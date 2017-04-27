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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29576926/
27 апреля 2017, 19:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» — «Томь»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Томи» на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги.

Стал известен стартовый состав <span class=error>Анжи</span> на матч 25-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с <span class=error>Томью</span>. Увеличить
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«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Хубулов, Форбс, Будковский.

Запасные: Фильцов, Брызгалов, Агаларов, Дудиев, Эззатоллахи, Кудряшов, Георгиевский, Хадарцев, Асильдаров, Долгов, Яковлев, Прудников.

«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Сасин, Чуперка, Попов, Пугин, Голышев, Гвинейский, Соболев.

Запасные: Солосин, Букачев, Салахутдинов, Науменко, Большунов.

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