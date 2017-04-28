Владислав Безбородов: Дерби — это бодрит
Вчера петербургский рефери был назначен на воскресное дерби ЦСКА — «Спартак», а уже вечером отсудил встречу 25-го тура «Анжи» — «Томь» (3:3), в которой назначил три пенальти в ворота гостей. Спустя час после матча арбитр ответил на вопросы «СЭ».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Непростой матч вы отработали. Хватит ли сил на дерби?
— Конечно, хватит. А почему нет? Запас прочности хороший, на сборах мы подготовились. Все нормально.
— Психологически восстановитесь к дерби?
— Три пенальти назначены верно. Будь в этих решениях ошибки, тогда другое дело. А так — правда на моей стороне. Сделал качественно свою работу, меня ничего не гложет. Нормальный подход.
— Как восприняли назначение на дерби?
— Спокойно. У меня уже были такие матчи, дополнительного волнения нет. Играют две классные команды, и для меня является честью обслужить этот матч. Встреча будет интересной, ключевой — идет концовка сезона. Хороший настрой на хорошую игру. В общем, спокойный профессиональный подход, нет ничего необычного.
— Вы человек с питерской пропиской — принцип нейтральности соблюден или возникнут вопросы у команд, болельщиков? Ведь «Зенит» продолжает погоню за лидерами.
— Честно говоря, никогда об этом не задумывался. Для меня есть конкретная игра и конкретные команды — и больше ничего. Встречаются красные, зеленые, желтые или синие — мне все равно. Мне надо хорошо делать свою работу на протяжении 90 минут, и других мыслей по этому поводу нет.
— В преддверии матча наверняка станут вспоминать один из эпизодов дерби с вашим участием, когда после симуляции Паршивлюка был ошибочно назначен пенальти в ворота ЦСКА. Забыли уже об этом?
— Что было, то было.
— Какие воспоминания остались от предыдущих дерби?
— Яркое? Антураж. Это особенное и это бодрит. Получаешь очень сильное удовлетворение от того, что работаешь на большом матче. Хорошие команды и качественный футбол.
— У вас московская бригада — это неудобство?
— У нас все ребята высокой квалификации, и если они получили назначение на такой матч, значит, подходят под такой уровень компетенции.
— Обстановка вокруг судейства сейчас накалена как никогда — с чем это связано и как вы себя в такой ситуации чувствуете?
— По весне обстановка всегда накаленная, нет ничего необычного. Все борются за призовые места. И предыдущие годы были абсолютно такими же. Надо выходить и работать.
— То есть настрой боевой?
— Настрой нормальный. Нормальная игра. Постараемся дать качество.
В ПРОШЛОМ ДЕРБИ БЕЗБОРОДОВ ОШИБОЧНО НАКАЗАЛ ЦСКА ПЕНАЛЬТИ
Владислав Безбородов в третий раз получил назначение на дерби между ЦСКА и «Спартаком». В марте 2012 года петербургский арбитр зафиксировал победу армейцев со счетом 2:1 в «Лужниках», а в августе 2014 года после подсказки Тимура Арсланбекова ошибочно назначил пенальти в пользу
|Александр Григорян
|Валерий Петраков
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|2
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|7
|10
|Удары в створ
|3
|12
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|26
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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