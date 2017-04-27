Руслан Нигматуллин: Лучший вратарь чемпионата — Ребров
На счету голкипера «Ростова» Никиты Медведева уже 862 «сухие» минуты в чемпионате России. Еще 78 минут без пропущенного гола в матче его команды против «Амкара» и он станет обладателем рекорда чемпионата страны.
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Вот мы и решили поговорить об этом и о многом другом с действующим обладателем рекорда (939 минут без гола),
— Никите Медведеву до вашего «вечного рекорда» остается всего 78 минут.
— Вопрос про Медведева меня начинает раздражать.
— То есть, про него лучше не спрашивать?
— Побьет — значит побьет. Конечно, я хочу, чтобы мой рекорд так и остался вечным. Поэтому пока не хочу
— Если отойти от рекорда. Как считаете, эта сухая серия — заслуга Медведева, или больше всей команды?
— Здесь прежде всего, при всем уважении к молодому парню, к Медведеву, наблюдается отличная отлаженная игра в обороне — в ней дело.
— Вы помните, как вы устанавливали свой рекорд?
— Да, помню хорошо. На протяжении этих девяти с половиной матчей было много напряженных моментов, было три пенальти в разных играх, которые били в мои ворота. Ни один из них не достиг цели, благодаря моим стараниям, моим сейвам. Забавно было то, что моя серия началась и закончилась в момент, когда моя супруга носила в себе моего старшего сына Руслана Руслановича, который сейчас тоже играет на позиции вратаря.
— Отличная была мотивация.
— Да, как раз до момента рождения сына я голов не пропускал.
— Кто на данный момент — лучший вратарь чемпионата?
— Лучший вратарь? Ребров — назову вратаря команды, которая лидирует.
— Это единственный критерий, или есть другие причины назвать его имя?
— Он надежно играет. Провалы команды в
— Вратарь «Локомотива» Гильерме в прошедшем туре пропустил четыре мяча от ЦСКА. Он просто не спасал, или можно голы поставить ему в вину?
— Он, скажем так, не выручил. Ошибок, как таковых, не было. Но всегда, когда вратарь пропускает
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— Со всей командой было
— В чем причина такого провала «Локомотива»? Неужели сказалось отсутствие одного Чорлуки?
— В обороне «Локомотиву» не хватает игроков высокого уровня — явно не хватает. Да, попытались по сусекам поскрести и
— Есть еще одно расхожее выражение — выигрывает команда, а проигрывает тренер. В этом случае все было так, или мы видели исключение из правила?
— Юрий Павлович — уважаемый в футболе человек и у меня язык не поворачивается обвинять его в этом проигрыше. У меня к нему немного другое отношение, в отличие, например, от отношения к Луческу. Мирчу могу иногда и покритиковать. Юрия Павловича — не могу, даже, когда его команда проигрывает по всем статьям. Хочу поддержать Семина. Надеюсь, что он выиграет Кубок и спасет этот сезон.
— Сейчас самое интересное — кто станет чемпионом. Для вас это еще является интригой?
— Нельзя говорить, что «Спартаку» можно отдавать медали. Если бы они не проиграли «Ростову», уверенности в них, конечно, было бы больше. Сейчас нам предстоит дерби. В случае неудачи между ЦСКА и «Спартаком» останется всего четыре очка. Хотя до конца будет оставаться лишь четыре матча, этот задел не выглядит таким уж внушительным. Я верю, что «Спартак» станет чемпионом, но для этого нужно еще очень много поработать — добиться трех побед. Это сделать будет непросто, учитывая календарь. Каррера оставляет очень приятное впечатление по этому сезону. Поэтому я думаю, что он найдет что противопоставить великолепной работе Гончаренко в ЦСКА. Это две очень интересные команды — нас ждет очень интересный матч.
— Последний вопрос — немного не по теме. Дмитрий Сычев готовится дебютировать в пляжном футболе за «Локомотив». Можете ему
— Опыта выступлений в пляжном футболе у меня нет — провел несколько тренировок с «Локомотивом». Поэтому
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