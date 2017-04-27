Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29578884/
27 апреля 2017, 23:15 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Каспийское безумие: чудо «Томи» и три пенальти от Безбородова

Скромный по вывеске матч в Каспийске подарил зрителям сумасшедшую развязку с двумя мячами в компенсированное время.

Возможно лучший матч тура. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

После утренних назначений матч приобрел дополнительную интригу — арбитр Владислав Безбородов, работавший в Каспийске, в воскресенье обслужит дерби ЦСКА — «Спартак». Поэтому его действия вызывали столь же большой интерес, как и игра команд. В результате судья вышел едва ли не на главные роли, назначив три пенальти, с которых «Анжи» и забил все свои голы.

Впрочем, справедливость решений сомнений не вызывала. В первом случае Соболев, пусть случайно и на ровном месте, но сыграл рукой в собственной штрафной. Во втором, уже после перерыва, Митерев и вовсе со всего размаху зарядил ногой в тело Мусалова, после чего защитнику «Анжи» даже потребовалась замена. В третьем, в самой концовке, в штрафной «Томи» также не обошлось без фола. Более того, должен был быть и еще один пенальти, однако нарушение против Хубулова в самом начале встречи Безбородов проглядел.

Хватало у «Анжи» у других хороших моментов, чтобы забить еще. И было их немало. Но и «Томь», поднабравшая по сравнению с мартовским отрезком опыта, не только отсиживалась в обороне, а еще и сама огрызалась очень опасными выпадами. Все тот же Соболев перед ошибкой у своих ворот успел забить классный гол после подачи с фланга, а во втором тайме, после двух пропущенных мячей, классный удар с полулета удался юному Гвинейскому. Правда, Юрченко должен предъявить себе претензии за запоздалую реакцию.

При счете 2:2 махачкалинцы организовали масштабный натиск на чужие ворота, и… уже в компенсированное время нарвались на разящую контратаку «Томи», которая едва не принесла ей вторую героическую, учитывая все обстоятельства, весеннюю победу. Но — «Анжи» не сдался. И успел за оставшиеся минуты заработать пенальти, который Хубулов реализовал, оформив хет-трик.

ЦИФРЫ

3 — все удары в створ в исполнении «Томи» привели к голам. Впервые в сезоне одна команда («Анжи») пробила сразу три пенальти за матч.

5 — Хубулов, реализовав оба пенальти, забил свои третий, четвертый и пятый голы в сезоне и стал лучшим бомбардиром команды, обогнав на два гола Беришу и Будковского.

18 лет 120 дней — забив в этом возрасте первый гол в составе «Томи», полузащитник Гвинейский стал автором самого молодого мяча чемпионата.

ЦИТАТЫ

Дмитрий БЕЗНЯК, тренер «Анжи»:

— Матч сложился отрицательно для нас. Имея столь подавляющее преимущество, мы не реализовали множество моментов, и соперник нас за это наказал.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»:

— Тяжело вошли в игру, хозяева владели заметным преимуществом, но мы и планировали действовать вторым номером. Претензий к ребятам нет, все старались выполнять установку. Рад за молодых мальчиков, забивших по мячу, они начинают расти. А судейской бригаде за этот матч пусть будет стыдно! Если выходите на поле — работайте более-менее честно. А то, как судил Безбородов, не лезет ни в какие рамки.

27.04.2017 19:30 Зрители 3520 основной раунд: 25-й тур Анжи-Арена
Анжи 3:3 Томь
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Григорян Валерий Петраков
Голы
29′ Арсен Хубулов 8
50′ Арсен Хубулов 8
90+7′ Арсен Хубулов 8
97 Александр Соболев (П. Голышев, А.И. Попов) 25′
98 Никита Гвинейский 70′
88 Даниил Большунов (А. Пугин) 90+3′
Составы
Давид Юрченко (к) 1
Сергей Паршивлюк 24
Александр Жиров 5
Тома Фибель 45
37′ Арсен Хубулов 8
Адлан Кацаев 10
Гурам Тетрашвили 2
64′ Аяз Гулиев 77
55′ Магомед Мусалов 57
Сергей Брызгалов 92
46′ Филипп Будковский 28
Александр Прудников 99
74′ Браун Фелисио Форбс 94
Саид Эззатоллахи 6
42 Александр Мелихов
87 Дмитрий Сасин
69 Марк Карымов 90+6′
84 Антон Митерев 49′
89 Дмитрий Осипов 45+1′
7 Павел Голышев (к) 27′
17 Алексей Пугин
92 Валерий Чуперка
18 Артем Попов 66′
96 Александр Букачев 83′
98 Никита Гвинейский 87′
65 Руслан Салахутдинов
97 Александр Соболев 77′ 47′
88 Даниил Большунов 90+7′
Статистика
2 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 7
10 Удары в створ 3
12 Угловые 1
11 Фолы 26
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Петраков: Судейской бригаде должно быть стыдно за работу на матче между «Анжи» и «Томью»

Петраков: Судейской бригаде должно быть стыдно за работу на матче между «Анжи» и «Томью»

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Судейская бригада матча 25-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским «Анжи» и томской «Томью» не справилась со своей работой. Такое мнение после матча в эфире телеканала «Наш футбол» высказал главный тренер томичей Валерий Петраков.
Еще 7 новостей  Все новости
25 апреля

"Каррера хочет пять новичков. На трансферы выделят 30 миллионов евро"

Алексей Ягудин: "Зенит" - "Урал": что за хрень"

Овечкина чуть не "сломали"