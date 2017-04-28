Тимофей Калачев: Не нужно помогать «Зениту»

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— Как ваше здоровье, сможете ли сыграть с «Амкаром»?

— Нужно еще немного времени, чтобы полностью восстановиться. Кое-какие проблемы есть. Может быть, к «Амкару» не успею вернуться в строй, а уже после игры буду заниматься в общей группе. Посмотрим.

— В чем секрет такой сухой серии Медведева?

— Здесь, наверное, нужно рассматривать все в комплексе. Оборона играет надежно. В 25 матчах пропустить 12 голов — сильный показатель. Сам Никита тоже выручает во многих моментах. Не стоит недооценивать его заслуги. Он молод — еще расти и расти. Тем не менее Медведев выручает. Например, в последней встрече. Где-то и везение на его стороне.

— Допускаете, что в ближайшее время он получит вызов в сборную России?

— Решать главному тренеру национальной команды. Не знаю. В России много сильных вратарей. Конкуренция высокая. Ему будет непросто. Хотя в данном случае возраст на его стороне.

— Как лично для себя объяснили полное превосходство «Ростова» в матче со «Спартаком»?

— Играли дома. На своем поле мы очень сильны. А «Спартак» — серьезный раздражитель. Давно не побеждали, не могли забить. Так что у нас было огромное желание прервать эту серию.

— «Спартак», выходит, попал под горячую руку?

— Скажу так. Хорошо, что все так сложилось (смеется).

— Это самая крутая победа дончан в этом сезоне?

— Наверное, можно и так сказать. «Спартак» сейчас лидер чемпионата и близок к большому результату. Хотя мы и «Аякс» обыгрывали и «Баварию». Большие победы были и до «Спартака».

— «Ростов» показал «Спартаку», что такое Лига чемпионов?

— Трудно сказать. «Спартак» — очень сильная команда с хорошим подбором исполнителей. Показали ли мы, что такое Лига чемпионов? Ну не знаю. Мне кажется, «Ростов» достойно сыграл в еврокубках. Наверное, отсюда и пошли такие сравнения.

— «Спартак», по-вашему, станет в этом сезоне чемпионом?

— Скорее всего, все решится в дерби с ЦСКА. Все зависит от самих игроков «Спартака». Желаю им добиться нужного результата. У красно-белых хорошая команда, они давно не были чемпионами. Болельщики уже заждались. Если честно, ничего не имею против золота «Спартака». Большая, великая команда. Давно уже идет к этой цели.

МОУРИНЬЮ — ДОБРЫЙ, ИСКРЕННИЙ ЧЕЛОВЕК

— Насколько тяжело было переключиться вам после еврокубков на чемпионат России? Сергей Андреев, например, заметил, что после игр на «Олд Траффорд», «Алльянц Арене» футболистам «Ростова» не хватает драйва в матчах внутреннего первенства.

— В какой-то степени Андреев прав. Где-то сказалась психология, где-то просто не везло. У нас же были моменты в матчах с «Крыльями» и «Тереком». Надо понимать, что «Ростов» не каждый год выступает в еврокубках. Для нас это был первый опыт, прошли большой путь. Может быть, не всегда удавалось быстро переключаться. Хотя мы на все игры настраиваемся. Скорее всего, где-то сами недоработали.

— Многие еще долго будут вспоминать вашу словесную перепалку с Жозе Моуринью. Изменили тогда свое мнение об Особенном не в лучшую сторону?

— В футболе иногда эмоции переполняют. Сказали друг другу несколько крепких слов во время матча. А после игры я извинился, он тоже сказал, что это футбол и такое бывает….

— То есть португалец вас не разочаровал?

— Нет. На самом деле он приветливый, добрый человек. Перед игрой он подошел к каждому члену нашего тренерского штаба — вплоть до массажиста, поздоровался со всеми. А после ответной встречи зашел к нам в раздевалку и всех поблагодарил за игру. Искренний человек. Видимо, просто иногда играет на публику. А вне футбола он совсем другой.

— Вас не задели его слова: «Хотел, чтобы ты получил желтую»?

— Ну… Он человек футбола. Это было сказано на публику, чтобы какой-то эффект произвести. Никаких обид.

НАДЕЮСЬ, ЕСЬКОВ ПРОСТО ОШИБСЯ

— Вас как ветерана российского чемпионата возмутило судейство в матче «Зенит» — «Урал»?

— Думаю, судья совершил несколько ошибок. В принципе можно понять игроков «Урала». В первом круге мы вели в матче с «Зенитом» — 2:0. Потом удалили Сашу Гацкана, мы в итоге уступили, настроение было не самым лучшим… В принципе я знаю арбитра Еськова. Надеюсь, он просто ошибся в этой встрече. И ничего такого не было….

— Многие региональные клубы испытывают к «Зениту» антипатию…

— Как игрок из небогатого клуба могу сказать здесь одно. Таким большим командам, как «Зенит», не нужно помогать. Питерцы должны побеждать за счет мастерства своих футболистов, состав у них очень приличный. А если еще в каких-то матчах им кто-то помогает, это, наверное, не красит наш футбол.

«РОСТОВ» ПОБОРЕТСЯ ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ

— В этом сезоне дончане уже вряд ли попадут в Лигу чемпионов. Серьезный шаг назад?

— Конечно, нам хочется вновь поиграть в Лиге чемпионов. Мы уже проверили себя в этом турнире, попробовали. Думаю, в следующем сезоне можем поставить перед собой цель вновь пробиться в этот турнир. Почему нет? Мы уже опытная команда. Интересно же, новый вызов!

— То есть нет ощущения, что ростовская сказка постепенно заканчивается?

— Нет. В наших силах в следующем сезоне бороться за высокие места. Мы уже не тот «Ростов», который еще недавно бился за выживание. У нас хорошая, крепкая команда. А если летом усилимся, то многое будет по плечу. Смотрю в будущее с оптимизмом.

— Но ведь очень многое зависит и от финансовой стабильности в клубе…

— С этим сложно спорить. Проблемы есть, но они решаемы. Новое руководство очень многое делает для клуба. Это видно, чувствуется. Надеюсь, команде будут помогать. Сейчас в городе просто какой-то неимоверный ажиотаж, настоящий футбольный бум! Надо и дальше радовать болельщиков, мы же играем для них. Так что еще «пошумим» (смеется).

АРШАВИН МОЛОДЕЦ, НО Я ХОЧУ ЕЩЕ ПОИГРАТЬ В РОССИИ

— 1 мая вам исполнится 36 лет. Вы уже всем все доказали в чемпионате России. Где находите мотивацию не опускаться ниже определенного уровня, держать планку?

— Главное, чтобы здоровье не подводило, а проблем с мотивацией у меня нет. Наверное, за столько лет уже выработался какой-то профессионализм. А когда «Ростов» за что-то борется, а наши болельщики гонят нас вперед, сложно играть спустя рукава.

— Ваш контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2018 года. Уже закрадываются мысли о том, что будете делать дальше?

— Пока я наслаждаюсь тем, что играю в «Ростове». Мысли? Нет, пока не зацикливаюсь на том, что будет потом. Хочу отыграть до конца этот и следующий сезоны. Нужно качественно выступать. Если в следующем чемпионате буду играть так же, как и в этом, то, пожалуй, рано вешать бутсы на гвоздь (улыбается). Хотя… Главное — здоровье!

— Готовы стать для «Ростова» своим Игнашевичем, которому уже 37?

— Всегда были игроки, на которых можно и нужно равняться. Может быть, в «Ростове» кто-то станет брать пример и с меня. Посмотрим, как получится.

— А уехать в Китай — это не про вас?

— Туда не так-то просто попасть. В Китай, как правило, зовут звезд. Не знаю, мне приглашения не поступало. Да и сам я иллюзий на сей счет не питал. Поэтому мне и легко ответить на ваш вопрос (смеется).

— Возможно, есть желание в будущем повторить путь Андрея Аршавина? Уехать в Казахстан и феерить там?