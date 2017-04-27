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27 апреля 2017, 21:56 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Анжи» и «Томь» сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с «Томью» со счетом 3:3 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России про футболу.

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В составе хозяев три мяча с пенальти забил Арсен Хубулов (29, 51, 90-я минуты). У гостей отличились Александр Соболев (25), Никита Гвинейский (70), Даниил Большунов (90).

«Томь» не может победить в первенстве страны на протяжении пяти матчей.

В турнирной таблице «Анжи» занимает 12-е место, набрав 28 очков. «Томь» с 14 очками идет на последней, 16-й, позиции. Команды, которые займут 15−16-е места, напрямую вылетят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а финишировавшие на 13−14-й позициях проведут стыковые матчи с третьей и четвертой командами ФНЛ за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне.

В следующем туре «Анжи» в гостях сыграет с «Краснодаром», «Томь» примет санкт-петербургским «Зенитом». Обе встречи пройдут 1 мая.

27.04.2017 19:30 основной раунд: 25-й тур Анжи-Арена
Анжи 3:3 Томь
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Григорян Валерий Петраков
Голы
29′ Арсен Хубулов 8
51′ Арсен Хубулов 8
90+7′ Арсен Хубулов 8
97 Александр Соболев (П. Голышев, А.И. Попов) 25′
98 Никита Гвинейский 70′
88 Даниил Большунов (А. Пугин) 90+3′
Составы
Давид Юрченко (к) 1
Сергей Паршивлюк 24
Александр Жиров 5
Тома Фибель 45
37′ Арсен Хубулов 8
Адлан Кацаев 10
Гурам Тетрашвили 2
64′ Аяз Гулиев 77
55′ Магомед Мусалов 57
Сергей Брызгалов 92
46′ Филипп Будковский 28
Александр Прудников 99
74′ Браун Фелисио Форбс 94
Саид Эззатоллахи 6
42 Александр Мелихов
87 Дмитрий Сасин
69 Марк Карымов 90+6′
84 Антон Митерев 50′
89 Дмитрий Осипов 45+1′
7 Павел Голышев (к) 27′
17 Алексей Пугин
92 Валерий Чуперка
18 Артем Попов 66′
96 Александр Букачев 83′
98 Никита Гвинейский 87′
65 Руслан Салахутдинов
97 Александр Соболев 77′ 47′
88 Даниил Большунов 90+7′
Статистика
2 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 7
10 Удары в створ 3
12 Угловые 1
11 Фолы 26
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Новости Премьер-лиги

Петраков: Судейской бригаде должно быть стыдно за работу на матче между «Анжи» и «Томью»

Петраков: Судейской бригаде должно быть стыдно за работу на матче между «Анжи» и «Томью»

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Судейская бригада матча 25-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским «Анжи» и томской «Томью» не справилась со своей работой. Такое мнение после матча в эфире телеканала «Наш футбол» высказал главный тренер томичей Валерий Петраков.
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