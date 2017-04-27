Юрий Безбородов: Сын справится с судейством дерби

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— У вас с сыном схожие карьеры — оба сначала играли в футбол, а потом начали судить. Выбирая путь арбитра, Владислав ориентировался на ваш пример?

— Это случилось спонтанно. Он попробовал судить после завершения карьеры игрока, ему понравилось и так и пошло дальше.

— Интересный момент в биографии Владислава — учеба в Америке. Он уехал в США в самом начале футбольной карьеры. Как было принято это решение? Он советовался с вами?

— В начале девяностых в Ленинград приехала футбольная команда из американского университета. Владислав понравился тренерам этой команды, они пригласили его играть и учиться. Я посоветовался с Юрием Андреевичем Морозовым, который тогда возглавлял «Зенит», и он дал добро на эту поездку.

— Получается, что ваш сын пожертвовал большой футбольной карьерой ради серьезной учебы?

— Он ехал в Америку не только получать образование, но и играть. Его же звали и в студенческую команду. Потом, когда вернулся в Россию, выступал за петербургское «Динамо», играл в Прибалтике и Белоруссии. Участвовал в Кубке УЕФА и забивал там голы.

— Когда пришло время завершать карьеру игрока, сын советовался с вами о том, что делать дальше?

— Владислав выбирал между тренерской работой и судейством. Попробовал и то и другое — карьера арбитра понравилась больше. Я тогда сказал ему: «Это очень серьезный и ответственный выбор. Если считаешь, что готов на сто процентов — давай попробуем». Попробовали — и начало получаться. У сына было три наставника в судейском деле — Анатолий Иванов, Алексей Румянцев и я. Втроем мы поставили его на правильные рельсы, научили судить, как надо.

— Когда больше переживали за сына — когда он играл или когда судил?

— За сына переживал в любом качестве — и футболиста, и студента в США, и судьи. Когда он начал обслуживать матчи в качестве арбитра — приезжал на каждую игру. Тогда открылся крытый манеж на улице Бутлерова. Владислав там работал целыми днями напролет. Его приглашали отсудить 2−3 игры, но на другие матчи не приходили арбитры и он обслуживал 5−6 встреч городского чемпионата подряд. Приходил оттуда выжатый, как лимон, зато прочувствовал, что это такое. Говорил, что ему нравится продолжать жизнь в футболе таким образом.

— Были моменты, когда Владислав приходил после матча и говорил: «Все больше судить не буду!»?

— Не припомню такого. Старшие товарищи — Иванов, Румянцев и я — сразу наставили его на путь истинный. Футбольный человек он всегда чувствует, где нарушение. Это идет от глубинного понимания игры. Конечно, иногда Владислав ошибался, он мы ему всегда помогали и подсказывали.

— Какая самая сильная черта у судьи Владислава Безбородова?

— Мне очень нравится, что он очень «режимистый» — следит за своей формой. А еще он постоянно следит за развитием футбола. Не отстает от новшеств, которые появляются каждый день.

— А какой его чертой вы, как отец, гордитесь больше всего?

— Горжусь, когда он нем пишут хорошо (улыбается). Он волевой, целеустремленный человек, замечательный семьянин. У него растет сын. Владислав все время думает о семье, всегда беспокоится, когда уезжает на матчи, постоянно звонит. И мы с ним часто созваниваемся. Я прошу его набирать мне после каждой игры, рассказывать, как отсудил. Если есть трансляция — обязательно смотрю, подсказываю, где правильно, а где неправильно он поступил.

— Какой совет дадите сыну перед дерби?

— Дай Бог, чтобы он отсудил хорошо. Уверен, он справится с этой игрой. Владислав судит то, что видит и всегда «включает голову». Чувствует тонкости футбола, классно разбирается в игре. Я желаю ему удачи в дерби, чтобы он отсудил его на «пять с плюсом».