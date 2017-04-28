Васин: Дерби со «Спартаком» покажет, насколько сильнее стал ЦСКА
Защитник армейцев — о главном матче сезона, изменениях в составе
красно-синих и слухах о стимуляции.
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В последний день апреля ЦСКА впервые примет на новом стадионе «ВЭБ-Арена» своего самого принципиального соперника — «Спартак».
В преддверии главного дерби страны «Известия» пообщались с одним из лидеров ЦСКА, защитником Виктором Васиным. 28-летний игрок рассказал о настрое на игру со «Спартаком», поделился ожиданиями от атмосферы на стадионе, а также прокомментировал слухи о «стимулировании» соперников
— Какие ожидания от предстоящего дерби со «Спартаком»?
— Жду полного стадиона, сумасшедшего накала страстей — как на футбольном поле, так и на трибунах. Ради таких матчей я, наверное, и играю в футбол.
— Сейчас ЦСКА сильнее, чем в осенней части сезона?
— Наверное, дерби это и покажет. Конечно, команда кардинально поменялась — новые тактика, схема. Посмотрим, что получится.
— Нынешний «Спартак» можно назвать сильнейшим за последние 15 лет?
— Мне сложно об этом рассуждать. В футболе всегда решают эпизоды. Но судя по очкам и положению в турнирной таблице, наверное, да.
— Смотрели матчи «Спартака» в этом сезоне кроме тех, в которых сами принимали участие?
— Приходилось, но скорее смотрел повторы опасных моментов и голов в новостях. Но не только игр «Спартака», естественно. С двумя детьми не так просто найти время на просмотр футбола по телевизору.
— Сейчас ходит много слухов про финансовую стимуляцию. Говорят, что «Зенит» готов платить соперникам «Спартака» за победу над
— Эта тема у нас почти не обсуждается, а если и начинаем
Отметим, в матче первого круга чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА Виктор Васин участия не принимал, так как играл за другую команду на правах аренды — «Уфу». В той игре
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