друзей доводилось выходить на поле вместе?

— Раньше мы часто играли вместе в футбол. Собирались большой замечательной компанией. Это был прекрасный повод встретиться, пообщаться, обсудить новости. Сейчас, по завершении карьеры, моя жизнь стала еще активнее. Поэтому реже собираемся. Но с Владом иногда на даче играем.

— Владислав судил когда-нибудь матч с вашим участием?