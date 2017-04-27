«Анжи» и «Томь» сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата России

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В составе хозяев три мяча с пенальти забил Арсен Хубулов (29, 51, 90-я минуты). У гостей отличились Александр Соболев (25), Никита Гвинейский (70), Даниил Большунов (90).

«Томь» не может победить в первенстве страны на протяжении пяти матчей.

В турнирной таблице «Анжи» занимает 12-е место, набрав 28 очков. «Томь» с 14 очками идет на последней, 16-й, позиции. Команды, которые займут 15−16-е места, напрямую вылетят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а финишировавшие на 13−14-й позициях проведут стыковые матчи с третьей и четвертой командами ФНЛ за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне.