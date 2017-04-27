«Анжи» — «Томь»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Томи» на матч 25-го тура российской
Премьер-Лиги.
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«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Хубулов, Форбс, Будковский.
Запасные: Фильцов, Брызгалов, Агаларов, Дудиев, Эззатоллахи, Кудряшов, Георгиевский, Хадарцев, Асильдаров, Долгов, Яковлев, Прудников.
«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Сасин, Чуперка, Попов, Пугин, Голышев, Гвинейский, Соболев.
Запасные: Солосин, Букачев, Салахутдинов, Науменко, Большунов.
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