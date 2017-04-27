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«В матче с ЦСКА сказалась потеря Чорлуки в центре обороны. Неважно сыграл Кверквелия. Вижу в поражении локальный провал. Что касается более глубоких выводов — жизнь покажет. Почему почти за год работы с командой Семин (Юрий, главный тренер “Локомотива”. — “Известия”) не смог собрать боеспособный коллектив?», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей».

Смородская также отметила, что не видит прогресса в игре клуба в последние восемь месяцев.

«Считаю, что результаты команды — не главный критерий оценки работы тренера. Это веский показатель, но не главный. Смотреть нужно на комплекс показателей команды, на прогресс игроков, на развитие игры. Прогресса в игре “Локомотива” за последние восемь месяцев я не заметила», — резюмировала Смородская.

Напомним, Ольга Смородская пришла в «Локомотив» летом 2010 года. В августе 2016 года она покинула пост президента клуба.