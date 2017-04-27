«Краснодар» обыграл «Амкар» в матче чемпионата России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Забитыми мячами отметились Федор Смолов (63-я минута) и Вандерсон (76). Для российского форварда этот гол стал 15-м в нынешнем сезоне первенства страны. Смолов возглавляет список бомбардиров чемпионата. «Краснодар» не проигрывает в турнире уже на протяжении девяти матчей.

«Амкар» потерпел первое поражение на своем поле в текущем сезоне.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 44 очка. «Амкар» с 34 очками идет восьмым.

В следующем туре «Краснодар» 1 мая примет махачкалинский «Анжи», «Амкар» днем ранее в гостях сыграет с «Ростовом».