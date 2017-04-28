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28 апреля 2017, 0:20 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

Последний барьер для «Спартака»

Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ.

Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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В грядущие выходные состоится самый ожидаемый матч в российском футболе. 30 апреля на поле стадиона «ВЭБ-Арена» в рамках 26-го тура премьер-лиги сойдутся московские ЦСКА и «Спартак». Столичное дерби станет первым для нового стадиона армейцев. Атмосфера вокруг матча, как и всегда, накалена до предела. Красно-белые подходят к игре с самым принципиальным соперником в ранге безоговорочного лидера чемпионата России и главного претендента на золотые медали турнира. ЦСКА может стать последним барьером для «Спартака» на пути к первому за последние 16 лет чемпионству в РФПЛ.

Известный российский футболист, экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин уверен, что его бывшему клубу предстоит пройти тяжелое испытание в матче с самым принципиальным соперником.

— У ЦСКА просто нет права на ошибку, — заявил «Известиям» Валерий Масалитин. — Нужно побеждать «Спартак» кровь из носу. На пятки армейцам наступает «Зенит», а ЦСКА ни в коем случае нельзя упускать второе место, дающее право участвовать в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, что «Спартак» подходит к дерби в статусе фаворита, но просто красно-синим в предстоящей игре точно не будет. Если бы очное противостояние двух заклятых соперников российского футбола состоялось сразу после поражения красно-белых от «Ростова» (в 24-м туре «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 0:3. — «Известия»), когда спартаковцы находились бы не в самом лучшем психологическом состоянии, то было бы попроще. Если в целом говорить о ЦСКА, то у них явно прослеживаются проблемы в атаке. То что было при Леониде Слуцком, осталось и при Викторе Гончаренко. При этом стоит отметить, что белорусский специалист наладил игру в обороне. В целом жду яркого и интересного матча. Дерби — это всегда накал страстей, и не важно, кто из оппонентов на каком месте турнирной таблицы располагается.

В матче первого круга нынешнего сезона «Спартак» на своем поле переиграл ЦСКА со счетом 3:1. Всего же в новейшей истории команды встречались между собой 59 раз: 26 матчей выиграли армейцы, в 18 встречах победителями выходили красно-белые, в еще 15 играх была зафиксирована ничья. В случае победы в предстоящем дерби «Спартак» может максимально приблизиться к чемпионству в РФПЛ, которое не покорялось клубу с 2001 года.

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов, выступавший за красно-белых с 1998 по 2005 гг., считает, что в матче с ЦСКА подопечным Массимо Карреры не будут мешать мысли о заветном чемпионстве.

Также Дмитрий Парфенов отметил особую значимость в нынешнем составе красно-белых голландского полузащитника Квинси Промеса, являющегося главной ударной силой команды и ее лучшим бомбардиром.

— Промес проводит выдающийся сезон, и вдвойне ценно, что в прошлом сезоне он также был лучшим в «Спартаке», — продолжил Дмитрий Парфенов. — Голландец играет ключевую роль в атакующих действиях команды. Многие говорят, что Квинси уже перерос чемпионат России и ему следует уезжать в Европу. Я же считаю, что Промесу пошел бы на пользу еще один сезон в «Спартаке», тем более красно-белые будут играть в Лиге чемпионов, где голландец сможет еще громче заявить о себе, привлечь внимание более сильных европейских клубов. Уехать в Европу он еще успеет, возраст (25 лет. — «Известия») позволяет.

Матч между московскими ЦСКА и «Спартаком» в рамках 26-го тура РФПЛ состоится 30 апреля на стадионе «ВЭБ-Арена» и начнется в 17:00 мск.

26.04.2017 19:30 Зрители 16940 основной раунд: 25-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Локомотив М
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
11′ Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 10
39′ Виктор Винисиус Витинью (А. Ионов) 20
45′ Александр Головин 17
52′ Бибрас Натхо (Мариу Фернандес) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Алексей Ионов 11
Понтус Вернблум 3
81′ Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
17′ Алан Дзагоев 10
Кирилл Набабкин 14
64′ Виктор Винисиус Витинью 20
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
55 Ренат Янбаев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов
90 Арикленес да Силва Ари
7 Маркес Битанкур Майкон 45′
8 Джефферсон Фарфан
23 Дмитрий Тарасов 45′
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук 68′
20 Владислав Игнатьев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 7
5 Угловые 4
12 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
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