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27 апреля 2017, 21:27 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Серия Смолова «убила» серию «Амкара»

«Краснодар» победил в Перми, нанеся «Амкару» первое домашнее поражение в сезоне, и сохранил отрыв от «Ростова». Решающий мяч на счету Федора Смолова — лучшего бомбардира прошлого и нынешнего чемпионатов.

Краснодар нанес пермякам первое домашнее поражение в сезоне. Увеличить
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Если человек не был на стадионе в Перми, не смотрел трансляцию матча, а только следил за результатом через интернет, не зная подробностей, то нули на табло к перерыву могли ввести его в заблуждение.

Потому что они были недоразумением. Обе команды имели за первый тайм уйму моментов, и счет 2:2 смотрелся бы куда логичнее. Причем не сказать, что в атаке «Амкар» или «Краснодар» творили чудеса. А вот в обороне и хозяева, и гости с Кубани ошибались непозволительно много….

По осени пермяки по праву считались одной из самых непробиваемых команд, а дома не пропускали вообще! Однако с уходом Селихова и Джикии в «Спартак» былая надежность пропала. В первом весеннем домашнем матче серия продлилась — «Амкар» обыграл 1:0 «Зенит», но уже тогда прозвенел «звоночек» в виде скандально незасчитанного гола питерцев.

А потом в Перми забивали и «Терек», и «Уфа». Вдобавок в прошлом туре «Амкар» получил три мяча в свои ворота от «Локомотива» в Черкизове. Правда, вничью команда Гаджи Гаджиева из Москвы привезла, но «с душком» — отыгрывалась с 1:3 она не без помощи явных судейских ляпов. И в любом случае уральцы весной уже не те. Только победа над «Краснодаром» могла вернуть их в гонку за 4-е место, дающее путевку в Лигу Европы. Отставание от «быков» сократилось бы до четырех очков….

Но не сократилось. Хотя «Краснодар» поначалу откровенно ошибался. Защитники теряли мяч на ровном месте. Даже опытнейший Гранквист «пожарил». И только счастливый случай помог Синицыну не пропустить после ударов Гиголаева, Бодула и Балановича. Последний, к примеру, попал в штангу.

Впереди команде Игоря Шалимова не хватало Мамаева — полузащитник не попал даже в заявку из-за очередной травмы. Но постепенно атакующая линия нащупала подходы к воротам Хомича. И незадолго до перерыва выдала серию голевых моментов: дважды опасно бил Классон, а затем Вандерсон сотряс штангу.

Во втором «Амкар» еще несколько раз совершил смелые наскоки. Но «Краснодар» отбился. А потом сказался его очевидно более высокий класс. На исходе часа игры Перейра вышел вместо Подберезкина (хавбек удачно сыграл в прошлом туре с «Арсеналом», но на этот раз так не выделялся) — и сразу же принял участие в голевой атаке, сыграв в «стеночку» с Вандерсоном. Мяч подхватил Смолов и четко пробил в дальний мимо Хомича. Форвард отличился в четвертом матче подряд и увеличил отрыв от преследователей в бомбардирской гонке до пяти мячей: у него теперь 15 голов, а Дзюбы и Промеса — по 10.

А точку поставил Вандерсон. Бразильцу никто не помешал эффектно принять мяч на грудь и обводящим ударом поразить дальний угол. Таким образом беспроигрышной серии «Амкара» в домашних матчах пришел конец — голевая серия Смолова оказалась сильнее. Пожалуй, это справедливо — форварду она нужнее. А пермяки все свои задачи на сезон уже давно решили.

27.04.2017 17:00 Зрители 7250 основной раунд: 25-й тур Звезда
Амкар 0:2 Краснодар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Игорь Шалимов
Голы
90 Федор Смолов (М. Перейра, Ф. Вандерсон) 63′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон (Ю. Газинский) 76′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Александр Милькович 2
81′ Роланд Гиголаев 13
Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Секу Конде 6
Януш Гол 5
Дарко Бодул 9
72′ Сергей Баланович 16
Алексей Гасилин 17
78′ Павел Комолов 20
Бранко Йовичич 33
46′ Станислав Прокофьев 28
Михаил Костюков 27
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский
90 Федор Смолов
16 Виктор Классон
11 Вячеслав Подберезкин 62′
33 Маурисио Перейра
30 Роман Шишкин 83′
15 Илья Жигулев
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 77′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 8
9 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 8
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 7
12 Фолы 11
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Сергей Архипов (Ульяновск, Россия)
Обозначения
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