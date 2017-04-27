Вот мы и решили поговорить об этом и о многом другом с действующим обладателем рекорда (939 минут без гола), экс-голкипером сборной России и столичный «Спартака» и «Локомотива» Русланом Нигматуллиным.

— Никите Медведеву до вашего «вечного рекорда» остается всего 78 минут.

— Вопрос про Медведева меня начинает раздражать.

— То есть, про него лучше не спрашивать?

— Побьет — значит побьет. Конечно, я хочу, чтобы мой рекорд так и остался вечным. Поэтому пока не хочу как-то это комментировать.

— Если отойти от рекорда. Как считаете, эта сухая серия — заслуга Медведева, или больше всей команды?

— Здесь прежде всего, при всем уважении к молодому парню, к Медведеву, наблюдается отличная отлаженная игра в обороне — в ней дело.

— Вы помните, как вы устанавливали свой рекорд?

— Да, помню хорошо. На протяжении этих девяти с половиной матчей было много напряженных моментов, было три пенальти в разных играх, которые били в мои ворота. Ни один из них не достиг цели, благодаря моим стараниям, моим сейвам. Забавно было то, что моя серия началась и закончилась в момент, когда моя супруга носила в себе моего старшего сына Руслана Руслановича, который сейчас тоже играет на позиции вратаря.

— Отличная была мотивация.

— Да, как раз до момента рождения сына я голов не пропускал.

— Кто на данный момент — лучший вратарь чемпионата?

— Лучший вратарь? Ребров — назову вратаря команды, которая лидирует.

— Это единственный критерий, или есть другие причины назвать его имя?

— Он надежно играет. Провалы команды в Ростове-на-Дону и в Самаре я не беру — там не его вина. В целом он играет очень уверенно, выручает в нужный момент. Поэтому выделю именно его.

— Вратарь «Локомотива» Гильерме в прошедшем туре пропустил четыре мяча от ЦСКА. Он просто не спасал, или можно голы поставить ему в вину?

— Он, скажем так, не выручил. Ошибок, как таковых, не было. Но всегда, когда вратарь пропускает из-за пределов штрафной площади, есть к чему прикопаться, тем более, когда таких голов забито сразу два. Остальные два гола были забиты с близкого расстояния, но и там можно было выручить. Гильерме брал мячи и посложнее.

— По-вратарски, в чем может быть причина? Это был не его день, или с обороной что-то не то?

— Со всей командой было что-то не то. Счастье, если в такой момент, когда у команды ничего не клеится, вратарь ловит кураж и вытягивает игру на своих плечах. Это было бы очень здорово для «Локомотива», но Гильерме не блистал.

— В чем причина такого провала «Локомотива»? Неужели сказалось отсутствие одного Чорлуки?

— В обороне «Локомотиву» не хватает игроков высокого уровня — явно не хватает. Да, попытались по сусекам поскрести и как-то усилить оборону, но эта линия — все равно слабое звено команды. Поэтому потеря лидера сказывается. Но неправильно, когда отсутствие одного игрока так существенно влияет на игру всей команды. Однако в целом дело было не только в обороне — «Локомотив» проиграл этот матч по всем статьям. Они проиграли все единоборства, проиграли в скорости, в желании. Это пресловутое выражение — «глаза горят». У «Локомотива» они не горели. Может мысли о финале Кубка России были. Но это было не дерби — это была жалкая пародия.

— Есть еще одно расхожее выражение — выигрывает команда, а проигрывает тренер. В этом случае все было так, или мы видели исключение из правила?

— Юрий Павлович — уважаемый в футболе человек и у меня язык не поворачивается обвинять его в этом проигрыше. У меня к нему немного другое отношение, в отличие, например, от отношения к Луческу. Мирчу могу иногда и покритиковать. Юрия Павловича — не могу, даже, когда его команда проигрывает по всем статьям. Хочу поддержать Семина. Надеюсь, что он выиграет Кубок и спасет этот сезон.

— Сейчас самое интересное — кто станет чемпионом. Для вас это еще является интригой?

— Нельзя говорить, что «Спартаку» можно отдавать медали. Если бы они не проиграли «Ростову», уверенности в них, конечно, было бы больше. Сейчас нам предстоит дерби. В случае неудачи между ЦСКА и «Спартаком» останется всего четыре очка. Хотя до конца будет оставаться лишь четыре матча, этот задел не выглядит таким уж внушительным. Я верю, что «Спартак» станет чемпионом, но для этого нужно еще очень много поработать — добиться трех побед. Это сделать будет непросто, учитывая календарь. Каррера оставляет очень приятное впечатление по этому сезону. Поэтому я думаю, что он найдет что противопоставить великолепной работе Гончаренко в ЦСКА. Это две очень интересные команды — нас ждет очень интересный матч.