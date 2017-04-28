Последний барьер для «Спартака»

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В грядущие выходные состоится самый ожидаемый матч в российском футболе. 30 апреля на поле стадиона «ВЭБ-Арена» в рамках 26-го тура премьер-лиги сойдутся московские ЦСКА и «Спартак». Столичное дерби станет первым для нового стадиона армейцев. Атмосфера вокруг матча, как и всегда, накалена до предела. Красно-белые подходят к игре с самым принципиальным соперником в ранге безоговорочного лидера чемпионата России и главного претендента на золотые медали турнира. ЦСКА может стать последним барьером для «Спартака» на пути к первому за последние 16 лет чемпионству в РФПЛ.

Известный российский футболист, экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин уверен, что его бывшему клубу предстоит пройти тяжелое испытание в матче с самым принципиальным соперником.

— У ЦСКА просто нет права на ошибку, — заявил «Известиям» Валерий Масалитин. — Нужно побеждать «Спартак» кровь из носу. На пятки армейцам наступает «Зенит», а ЦСКА ни в коем случае нельзя упускать второе место, дающее право участвовать в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, что «Спартак» подходит к дерби в статусе фаворита, но просто красно-синим в предстоящей игре точно не будет. Если бы очное противостояние двух заклятых соперников российского футбола состоялось сразу после поражения красно-белых от «Ростова» (в 24-м туре «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 0:3. — «Известия»), когда спартаковцы находились бы не в самом лучшем психологическом состоянии, то было бы попроще. Если в целом говорить о ЦСКА, то у них явно прослеживаются проблемы в атаке. То что было при Леониде Слуцком, осталось и при Викторе Гончаренко. При этом стоит отметить, что белорусский специалист наладил игру в обороне. В целом жду яркого и интересного матча. Дерби — это всегда накал страстей, и не важно, кто из оппонентов на каком месте турнирной таблицы располагается.

В матче первого круга нынешнего сезона «Спартак» на своем поле переиграл ЦСКА со счетом 3:1. Всего же в новейшей истории команды встречались между собой 59 раз: 26 матчей выиграли армейцы, в 18 встречах победителями выходили красно-белые, в еще 15 играх была зафиксирована ничья. В случае победы в предстоящем дерби «Спартак» может максимально приблизиться к чемпионству в РФПЛ, которое не покорялось клубу с 2001 года.

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов, выступавший за красно-белых с 1998 по 2005 гг., считает, что в матче с ЦСКА подопечным Массимо Карреры не будут мешать мысли о заветном чемпионстве.

Цитата Дмитрий Парфенов Дерби ЦСКА и «Спартака» — противостояние на все времена. Ни болельщикам, ни журналистам, ни самим футболистам не нужно объяснять, насколько важна победа над принципиальным соперником. Турнирные расклады, любые разговоры и события, предшествующие дерби, меркнут с той самой секунды, когда звучит стартовый свисток. Уверен, игроки «Спартака» забудут о своем лидерстве в РФПЛ, о возможном и столь близком чемпионстве, и все свои мысли сосредоточат именно на игре с ЦСКА, тем самым избавив себя от лишнего и совершенно ненужного психологического давления. Что касается шансов команд, то они, как и всегда в дерби, равны. И футболисты ЦСКА, и игроки «Спартака» будут запредельно мотивированы на борьбу.

Также Дмитрий Парфенов отметил особую значимость в нынешнем составе красно-белых голландского полузащитника Квинси Промеса, являющегося главной ударной силой команды и ее лучшим бомбардиром.

— Промес проводит выдающийся сезон, и вдвойне ценно, что в прошлом сезоне он также был лучшим в «Спартаке», — продолжил Дмитрий Парфенов. — Голландец играет ключевую роль в атакующих действиях команды. Многие говорят, что Квинси уже перерос чемпионат России и ему следует уезжать в Европу. Я же считаю, что Промесу пошел бы на пользу еще один сезон в «Спартаке», тем более красно-белые будут играть в Лиге чемпионов, где голландец сможет еще громче заявить о себе, привлечь внимание более сильных европейских клубов. Уехать в Европу он еще успеет, возраст (25 лет. — «Известия») позволяет.

Матч между московскими ЦСКА и «Спартаком» в рамках 26-го тура РФПЛ состоится 30 апреля на стадионе «ВЭБ-Арена» и начнется в 17:00 мск.