Петраков: Судейской бригаде должно быть стыдно за работу на матче между «Анжи» и «Томью»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг «Анжи» сыграл вничью с «Томью» со счетом 3:3. В составе хозяев три мяча с пенальти забил Арсен Хубулов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

«У хозяев поля было заметное преимущество, мы это ожидали и планировали играть вторым номером, — сказал Петраков. — Ребята хорошо выполняли установку, в том числе и игроки, вышедшие на замену. Мальчики 98-го года рождения забили сегодня по мячу, и я очень рад, что они начали расти».

«А судейской бригаде пусть будет стыдно за этот матч, — заявил Петраков. — Нужно расставлять все точки над i. Если мы выходим на поле, то нужно судить хоть немного честно. Но сегодняшнее судейство Безбородова не укладывается ни в какие рамки».

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян на обязательное послематчевое флеш-интервью не явился.

В турнирной таблице «Анжи» занимает 12-е место, набрав 28 очков. «Томь» с 14 очками идет на последней, 16-й, позиции.