Васин: Дерби со «Спартаком» покажет, насколько сильнее стал ЦСКА

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В последний день апреля ЦСКА впервые примет на новом стадионе «ВЭБ-Арена» своего самого принципиального соперника — «Спартак». Красно-белые подходят к столичному дерби в ранге лидера чемпионата и главного претендента на золотые медали Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) — первые для них за последние 16 лет. Армейцы же, занимающие второе место в таблице, за пять туров до конца сезона отстают от «Спартака» на семь очков и являются главными преследователями команды Массимо Карреры.

В преддверии главного дерби страны «Известия» пообщались с одним из лидеров ЦСКА, защитником Виктором Васиным. 28-летний игрок рассказал о настрое на игру со «Спартаком», поделился ожиданиями от атмосферы на стадионе, а также прокомментировал слухи о «стимулировании» соперников красно-белых другими командами.

— Какие ожидания от предстоящего дерби со «Спартаком»?

— Жду полного стадиона, сумасшедшего накала страстей — как на футбольном поле, так и на трибунах. Ради таких матчей я, наверное, и играю в футбол.

— Сейчас ЦСКА сильнее, чем в осенней части сезона?

— Наверное, дерби это и покажет. Конечно, команда кардинально поменялась — новые тактика, схема. Посмотрим, что получится.

— Нынешний «Спартак» можно назвать сильнейшим за последние 15 лет?

— Мне сложно об этом рассуждать. В футболе всегда решают эпизоды. Но судя по очкам и положению в турнирной таблице, наверное, да.

— Смотрели матчи «Спартака» в этом сезоне кроме тех, в которых сами принимали участие?

— Приходилось, но скорее смотрел повторы опасных моментов и голов в новостях. Но не только игр «Спартака», естественно. С двумя детьми не так просто найти время на просмотр футбола по телевизору. Какие-то матчи удается посмотреть вечером — обычно это Лига чемпионов или чемпионат Англии. Но это скорее фоном идет.

— Сейчас ходит много слухов про финансовую стимуляцию. Говорят, что «Зенит» готов платить соперникам «Спартака» за победу над красно-белыми. В команде обсуждают эти слухи? И верите ли вы в это сами?

— Эта тема у нас почти не обсуждается, а если и начинаем что-то говорить по этому поводу, то она вызывает только улыбки и шутки. Мне лично с этим не приходилось встречаться, только в прессе читал про такое.