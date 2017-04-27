ЦСКА — «Спартак»: Безбородов остался без своей бригады
Руководители департамента судейства и инспектирования РФС назначили на столичное дерби рефери из
Санкт-Петербурга.
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Видимо, что-то случилось...
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Бригаду арбитров, которые 30 апреля будут обслуживать матч ЦСКА — «Спартак», возглавил Владислав Безбородов. Очевидно, что назначение состоялось в последний момент. Судя по всему, руководству судейского корпуса пришлось внести изменения в список рефери 26-го тура
При этом все остальные члены бригады и инспектор представляют московский регион. Что лишний раз свидетельствует о том, что на матч изначально планировался не Безбородов. В противном случае ему в помощники дали бы других.
На 12 матчах чемпионата работал в этом сезоне Владислав. Максим Гаврилин, Андрей Веретешкин, Валерий Данченко — главным образом ему помогали эти ассистенты. Не секрет, что арбитры стараются работать с одними и теми же помощниками. Пусть не двумя, а тремя. Но в любом случае постоянной бригадой. Тем более на главных матчах сезона.
А тут Безбородова «одели в чужой костюм», предложив ему на ходу наладить взаимодействие с Дмитрием Мосякиным и Дмитрием Чельцовым. Да еще «дали ботинки» в виде дополнительных ассистентов Алексея Сухого и Алексея Матюнина.
У рефери из
Думаю, этот негативный опыт, а также другой печальный пример из недавнего поединка «Спартак» — «Зенит» (2:1), в котором дополнительный помощник Владимир Сельдяков не увидел игру рукой Комбарова, что привело к ошибочно неназначенному пенальти, заставят Безбородова изменить тактику судейства с «заворотчиками».
Предположу, что он не станет полагаться на их мнение и будет перемещаться по полю так, будто этих дополнительных помощников не существует. То есть начнет «ломать диагональ» и при необходимости приближаться к тем зонам, за которые, по идее, должны отвечать «заворотчики». Так надежнее. И в случае ошибки можно пенять только на себя.
Второе наблюдение. Чельцов в среду работал на игре «Рубин» — «Терек» (0:1) и в самом конце матча ошибочно определил офсайд у игрока хозяев, сорвав опасную атаку. Его можно было бы не назначать на дерби, но в ДСИ ему доверяют и оставили назначение в силе.
Равно как и не стали убирать из списка Артема Чистякова, 23 апреля начудившего в игре 33-го тура первенства России «Тюмень» — «Факел» (3:1). Гости вели в счете, но затем в течение четверти часа начиная с 66-й минуты судья назначил три 11-метровых удара в их ворота, что не могло не сказаться на результате. Два из трех пенальти (за исключением последнего) вызывают, мягко говоря, сомнения в квалификации арбитра. Но ему продолжают давать игры — в
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