Каспийское безумие: чудо «Томи» и три пенальти от Безбородова

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После утренних назначений матч приобрел дополнительную интригу — арбитр Владислав Безбородов, работавший в Каспийске, в воскресенье обслужит дерби ЦСКА — «Спартак». Поэтому его действия вызывали столь же большой интерес, как и игра команд. В результате судья вышел едва ли не на главные роли, назначив три пенальти, с которых «Анжи» и забил все свои голы.

Впрочем, справедливость решений сомнений не вызывала. В первом случае Соболев, пусть случайно и на ровном месте, но сыграл рукой в собственной штрафной. Во втором, уже после перерыва, Митерев и вовсе со всего размаху зарядил ногой в тело Мусалова, после чего защитнику «Анжи» даже потребовалась замена. В третьем, в самой концовке, в штрафной «Томи» также не обошлось без фола. Более того, должен был быть и еще один пенальти, однако нарушение против Хубулова в самом начале встречи Безбородов проглядел.

Хватало у «Анжи» у других хороших моментов, чтобы забить еще. И было их немало. Но и «Томь», поднабравшая по сравнению с мартовским отрезком опыта, не только отсиживалась в обороне, а еще и сама огрызалась очень опасными выпадами. Все тот же Соболев перед ошибкой у своих ворот успел забить классный гол после подачи с фланга, а во втором тайме, после двух пропущенных мячей, классный удар с полулета удался юному Гвинейскому. Правда, Юрченко должен предъявить себе претензии за запоздалую реакцию.

При счете 2:2 махачкалинцы организовали масштабный натиск на чужие ворота, и… уже в компенсированное время нарвались на разящую контратаку «Томи», которая едва не принесла ей вторую героическую, учитывая все обстоятельства, весеннюю победу. Но — «Анжи» не сдался. И успел за оставшиеся минуты заработать пенальти, который Хубулов реализовал, оформив хет-трик.

ЦИФРЫ

3 — все удары в створ в исполнении «Томи» привели к голам. Впервые в сезоне одна команда («Анжи») пробила сразу три пенальти за матч.

5 — Хубулов, реализовав оба пенальти, забил свои третий, четвертый и пятый голы в сезоне и стал лучшим бомбардиром команды, обогнав на два гола Беришу и Будковского.

18 лет 120 дней — забив в этом возрасте первый гол в составе «Томи», полузащитник Гвинейский стал автором самого молодого мяча чемпионата.

ЦИТАТЫ

Дмитрий БЕЗНЯК, тренер «Анжи»:

— Матч сложился отрицательно для нас. Имея столь подавляющее преимущество, мы не реализовали множество моментов, и соперник нас за это наказал.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»: