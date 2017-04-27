Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29578518/
27 апреля 2017, 22:18 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Петраков: Судейской бригаде должно быть стыдно за работу на матче между «Анжи» и «Томью»

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Судейская бригада матча 25-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским «Анжи» и томской «Томью» не справилась со своей работой. Такое мнение после матча в эфире телеканала «Наш футбол» высказал главный тренер томичей Валерий Петраков.

Петраков: Судейской бригаде должно быть стыдно за работу на матче между Анжи и Томью - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг «Анжи» сыграл вничью с «Томью» со счетом 3:3. В составе хозяев три мяча с пенальти забил Арсен Хубулов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

«У хозяев поля было заметное преимущество, мы это ожидали и планировали играть вторым номером, — сказал Петраков. — Ребята хорошо выполняли установку, в том числе и игроки, вышедшие на замену. Мальчики 98-го года рождения забили сегодня по мячу, и я очень рад, что они начали расти».

«А судейской бригаде пусть будет стыдно за этот матч, — заявил Петраков. — Нужно расставлять все точки над i. Если мы выходим на поле, то нужно судить хоть немного честно. Но сегодняшнее судейство Безбородова не укладывается ни в какие рамки».

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян на обязательное послематчевое флеш-интервью не явился.

В турнирной таблице «Анжи» занимает 12-е место, набрав 28 очков. «Томь» с 14 очками идет на последней, 16-й, позиции.

27.04.2017 19:30 основной раунд: 25-й тур Анжи-Арена
Анжи 3:3 Томь
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Григорян Валерий Петраков
Голы
29′ Арсен Хубулов 8
51′ Арсен Хубулов 8
90+7′ Арсен Хубулов 8
97 Александр Соболев (П. Голышев, А.И. Попов) 25′
98 Никита Гвинейский 70′
88 Даниил Большунов (А. Пугин) 90+3′
Составы
Давид Юрченко (к) 1
Сергей Паршивлюк 24
Александр Жиров 5
Тома Фибель 45
37′ Арсен Хубулов 8
Адлан Кацаев 10
Гурам Тетрашвили 2
64′ Аяз Гулиев 77
55′ Магомед Мусалов 57
Сергей Брызгалов 92
46′ Филипп Будковский 28
Александр Прудников 99
74′ Браун Фелисио Форбс 94
Саид Эззатоллахи 6
42 Александр Мелихов
87 Дмитрий Сасин
69 Марк Карымов 90+6′
84 Антон Митерев 50′
89 Дмитрий Осипов 45+1′
7 Павел Голышев (к) 27′
17 Алексей Пугин
92 Валерий Чуперка
18 Артем Попов 66′
96 Александр Букачев 83′
98 Никита Гвинейский 87′
65 Руслан Салахутдинов
97 Александр Соболев 77′ 47′
88 Даниил Большунов 90+7′
Статистика
2 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 7
10 Удары в створ 3
12 Угловые 1
11 Фолы 26
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
27 апреля

Мутко: расследование прокуратурой Франции коррупции в ФИФА не должно волновать Россию

Сборная России в овертайме проиграла шведам в матче Еврохоккейтура

Тарпищев: Шарапова здорово вернулась в большой теннис