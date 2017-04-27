Орлов: Павлюченко мог получить 15 суток, а Дзюба тоже был достоин удаления
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе матча 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:0).
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Видимо, что-то случилось...
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Главный арбитр встречи Алексей Еськов во втором тайме удалил трёх игроков екатеринбургской команды.
«Три удаления — это плохо. Когда три удаления, это означает, что судья
В конце матча, я согласен, Дзюба тоже был достоин удаления. Он ударил соперника рукой. За такое нужно сразу удалять, так должно быть.
«Урал» играл лучше «Зенита». Конечно, игрокам «Зенита» должно быть стыдно за свою игру. Стыдно должно быть и тренерам, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
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