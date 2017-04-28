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28 апреля 2017, 1:13 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Владислав Безбородов: Дерби — это бодрит

Вчера петербургский рефери был назначен на воскресное дерби ЦСКА — «Спартак», а уже вечером отсудил встречу 25-го тура «Анжи» — «Томь» (3:3), в которой назначил три пенальти в ворота гостей. Спустя час после матча арбитр ответил на вопросы «СЭ».

Рефери воскресного дерби вчера отсудил встречу <span class=error>Анжи</span> — <span class=error>Томь</span> (3:3) и после матча ответил на вопросы СЭ. Увеличить
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— Непростой матч вы отработали. Хватит ли сил на дерби?

— Конечно, хватит. А почему нет? Запас прочности хороший, на сборах мы подготовились. Все нормально.

— Психологически восстановитесь к дерби? Все-таки сегодня вы назначили три пенальти…

— Три пенальти назначены верно. Будь в этих решениях ошибки, тогда другое дело. А так — правда на моей стороне. Сделал качественно свою работу, меня ничего не гложет. Нормальный подход.

— Как восприняли назначение на дерби?

— Спокойно. У меня уже были такие матчи, дополнительного волнения нет. Играют две классные команды, и для меня является честью обслужить этот матч. Встреча будет интересной, ключевой — идет концовка сезона. Хороший настрой на хорошую игру. В общем, спокойный профессиональный подход, нет ничего необычного.

— Вы человек с питерской пропиской — принцип нейтральности соблюден или возникнут вопросы у команд, болельщиков? Ведь «Зенит» продолжает погоню за лидерами.

— Честно говоря, никогда об этом не задумывался. Для меня есть конкретная игра и конкретные команды — и больше ничего. Встречаются красные, зеленые, желтые или синие — мне все равно. Мне надо хорошо делать свою работу на протяжении 90 минут, и других мыслей по этому поводу нет.

— В преддверии матча наверняка станут вспоминать один из эпизодов дерби с вашим участием, когда после симуляции Паршивлюка был ошибочно назначен пенальти в ворота ЦСКА. Забыли уже об этом?

— Что было, то было. Как-то уже говорил про этот эпизод, повторяться не хочется.

— Какие воспоминания остались от предыдущих дерби? Что-то яркое, что-то особенное?

— Яркое? Антураж. Это особенное и это бодрит. Получаешь очень сильное удовлетворение от того, что работаешь на большом матче. Хорошие команды и качественный футбол.

— У вас московская бригада — это неудобство?

— У нас все ребята высокой квалификации, и если они получили назначение на такой матч, значит, подходят под такой уровень компетенции.

— Обстановка вокруг судейства сейчас накалена как никогда — с чем это связано и как вы себя в такой ситуации чувствуете?

— По весне обстановка всегда накаленная, нет ничего необычного. Все борются за призовые места. И предыдущие годы были абсолютно такими же. Надо выходить и работать.

— То есть настрой боевой?

— Настрой нормальный. Нормальная игра. Постараемся дать качество.

В ПРОШЛОМ ДЕРБИ БЕЗБОРОДОВ ОШИБОЧНО НАКАЗАЛ ЦСКА ПЕНАЛЬТИ

Владислав Безбородов в третий раз получил назначение на дерби между ЦСКА и «Спартаком». В марте 2012 года петербургский арбитр зафиксировал победу армейцев со счетом 2:1 в «Лужниках», а в августе 2014 года после подсказки Тимура Арсланбекова ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых, с которого Дмитрий Комбаров забил победный мяч.

27.04.2017 19:30 Зрители 3520 основной раунд: 25-й тур Анжи-Арена
Анжи 3:3 Томь
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Григорян Валерий Петраков
Голы
29′ Арсен Хубулов 8
50′ Арсен Хубулов 8
90+7′ Арсен Хубулов 8
97 Александр Соболев (П. Голышев, А.И. Попов) 25′
98 Никита Гвинейский 70′
88 Даниил Большунов (А. Пугин) 90+3′
Составы
Давид Юрченко (к) 1
Сергей Паршивлюк 24
Александр Жиров 5
Тома Фибель 45
37′ Арсен Хубулов 8
Адлан Кацаев 10
Гурам Тетрашвили 2
64′ Аяз Гулиев 77
55′ Магомед Мусалов 57
Сергей Брызгалов 92
46′ Филипп Будковский 28
Александр Прудников 99
74′ Браун Фелисио Форбс 94
Саид Эззатоллахи 6
42 Александр Мелихов
87 Дмитрий Сасин
69 Марк Карымов 90+6′
84 Антон Митерев 49′
89 Дмитрий Осипов 45+1′
7 Павел Голышев (к) 27′
17 Алексей Пугин
92 Валерий Чуперка
18 Артем Попов 66′
96 Александр Букачев 83′
98 Никита Гвинейский 87′
65 Руслан Салахутдинов
97 Александр Соболев 77′ 47′
88 Даниил Большунов 90+7′
Статистика
2 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 7
10 Удары в створ 3
12 Угловые 1
11 Фолы 26
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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