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27 апреля 2017, 19:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» обыграл «Амкар» в матче чемпионата России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. «Краснодар» одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 2:0 в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

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Забитыми мячами отметились Федор Смолов (63-я минута) и Вандерсон (76). Для российского форварда этот гол стал 15-м в нынешнем сезоне первенства страны. Смолов возглавляет список бомбардиров чемпионата. «Краснодар» не проигрывает в турнире уже на протяжении девяти матчей.

«Амкар» потерпел первое поражение на своем поле в текущем сезоне.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 44 очка. «Амкар» с 34 очками идет восьмым.

В следующем туре «Краснодар» 1 мая примет махачкалинский «Анжи», «Амкар» днем ранее в гостях сыграет с «Ростовом».

27.04.2017 17:00 Зрители 7250 основной раунд: 25-й тур Звезда
Амкар 0:2 Краснодар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Игорь Шалимов
Голы
90 Федор Смолов (М. Перейра, Ф. Вандерсон) 63′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон (Ю. Газинский) 76′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Александр Милькович 2
81′ Роланд Гиголаев 13
Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Секу Конде 6
Януш Гол 5
Дарко Бодул 9
72′ Сергей Баланович 16
Алексей Гасилин 17
78′ Павел Комолов 20
Бранко Йовичич 33
46′ Станислав Прокофьев 28
Михаил Костюков 27
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский
90 Федор Смолов
16 Виктор Классон
11 Вячеслав Подберезкин 62′
33 Маурисио Перейра
30 Роман Шишкин 83′
15 Илья Жигулев
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 77′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 8
9 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 8
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 7
12 Фолы 11
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Сергей Архипов (Ульяновск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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