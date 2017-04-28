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— Непростой матч вы отработали. Хватит ли сил на дерби?

— Конечно, хватит. А почему нет? Запас прочности хороший, на сборах мы подготовились. Все нормально.

— Психологически восстановитесь к дерби? Все-таки сегодня вы назначили три пенальти…

— Три пенальти назначены верно. Будь в этих решениях ошибки, тогда другое дело. А так — правда на моей стороне. Сделал качественно свою работу, меня ничего не гложет. Нормальный подход.

— Как восприняли назначение на дерби?

— Спокойно. У меня уже были такие матчи, дополнительного волнения нет. Играют две классные команды, и для меня является честью обслужить этот матч. Встреча будет интересной, ключевой — идет концовка сезона. Хороший настрой на хорошую игру. В общем, спокойный профессиональный подход, нет ничего необычного.

— Вы человек с питерской пропиской — принцип нейтральности соблюден или возникнут вопросы у команд, болельщиков? Ведь «Зенит» продолжает погоню за лидерами.

— Честно говоря, никогда об этом не задумывался. Для меня есть конкретная игра и конкретные команды — и больше ничего. Встречаются красные, зеленые, желтые или синие — мне все равно. Мне надо хорошо делать свою работу на протяжении 90 минут, и других мыслей по этому поводу нет.

— В преддверии матча наверняка станут вспоминать один из эпизодов дерби с вашим участием, когда после симуляции Паршивлюка был ошибочно назначен пенальти в ворота ЦСКА. Забыли уже об этом?

— Что было, то было. Как-то уже говорил про этот эпизод, повторяться не хочется.

— Какие воспоминания остались от предыдущих дерби? Что-то яркое, что-то особенное?

— Яркое? Антураж. Это особенное и это бодрит. Получаешь очень сильное удовлетворение от того, что работаешь на большом матче. Хорошие команды и качественный футбол.

— У вас московская бригада — это неудобство?

— У нас все ребята высокой квалификации, и если они получили назначение на такой матч, значит, подходят под такой уровень компетенции.

— Обстановка вокруг судейства сейчас накалена как никогда — с чем это связано и как вы себя в такой ситуации чувствуете?

— По весне обстановка всегда накаленная, нет ничего необычного. Все борются за призовые места. И предыдущие годы были абсолютно такими же. Надо выходить и работать.

— То есть настрой боевой?

— Настрой нормальный. Нормальная игра. Постараемся дать качество.

В ПРОШЛОМ ДЕРБИ БЕЗБОРОДОВ ОШИБОЧНО НАКАЗАЛ ЦСКА ПЕНАЛЬТИ