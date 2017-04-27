К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бригаду арбитров, которые 30 апреля будут обслуживать матч ЦСКА — «Спартак», возглавил Владислав Безбородов. Очевидно, что назначение состоялось в последний момент. Судя по всему, руководству судейского корпуса пришлось внести изменения в список рефери 26-го тура из-за скандала в игре «Зенит» — «Урал». После отстранения Алексея Еськова вместо него на встречу ЦСКА — «Локомотив» отправили Сергея Карасева. А на одну из главных игр весенней части чемпионата пришлось назначить петербуржца.

При этом все остальные члены бригады и инспектор представляют московский регион. Что лишний раз свидетельствует о том, что на матч изначально планировался не Безбородов. В противном случае ему в помощники дали бы других.

На 12 матчах чемпионата работал в этом сезоне Владислав. Максим Гаврилин, Андрей Веретешкин, Валерий Данченко — главным образом ему помогали эти ассистенты. Не секрет, что арбитры стараются работать с одними и теми же помощниками. Пусть не двумя, а тремя. Но в любом случае постоянной бригадой. Тем более на главных матчах сезона.

А тут Безбородова «одели в чужой костюм», предложив ему на ходу наладить взаимодействие с Дмитрием Мосякиным и Дмитрием Чельцовым. Да еще «дали ботинки» в виде дополнительных ассистентов Алексея Сухого и Алексея Матюнина.

У рефери из Санкт-Петербурга уже был печальный опыт работы с «заворотчиками». Точнее с одним из «заворотчиков». В августе 2014 года в матче ЦСКА — «Спартак» (0:1) его фактически подставил (если такое слово уместно в судействе) Тимур Арсланбеков. В эпизоде, когда Паршивлюк симулировал, этот дополнительный ассистент почему-то усмотрел фол и посоветовал Безбородову назначить пенальти. С него спартаковцы забили победный гол.

Думаю, этот негативный опыт, а также другой печальный пример из недавнего поединка «Спартак» — «Зенит» (2:1), в котором дополнительный помощник Владимир Сельдяков не увидел игру рукой Комбарова, что привело к ошибочно неназначенному пенальти, заставят Безбородова изменить тактику судейства с «заворотчиками».

Предположу, что он не станет полагаться на их мнение и будет перемещаться по полю так, будто этих дополнительных помощников не существует. То есть начнет «ломать диагональ» и при необходимости приближаться к тем зонам, за которые, по идее, должны отвечать «заворотчики». Так надежнее. И в случае ошибки можно пенять только на себя.

Второе наблюдение. Чельцов в среду работал на игре «Рубин» — «Терек» (0:1) и в самом конце матча ошибочно определил офсайд у игрока хозяев, сорвав опасную атаку. Его можно было бы не назначать на дерби, но в ДСИ ему доверяют и оставили назначение в силе.