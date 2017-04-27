Каспийское безумие: чудо «Томи» и три пенальти от Безбородова
Скромный по вывеске матч в Каспийске подарил зрителям сумасшедшую развязку с двумя мячами в компенсированное время.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После утренних назначений матч приобрел дополнительную интригу — арбитр Владислав Безбородов, работавший в Каспийске, в воскресенье обслужит дерби ЦСКА — «Спартак». Поэтому его действия вызывали столь же большой интерес, как и игра команд. В результате судья вышел едва ли не на главные роли, назначив три пенальти, с которых «Анжи» и забил все свои голы.
Впрочем, справедливость решений сомнений не вызывала. В первом случае Соболев, пусть случайно и на ровном месте, но сыграл рукой в собственной штрафной. Во втором, уже после перерыва, Митерев и вовсе со всего размаху зарядил ногой в тело Мусалова, после чего защитнику «Анжи» даже потребовалась замена. В третьем, в самой концовке, в штрафной «Томи» также не обошлось без фола. Более того, должен был быть и еще один пенальти, однако нарушение против Хубулова в самом начале встречи Безбородов проглядел.
Хватало у «Анжи» у других хороших моментов, чтобы забить еще. И было их немало. Но и «Томь», поднабравшая по сравнению с мартовским отрезком опыта, не только отсиживалась в обороне, а еще и сама огрызалась очень опасными выпадами. Все тот же Соболев перед ошибкой у своих ворот успел забить классный гол после подачи с фланга, а во втором тайме, после двух пропущенных мячей, классный удар с полулета удался юному Гвинейскому. Правда, Юрченко должен предъявить себе претензии за запоздалую реакцию.
При счете 2:2 махачкалинцы организовали масштабный натиск на чужие ворота, и… уже в компенсированное время нарвались на разящую контратаку «Томи», которая едва не принесла ей вторую героическую, учитывая все обстоятельства, весеннюю победу. Но — «Анжи» не сдался. И успел за оставшиеся минуты заработать пенальти, который Хубулов реализовал, оформив
ЦИФРЫ
3 — все удары в створ в исполнении «Томи» привели к голам. Впервые в сезоне одна команда («Анжи») пробила сразу три пенальти за матч.
5 — Хубулов, реализовав оба пенальти, забил свои третий, четвертый и пятый голы в сезоне и стал лучшим бомбардиром команды, обогнав на два гола Беришу и Будковского.
18 лет 120 дней — забив в этом возрасте первый гол в составе «Томи», полузащитник Гвинейский стал автором самого молодого мяча чемпионата.
ЦИТАТЫ
Дмитрий БЕЗНЯК, тренер «Анжи»:
— Матч сложился отрицательно для нас. Имея столь подавляющее преимущество, мы не реализовали множество моментов, и соперник нас за это наказал.
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»:
— Тяжело вошли в игру, хозяева владели заметным преимуществом, но мы и планировали действовать вторым номером. Претензий к ребятам нет, все старались выполнять установку. Рад за молодых мальчиков, забивших по мячу, они начинают расти. А судейской бригаде за этот матч пусть будет стыдно! Если выходите на поле — работайте
|Александр Григорян
|Валерий Петраков
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|2
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|7
|10
|Удары в створ
|3
|12
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|26
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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