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27 апреля 2017, 18:54 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Грасия покинет «Рубин» по окончании сезона

В следующем сезоне у казанского «Рубина» будет новый главный тренер. Нынешний наставник Хавьер Грасия покинет свой пост.

В следующем сезоне у казанского Рубина будет новый главный тренер. Нынешний наставник <span class=error>Хавьер</span> <span class=error>Грасия</span> покинет свой пост. Увеличить
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Как сообщают «Вести», руководство клуба недовольно работой испанского специалиста и подыскивает ему замену. Сообщается, что следующий главный тренер «Рубина» будет с российским паспортом.

Отметим, что во второй части чемпионата России в восьми встречах казанцы потерпели четыре поражения и добились лишь одной победы. «Рубин» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 29 очков.

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