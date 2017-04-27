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27 апреля 2017, 18:36 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

Смородская: Поражение «Локомотива» от ЦСКА — локальный провал

Экс-президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская прокомментировала поражение «железнодорожников» в матче с ЦСКА (0:4).

По мнению <nobr>экс-президента</nobr> клуба в игре команды нет прогресса. Увеличить
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© РИА "Новости"

«В матче с ЦСКА сказалась потеря Чорлуки в центре обороны. Неважно сыграл Кверквелия. Вижу в поражении локальный провал. Что касается более глубоких выводов — жизнь покажет. Почему почти за год работы с командой Семин (Юрий, главный тренер “Локомотива”. — “Известия”) не смог собрать боеспособный коллектив?», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей».

Смородская также отметила, что не видит прогресса в игре клуба в последние восемь месяцев.

«Считаю, что результаты команды — не главный критерий оценки работы тренера. Это веский показатель, но не главный. Смотреть нужно на комплекс показателей команды, на прогресс игроков, на развитие игры. Прогресса в игре “Локомотива” за последние восемь месяцев я не заметила», — резюмировала Смородская.

Напомним, Ольга Смородская пришла в «Локомотив» летом 2010 года. В августе 2016 года она покинула пост президента клуба.

26.04.2017 19:30 Зрители 16940 основной раунд: 25-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Локомотив М
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
11′ Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 10
39′ Виктор Винисиус Витинью (А. Ионов) 20
45′ Александр Головин 17
52′ Бибрас Натхо (Мариу Фернандес) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Алексей Ионов 11
Понтус Вернблум 3
81′ Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
17′ Алан Дзагоев 10
Кирилл Набабкин 14
64′ Виктор Винисиус Витинью 20
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
55 Ренат Янбаев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов
90 Арикленес да Силва Ари
7 Маркес Битанкур Майкон 45′
8 Джефферсон Фарфан
23 Дмитрий Тарасов 45′
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук 68′
20 Владислав Игнатьев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 7
5 Угловые 4
12 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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