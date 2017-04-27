Серия Смолова «убила» серию «Амкара»

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Если человек не был на стадионе в Перми, не смотрел трансляцию матча, а только следил за результатом через интернет, не зная подробностей, то нули на табло к перерыву могли ввести его в заблуждение.

Потому что они были недоразумением. Обе команды имели за первый тайм уйму моментов, и счет 2:2 смотрелся бы куда логичнее. Причем не сказать, что в атаке «Амкар» или «Краснодар» творили чудеса. А вот в обороне и хозяева, и гости с Кубани ошибались непозволительно много….

По осени пермяки по праву считались одной из самых непробиваемых команд, а дома не пропускали вообще! Однако с уходом Селихова и Джикии в «Спартак» былая надежность пропала. В первом весеннем домашнем матче серия продлилась — «Амкар» обыграл 1:0 «Зенит», но уже тогда прозвенел «звоночек» в виде скандально незасчитанного гола питерцев.

А потом в Перми забивали и «Терек», и «Уфа». Вдобавок в прошлом туре «Амкар» получил три мяча в свои ворота от «Локомотива» в Черкизове. Правда, вничью команда Гаджи Гаджиева из Москвы привезла, но «с душком» — отыгрывалась с 1:3 она не без помощи явных судейских ляпов. И в любом случае уральцы весной уже не те. Только победа над «Краснодаром» могла вернуть их в гонку за 4-е место, дающее путевку в Лигу Европы. Отставание от «быков» сократилось бы до четырех очков….

Но не сократилось. Хотя «Краснодар» поначалу откровенно ошибался. Защитники теряли мяч на ровном месте. Даже опытнейший Гранквист «пожарил». И только счастливый случай помог Синицыну не пропустить после ударов Гиголаева, Бодула и Балановича. Последний, к примеру, попал в штангу.

Впереди команде Игоря Шалимова не хватало Мамаева — полузащитник не попал даже в заявку из-за очередной травмы. Но постепенно атакующая линия нащупала подходы к воротам Хомича. И незадолго до перерыва выдала серию голевых моментов: дважды опасно бил Классон, а затем Вандерсон сотряс штангу.

Во втором «Амкар» еще несколько раз совершил смелые наскоки. Но «Краснодар» отбился. А потом сказался его очевидно более высокий класс. На исходе часа игры Перейра вышел вместо Подберезкина (хавбек удачно сыграл в прошлом туре с «Арсеналом», но на этот раз так не выделялся) — и сразу же принял участие в голевой атаке, сыграв в «стеночку» с Вандерсоном. Мяч подхватил Смолов и четко пробил в дальний мимо Хомича. Форвард отличился в четвертом матче подряд и увеличил отрыв от преследователей в бомбардирской гонке до пяти мячей: у него теперь 15 голов, а Дзюбы и Промеса — по 10.

А точку поставил Вандерсон. Бразильцу никто не помешал эффектно принять мяч на грудь и обводящим ударом поразить дальний угол. Таким образом беспроигрышной серии «Амкара» в домашних матчах пришел конец — голевая серия Смолова оказалась сильнее. Пожалуй, это справедливо — форварду она нужнее. А пермяки все свои задачи на сезон уже давно решили.